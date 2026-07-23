Seperti dilaporkan Sky Sports, kini The Reds juga menunjukkan minat terhadap pemain asal Prancis berusia 24 tahun dari AS Monaco tersebut. Dikabarkan telah terjadi "upaya pendekatan" awal serta permintaan pertama terkait transfer pada jendela transfer saat ini.

Akliouche telah berulang kali dikaitkan dengan Paris Saint-Germain dalam beberapa pekan terakhir. Juara bertahan Liga Champions tersebut dilaporkan telah mengajukan beberapa tawaran, namun semuanya ditolak.

Baru-baru ini, Monaco dilaporkan telah menolak tawaran sebesar 40 juta euro, karena pihak klub di Monako tampaknya yakin masih bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi untuk pemain serang berbakat tersebut.

Di FC Liverpool, Maghnes Akliouche berpotensi menggantikan Mohamed Salah

Hal ini bisa menjadi keuntungan bagi Liverpool. Klub dari Liga Premier tersebut masih terus mencari pengganti Mohamed Salah dan tampaknya melihat Akliouche sebagai kandidat yang tepat untuk posisi tersebut.

Salah dan The Reds telah sepakat pada musim lalu untuk mengakhiri kontraknya yang sebenarnya masih berlaku hingga akhir Juni 2027. Pemain asal Mesir itu meninggalkan LFC setelah sembilan tahun dan meninggalkan kekosongan besar, terutama di bidang olahraga.

Akliouche, yang bisa ditempatkan baik di sayap kanan maupun di posisi gelandang serang, tampil dalam 31 pertandingan di Ligue 1 untuk Monaco musim lalu, mencetak enam gol, dan memberikan enam assist.

Pada Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ia masuk dalam skuad 26 pemain tim nasional Prancis, namun hanya diturunkan pada menit-menit akhir pertandingan grup kedua melawan Irak.