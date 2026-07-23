Bayern Munich & PSG diminta membayar €50 juta karena Atalanta mempertimbangkan untuk melepas bintang Piala Dunia tersebut

Atalanta bersiap untuk meraup keuntungan dari gelandang serang De Ketelaere setelah menetapkan harga €50 juta (£43 juta/$57 juta) di tengah minat serius dari Bayern dan PSG, menurut Corriere Bergamo. Pemain timnas Belgia itu tampil gemilang di Piala Dunia 2026 dengan mencetak tiga gol, termasuk dua gol saat melawan Amerika Serikat dan satu-satunya gol yang kebobolan oleh Spanyol yang akhirnya menjadi juara. Setelah negosiasi terkait rencana kepindahan Ederson ke Manchester United menemui jalan buntu, De Ketelaere kini muncul sebagai kandidat utama La Dea untuk mengumpulkan dana transfer.



