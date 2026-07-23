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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Bayern Munich & PSG diminta membayar €50 juta karena Atalanta mempertimbangkan untuk melepas bintang Piala Dunia tersebut

Transfers
Paris Saint-Germain
Bayern Munich
C. De Ketelaere
Bundesliga
Ligue 1
Atalanta
Serie A
Belgium
World Cup

Atalanta sedang mempertimbangkan untuk melepas Charles De Ketelaere menyusul penampilannya yang gemilang di Piala Dunia, dengan Bayern Munich dan Paris Saint-Germain menunjukkan minat. Klub Serie A tersebut telah menetapkan nilai pasar sebesar €50 juta untuk gelandang serang asal Belgia itu, sementara klub-klub raksasa Eropa bersiap bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya selama jendela transfer musim panas.

  • Atalanta menetapkan valuasi premium

    Atalanta bersiap untuk meraup keuntungan dari gelandang serang De Ketelaere setelah menetapkan harga €50 juta (£43 juta/$57 juta) di tengah minat serius dari Bayern dan PSG, menurut Corriere Bergamo. Pemain timnas Belgia itu tampil gemilang di Piala Dunia 2026 dengan mencetak tiga gol, termasuk dua gol saat melawan Amerika Serikat dan satu-satunya gol yang kebobolan oleh Spanyol yang akhirnya menjadi juara. Setelah negosiasi terkait rencana kepindahan Ederson ke Manchester United menemui jalan buntu, De Ketelaere kini muncul sebagai kandidat utama La Dea untuk mengumpulkan dana transfer.


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  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Klub-klub raksasa Eropa menunjukkan minat

    Meningkatnya minat terhadap De Ketelaere berakar pada performa mengesankan dan fleksibilitas taktisnya di lini depan. Bayern dilaporkan telah mengajukan tawaran resmi, sementara beberapa klub Liga Premier bersiap untuk ikut serta dalam perburuan ini. Sementara itu, PSG memandang pemain asal Belgia tersebut sebagai alternatif bagi Maghnes Akliouche, dengan manajer Luis Enrique yang sangat tertarik pada kemampuannya untuk bermain sebagai sayap kanan, false nine, atau gelandang serang.

  • Sarri menjajaki perombakan taktik

    Kemampuan De Ketelaere telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap eksperimen taktis pelatih baru Atalanta, Maurizio Sarri, yang saat ini sedang menguji formasi 4-2-3-1 di samping formasi 4-3-3 yang menjadi favoritnya. Di kompetisi domestik, Sarri berencana menggunakannya sebagai kartu as di kotak penalti—seorang pemain sayap pencetak gol yang mampu menusuk ke dalam, atau sebagai pengatur serangan sekunder di lini tengah yang bergerak maju tepat di belakang striker utama.

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  • imago-sport-1080329125.jpgIPA Sport

    Keputusan-keputusan penting menjelang musim akan ditentukan

    Atalanta akan terus menyempurnakan skuadnya sepanjang masa pramusim sambil menunggu kembalinya para pemain internasionalnya dari liburan pasca-Piala Dunia. Pihak manajemen klub bertekad untuk menyelesaikan masalah transfer De Ketelaere sebelum mengalihkan fokus sepenuhnya ke pertandingan kompetitif. La Dea dijadwalkan akan memulai musim Serie A 2026-27 di kandang melawan Sassuolo pada Minggu, 23 Agustus, yang akan menjadi ujian langsung bagi kedalaman taktis mereka.