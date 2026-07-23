Buzzi
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Newcastle resmi mengamankan kesepakatan senilai £35 juta untuk mendatangkan gelandang Aladji Bamba dari klub raksasa Ligue 1
Magpies bergerak cepat untuk merekrut bintang muda asal Prancis
Newcastle telah mencapai kesepakatan dengan Monaco terkait transfer Bamba. Klub Liga Premier tersebut bertindak tegas untuk mengamankan salah satu talenta paling menjanjikan Prancis, dengan nilai kesepakatan sekitar €41 juta (£35 juta), termasuk bonus €5 juta, menurut Foot Mercato. Pemain tersebut diperkirakan akan segera bertolak ke Tyneside untuk menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak jangka panjang di St James' Park.
Bamba telah mengalami kemajuan pesat di Ligue 1, menjadi bagian penting dari skuad Monaco musim lalu. Meskipun memulai musim sebagai opsi rotasi, pemain asal Blois ini akhirnya berhasil menembus starting XI pada paruh kedua musim tersebut.
- Getty
Eddie Howe terus melakukan perombakan tim di musim panas ini
Akusisi terbaru ini menandai investasi besar-besaran pada pemain muda bagi Newcastle, yang telah cukup aktif di bursa transfer. Klub ini telah menghabiskan sekitar €95 juta untuk mendatangkan pemain baru musim panas ini, termasuk perekrutan Bazoumana Toure, Sean Steur, dan kiper Ewen Jaouen.
Pemain berusia 20 tahun ini merupakan produk akademi ternama Monaco dan telah menunjukkan ketenangan luar biasa di level tertinggi. Musim lalu, ia mencatatkan 25 penampilan di tim senior Monaco sekaligus menyumbang dua assist. Kemampuannya yang serba bisa menjadi aset penting bagi The Magpies, karena ia mampu bermain sebagai gelandang bertahan tradisional atau dalam peran box-to-box yang lebih maju jika diminta oleh manajer.
Perombakan lini tengah di St James' Park
Kedatangan Bamba terjadi di tengah masa transisi yang signifikan bagi lini tengah Newcastle. Skuad ini telah kehilangan Sandro Tonali yang hengkang ke Tottenham, sementara masa depan beberapa pemain kunci lainnya masih menjadi tanda tanya. Dua pemain andalan klub, Bruno Guimaraes dan Joelinton, dikabarkan berpotensi hengkang, sehingga perekrutan pengganti berpotensi besar seperti Bamba menjadi prioritas mendesak bagi tim perekrutan.
Pemain timnas Prancis U-20 ini dikenal karena kemampuan tekelnya, kemampuannya merebut kembali bola, dan kemampuannya membawa bola di bawah tekanan. Atribut-atribut ini akan sangat penting saat Newcastle berusaha bersaing di berbagai ajang. Klub ini jelas berfokus pada pembangunan inti pemain muda yang berkelanjutan.
- AFP
Musim panas yang menguntungkan bagi Monaco terus berlanjut
Bagi Monaco, penjualan ini menandai kesuksesan lain dari program pengembangan mereka. Klub asal Kepangeranan Monaco ini cukup aktif selama jendela transfer kali ini, melepas beberapa pemain—termasuk Caio Henrique ke Ajax dan Kassoum Ouattara ke Besiktas—untuk menyeimbangkan keuangan mereka. Kesepakatan ini juga mencakup klausul penjualan lanjutan, yang memastikan Monaco akan mendapat keuntungan finansial jika Bamba pindah ke klub lain dengan nilai transfer besar di masa depan.
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