Newcastle resmi mengamankan kesepakatan senilai £35 juta untuk mendatangkan gelandang Aladji Bamba dari klub raksasa Ligue 1

Newcastle telah mencapai kesepakatan dengan Monaco terkait transfer Bamba. Klub Liga Premier tersebut bertindak tegas untuk mengamankan salah satu talenta paling menjanjikan Prancis, dengan nilai kesepakatan sekitar €41 juta (£35 juta), termasuk bonus €5 juta, menurut Foot Mercato. Pemain tersebut diperkirakan akan segera bertolak ke Tyneside untuk menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak jangka panjang di St James' Park.

Bamba telah mengalami kemajuan pesat di Ligue 1, menjadi bagian penting dari skuad Monaco musim lalu. Meskipun memulai musim sebagai opsi rotasi, pemain asal Blois ini akhirnya berhasil menembus starting XI pada paruh kedua musim tersebut.



