Julian Alvarez, Bruno Guimaraes, dan 10 saga transfer terbesar yang masih harus diselesaikan sebelum penutupan jendela transfer musim panas

Kata 'saga' seolah diciptakan khusus untuk kisah-kisah seperti yang melingkupi Julian Alvarez musim panas ini. Sudah lama diduga bahwa penyerang asal Argentina itu akan hengkang dari Atlético Madrid setelah klub tersebut gagal meraih trofi pada musim 2025-26, namun tak ada yang bisa menduga drama yang melingkupi Alvarez hingga saat ini.

Karena membutuhkan penyerang nomor 9 untuk menggantikan Robert Lewandowski, Barcelona dianggap sebagai tujuan paling mungkin bagi Alvarez, tetapi hubungan antara Atleti dan Blaugrana berubah ketika pihak Atleti menanggapi laporan tentang minat Barca dengan mengklaim di media sosial bahwa mereka telah mengajukan tawaran yang tidak masuk akal untuk pemain seperti Lamine Yamal dan Pedri. Sejak itu, perang kata-kata pun meletus, dengan tawaran Barca masih jauh di bawah harga yang diminta Atletico.

Merasa ada peluang untuk memperkeruh suasana, Real Madrid mengumumkan pada awal Juni bahwa Atletico telah menolak tawaran mereka sebesar €150 juta (£129 juta/$173 juta) untuk Alvarez, dengan banyak pihak di Spanyol meyakini bahwa tawaran Los Blancos tersebut tidak sepenuhnya serius dan justru dimaksudkan untuk memancing kemarahan rival mereka di Catalunya.

Sementara itu, Arsenal terus dikaitkan dengan Alvarez, dengan The Gunners berkeinginan untuk mencari pengganti yang lebih baik dari Viktor Gyokeres meskipun mereka berhasil menjuarai Liga Premier musim lalu. Alvarez sendiri telah mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan Metripolitano, sementara Diego Simeone dilaporkan sedang mempersiapkan diri untuk hidup tanpa rekan senegaranya tersebut, meskipun Atletico terus menegaskan bahwa Alvarez tidak akan dijual. Jadi, masalah ini tampaknya akan terus berlarut-larut.