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Transfer sagas GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Julian Alvarez, Bruno Guimaraes, dan 10 saga transfer terbesar yang masih harus diselesaikan sebelum penutupan jendela transfer musim panas

Analysis
Premier League
J. Alvarez
B. Guimaraes
M. Olise
E. Fernandez
M. Salah
M. Rashford
Rodri
Y. Diomande
A. Bouaddi
A. Scott
Manchester United
Manchester City
Real Madrid
Arsenal
Chelsea
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
Liverpool
Atletico Madrid
Newcastle United
LaLiga
Bundesliga
Ligue 1

Dengan berakhirnya Piala Dunia dan dimulainya secara serius serangkaian pertandingan persahabatan pramusim dalam seminggu ke depan, rasanya musim klub baru ini mendekat dengan kecepatan yang cukup mengkhawatirkan. Mengingat hal itu, para manajer semakin gelisah terkait bursa transfer, sementara para pelatih di seluruh Eropa sangat ingin mengetahui pemain mana saja yang dapat dan tidak dapat mereka andalkan dalam beberapa minggu dan bulan mendatang.

Namun, beberapa kesepakatan memang lebih sulit terwujud dibandingkan yang lain, dan setiap musim panas selalu ada kisah-kisah yang berlarut-larut, terkadang hingga akhir jendela transfer. Tahun ini pun tak berbeda, meskipun gangguan pada pasar yang disebabkan oleh Piala Dunia membuat mungkin ada lebih banyak nama besar yang menghadapi masa depan yang tak pasti pada tahap off-season ini dibandingkan biasanya.

Lalu, siapa saja nama-nama yang kami perkirakan akan mendominasi berita utama selama paruh kedua jendela transfer saat langkah selanjutnya mereka akhirnya diputuskan? GOAL merangkum 10 pemain yang masih menanti penyelesaian atas situasi mereka...

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    Julian Alvarez

    Kata 'saga' seolah diciptakan khusus untuk kisah-kisah seperti yang melingkupi Julian Alvarez musim panas ini. Sudah lama diduga bahwa penyerang asal Argentina itu akan hengkang dari Atlético Madrid setelah klub tersebut gagal meraih trofi pada musim 2025-26, namun tak ada yang bisa menduga drama yang melingkupi Alvarez hingga saat ini.

    Karena membutuhkan penyerang nomor 9 untuk menggantikan Robert Lewandowski, Barcelona dianggap sebagai tujuan paling mungkin bagi Alvarez, tetapi hubungan antara Atleti dan Blaugrana berubah ketika pihak Atleti menanggapi laporan tentang minat Barca dengan mengklaim di media sosial bahwa mereka telah mengajukan tawaran yang tidak masuk akal untuk pemain seperti Lamine Yamal dan Pedri. Sejak itu, perang kata-kata pun meletus, dengan tawaran Barca masih jauh di bawah harga yang diminta Atletico.

    Merasa ada peluang untuk memperkeruh suasana, Real Madrid mengumumkan pada awal Juni bahwa Atletico telah menolak tawaran mereka sebesar €150 juta (£129 juta/$173 juta) untuk Alvarez, dengan banyak pihak di Spanyol meyakini bahwa tawaran Los Blancos tersebut tidak sepenuhnya serius dan justru dimaksudkan untuk memancing kemarahan rival mereka di Catalunya.

    Sementara itu, Arsenal terus dikaitkan dengan Alvarez, dengan The Gunners berkeinginan untuk mencari pengganti yang lebih baik dari Viktor Gyokeres meskipun mereka berhasil menjuarai Liga Premier musim lalu. Alvarez sendiri telah mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan Metripolitano, sementara Diego Simeone dilaporkan sedang mempersiapkan diri untuk hidup tanpa rekan senegaranya tersebut, meskipun Atletico terus menegaskan bahwa Alvarez tidak akan dijual. Jadi, masalah ini tampaknya akan terus berlarut-larut.

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  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ayyoub Bouaddi

    Meskipun Piala Dunia didominasi oleh para bintang ternama, masih ada ruang bagi nama-nama yang kurang dikenal untuk menorehkan penampilan gemilang di turnamen ini, dan Ayyoub Bouaddi jelas berhasil mencuri perhatian berkat penampilannya bersama Maroko. Masa depannya pun kini semakin menjadi sorotan, meskipun klub-klub besar Eropa sudah antre untuk merekrutnya jauh sebelum penampilan gemilangnya di Amerika Utara.

    Paris Saint-Germain sempat dianggap memimpin persaingan yang juga melibatkan Arsenal, Chelsea, dan Real Madrid, tetapi kini tampaknya Manchester City telah berhasil mengungguli para pesaingnya untuk merekrut gelandang berusia 18 tahun tersebut. Bouaddi dilaporkan telah menyetujui persyaratan kontrak pribadi dengan City, namun harga yang diminta Lille sebesar €100 juta (£85,5 juta/$114 juta) menjadi hambatan bagi klub Liga Premier tersebut.

  • RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    Yan Diomande

    Remaja lain yang menarik perhatian di Piala Dunia, Yan Diomande, telah mendominasi kolom-kolom gosip transfer selama hampir enam bulan terakhir, dengan keyakinan bahwa kepindahannya dari RB Leipzig hanyalah masalah waktu setelah musim debutnya yang sangat mengesankan di Jerman.

    Dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Bundesliga, permainan sayap Diomande yang memukau menjadikannya incaran hampir semua klub elit Eropa, meskipun Liverpool dan PSG-lah yang muncul sebagai tujuan paling mungkin baginya begitu jendela transfer dibuka. Tawaran sebesar €80 juta (£68 juta/$91 juta) yang diajukan The Reds untuk pemain berusia 19 tahun ini ditolak oleh Leipzig, dan hal itu tampaknya membuka peluang bagi PSG untuk menambah Diomande ke dalam jajaran opsi penyerang mereka yang sudah mumpuni.

    Namun, upaya juara Eropa tersebut untuk mendatangkan pemain internasional Pantai Gading itu terhenti karena mereka kesulitan menegosiasikan biaya transfer dengan Leipzig, yang bersikeras meminta setidaknya €100 juta (£85,5 juta/$114 juta) untuk Diomande meskipun mereka hanya membayar Leganes seperlima dari jumlah tersebut untuk merekrutnya hanya 12 bulan yang lalu.

    Diomande telah menyatakan keyakinannya bahwa ia pada akhirnya akan dijual, tetapi ketidakpastian seputar masa depannya kini lebih besar daripada beberapa minggu yang lalu.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Enzo Fernandez

    Para pemain yang meninggalkan jejak di Piala Dunia kini menjadi tema utama dalam daftar ini, dan meskipun mencetak gol-gol krusial melawan Mesir dan Inggris di babak gugur, Enzo Fernandez akan selamanya dikaitkan dengan turnamen 2026 berkat kartu merah yang diterimanya di final—yang berperan penting dalam menandai kekalahan Argentina.

    Pengusirannya di New Jersey menandai akhir dari kampanye yang penuh gejolak bagi Fernandez, yang sesekali bersinar cemerlang bersama Chelsea, namun juga dijatuhi skorsing dua pekan oleh The Blues akibat rayuan terbuka yang dilakukannya kepada Real Madrid di berbagai kesempatan sepanjang musim. Penunjukan Xabi Alonso sebagai manajer mungkin telah mengubah pemikirannya, namun selama sebagian besar 12 bulan terakhir, terasa jelas bahwa Fernandez ingin hengkang dari Stamford Bridge.

    Aktivitas transfer Chelsea sejauh ini pada musim panas ini menunjukkan bahwa mereka tampaknya akan memenuhi tuntutan tersebut, dengan kedatangan Morgan Rogers dan minat yang terus berlanjut terhadap gelandang lain menggambarkan sebuah klub yang sedang merencanakan masa depan tanpa Fernandez. Satu-satunya masalah bagi pemain berusia 25 tahun ini, bagaimanapun, adalah bahwa Madrid tampaknya tidak tertarik untuk menindaklanjuti minat awal mereka sementara Jose Mourinho sedang membentuk skuad Los Blancos.

    Masa depan Fernandez pun tetap tak menentu — sama seperti yang dialami Pau Cubarsi ketika ia ditabrak oleh mantan pemain Benfica itu selama final hari Minggu.

  • Newcastle United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bruno Guimaraes

    Newcastle kembali mengalami bursa transfer yang mengecewakan, di mana kekecewaan akibat hengkangnya Anthony Gordon dan Sandro Tonali semakin diperparah oleh kegagalan mereka dalam merekrut Johan Manzambi—yang akhirnya direbut oleh Aston Villa—serta Victor Munoz—yang direkrut oleh Liverpool. Oleh karena itu, kemungkinan mereka kehilangan pemain kunci lainnya menjadi sumber kekhawatiran yang nyata di Tyneside, seiring dengan semakin gencarnya rumor mengenai masa depan Bruno Guimaraes.

    Kapten The Magpies yang inspiratif ini telah menegaskan keinginannya untuk meninggalkan St. James' Park dan bergabung dengan Arsenal, yang tawaran awalnya sebesar £55 juta ($73,6 juta) untuk Guimaraes ditolak pada akhir Juni. The Gunners masih dalam proses negosiasi terkait kesepakatan tersebut, meskipun diyakini bahwa Newcastle menilai pemain internasional Brasil itu mendekati £100 juta ($134 juta), mengingat mereka tidak lagi berada di bawah tekanan untuk menjual karena dana yang telah mereka kumpulkan musim panas ini.

    Namun, yang tidak diinginkan Eddie Howe adalah terulangnya kisah Alexander Isak, ketika striker yang ingin hengkang itu menolak berlatih sementara pembicaraan mengenai kepindahannya ke Liverpool berlarut-larut hingga hari batas waktu transfer. Oleh karena itu, diharapkan masalah ini akan terselesaikan dengan satu atau lain cara sebelum dimulainya musim kompetisi.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Michael Olise

    Jika terwujud, ini bisa jadi transfer terbesar musim panas ini, bahkan mungkin dalam satu dekade...

    Musim luar biasa yang ditorehkan Michael Olise bersama Bayern Munich tentu saja menarik perhatian Florentino Perez dan Real Madrid, dan banyak laporan menyebutkan bahwa klub yang 15 kali menjuarai kompetisi Eropa ini bersedia menjadikan Olise sebagai pemain termahal sepanjang masa dengan membayar €223 juta (£190 juta/$255 juta) untuk membawanya ke Bernabeu.

    Kesepakatan semacam itu akan melampaui jumlah yang dibayarkan PSG untuk merekrut Neymar pada musim panas 2017 dan akan membawa Olise—yang kurang dari dua tahun lalu masih bermain untuk Crystal Palace—ke level yang sama sekali baru dalam hal pengakuan global. Meskipun tawaran uangnya besar, meyakinkan Bayern untuk melepasnya tetap akan menjadi tantangan tersendiri, mengingat Olise yang berusia 24 tahun ini dipandang di Bavaria sebagai calon pemimpin era baru di Allianz Arena.

    Kylian Mbappe berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan Olise agar bergabung dengannya di ibu kota Spanyol saat mereka bersama-sama membela Prancis selama Piala Dunia, dan ada perasaan yang semakin kuat bahwa sang pemain akan terbuka untuk bergabung dengan Madrid. Sebuah momen penting dalam sejarah bursa transfer mungkin akan segera terjadi...

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Marcus Rashford

    Pada bulan Mei lalu, masa depan Marcus Rashford tampaknya tidak diragukan lagi. Setelah kembali menemukan performa yang mendekati performa terbaiknya selama masa peminjaman sepanjang musim di Barcelona, pendapat umum saat itu adalah bahwa klub Catalan tersebut akan mengaktifkan klausul pembelian senilai €30 juta (£25,6 juta/$34,3 juta) dalam kesepakatan yang mereka negosiasikan dengan Manchester United.

    Namun, kurang dari dua pekan setelah musim berakhir, Barca mengeluarkan dana besar untuk rekan setim Rashford di timnas Inggris, Anthony Gordon, dan segera menjadi jelas bahwa mereka tidak akan mempertahankan pemain berusia 28 tahun itu secara permanen. Rashford saat ini sedang bertanding di Piala Dunia, tetapi United akan segera harus mengambil keputusan mengenai masa depannya.

    Menjual Rashford akan menjadi langkah terbaik bagi “Setan Merah” dari sudut pandang finansial, namun belum jelas apa pendapat Michael Carrick mengenai hal ini dan apakah ia ingin mengintegrasikan kembali mantan pahlawan binaan klub tersebut ke dalam skuadnya. Rashford sendiri juga belum angkat bicara secara terbuka mengenai hal ini.

    Jika ia pindah ke klub lain, Tottenham menjadi klub yang paling sering dikaitkan dengan kepindahan Rashford, meskipun tidak akan mengejutkan jika klub lain mulai menunjukkan minat jika semakin jelas bahwa ia tidak memiliki masa depan di Old Trafford.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rodri

    Sebagai peraih Bola Emas Piala Dunia, Rodri kembali menunjukkan performa terbaiknya layaknya saat meraih Ballon d'Or saat ia memimpin Spanyol meraih kejayaan dunia musim panas ini, sekaligus membungkam spekulasi bahwa cedera ACL yang dialaminya pada tahun 2024 telah membuatnya mengalami penurunan performa permanen. Kembalinya performa tersebut justru kemungkinan besar akan memicu lebih banyak lagi spekulasi transfer yang berfokus pada masa depan gelandang Man City tersebut.

    Real Madrid secara rutin dikaitkan dengan Rodri selama 12 bulan terakhir karena mereka berupaya untuk akhirnya mengatasi masalah di lini tengah yang telah menghambat performa mereka sejak pensiunnya Toni Kroos dan kepergian Luka Modric setelahnya. Perez dikabarkan sangat mengagumi Rodri, yang kontraknya dengan City hanya tersisa satu tahun lagi.

    Mengingat kecenderungan Madrid untuk merekrut pemain bebas transfer ternama, sempat ada ekspektasi bahwa mereka akan bergerak untuk mendatangkan Rodri pada 2027. Namun, setelah dua musim tanpa trofi dan dengan Mourinho kini memimpin tim, ada peluang nyata bahwa mereka akan mempercepat upaya mereka untuk mendatangkan mantan bintang Atletico Madrid tersebut, bahkan jika itu berarti harus menguras kas Bernabeu.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mohamed Salah

    Agak mengejutkan untuk tahap bursa transfer saat ini, masih ada sejumlah pemain bebas transfer ternama di pasar, termasuk John Stones, Leon Goretzka, dan Dusan Vlahovic. Namun, nama yang paling menarik perhatian di antara para pemain yang saat ini tanpa klub itu tak diragukan lagi adalah Mohamed Salah, yang tengah merencanakan langkah selanjutnya setelah kepergiannya yang penuh emosi dari Liverpool.

    Salah menikmati Piala Dunia yang tak terlupakan saat Mesir mencapai babak 16 besar sebelum akhirnya tersingkir secara menyakitkan dari Argentina, tetapi dengan turnamen tersebut kini telah berlalu, ia bebas untuk mulai mempertimbangkan pilihannya. Sudah lama diperkirakan bahwa Salah akan bergabung dengan klub Liga Pro Arab Saudi, tetapi di usia 34 tahun, ia mungkin masih merasa bisa berkontribusi bagi tim papan atas Eropa, jika ada yang tertarik.

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Alex Scott

    Kemampuan Bournemouth untuk tetap tegar menghadapi tekanan saat harus melepas pemain-pemain terbaiknya sungguh mengesankan, namun setelah lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, jelas bahwa The Cherries menginginkan satu jendela transfer di mana mereka tidak terpaksa melepas salah satu pemain andalan mereka. Namun, ketangguhan mereka sedang diuji musim panas ini mengingat banyaknya klub yang tertarik merekrut Alex Scott.

    Pemain internasional Inggris U-21 ini muncul sebagai salah satu gelandang pengatur tempo terbaik di Liga Premier musim lalu, dan berkat itu ia dipanggil ke skuad senior Three Lions. Kini, klub-klub seperti Chelsea, Manchester United, dan Arsenal sama-sama memburu pemain berusia 22 tahun ini dalam upaya memperkuat lini tengah mereka.

    Bournemouth berusaha sekuat tenaga untuk mengikat Scott dengan kontrak baru, namun besarnya minat yang datang mungkin terlalu berat bagi mereka untuk ditangkis, terutama karena gelandang-gelandang lain terus pindah dengan biaya transfer yang fantastis, sehingga membuat klub-klub yang belum memiliki pemain tersebut semakin putus asa.