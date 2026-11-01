Pronostic Toulouse Strasbourg 06/11/2026 : le TFC pour rebondir

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

La 10e journée de Ligue 1 nous offre Toulouse - Strasbourg, vendredi à 20h45. Nos experts voient le TFC rebondir après sa défaite à Marseille.

Nouveau sur le bookmaker ? Obtenez jusqu'à 110€ de bonus de bienvenue avec le code promo Unibet !

Comparez les meilleurs sites de paris sportifs en France avant de placer votre prono.

Comparez les meilleurs bonus paris sportifs du moment.

Les meilleurs paris pour Toulouse Strasbourg

Toulouse ou match nul, et les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,80 sur Unibet , soit une probabilité de 56 % que le TFC gagne ou évite au moins la défaite.

, soit une probabilité de 56 % que le TFC gagne ou évite au moins la défaite. Seconde mi-temps plus prolifique que la première ⭐ à la cote de 1,91 sur Unibet , soit une probabilité de 52 % que la rencontre s’anime et compte davantage de buts au retour des vestiaires.

, soit une probabilité de 52 % que la rencontre s’anime et compte davantage de buts au retour des vestiaires. Casper Tengstedt buteur ⭐ à la cote de 2,40 sur Unibet, soit une probabilité de 42 % que l’avant-centre danois, pour l’heure meilleur buteur des Violets, marque de nouveau.

Notre pronostic penche pour une courte victoire des Violets (2-1), et pour un match au contenu animé, où chaque camp devrait trouver la faille.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Douzième et treizième, Toulouse et Strasbourg se retrouvent à égalité de points (10), pour leur dernier match avant la trêve internationale. Le téfécé de Jens Berthel Askou (2V-4N-3D) vient d’accuser le coup au Vélodrome (2-0) : un accroc où deux ballons perdus d’entrée ont pesé lourd, en dépit de 1,58 xG tout de même, et surtout de deux buts refusés.

Le Racing d’Hugo Oliveira (3V-1N-5D) a pour sa part mis fin à quatre défaites de rang en corrigeant Auxerre (5-1), bien aidé par leur supériorité numérique en fin de match. On notera que le RCSA a toujours peiné à prendre le dessus sur le TFC (2V-1N-2D à l’avantage de Toulouse), même si les Violets ont remporté les deux plus récents (1-0, puis 2-1).

Les effectifs probables pour Toulouse Strasbourg

Composition attendue de Toulouse : Restes – Diallo, McKenzie, Nicolaisen, Tapé – T. Jørgensen, Sigur, Casseres Jr, Azizi – Russell-Rowe, Tengstedt

Composition attendue de Strasbourg : F. Jørgensen – Høgsberg, Doukouré, K. Coulibaly, Oso – Essugo, El Mourabet – Yassine, Reyna, Godo – Harder

Toulouse ne perd pas et chaque équipe marque

Unibet installe Toulouse en favori (à un peu plus de 1,80). Un favori par défaut, pourrait-on écrire, car les Violets n’ont gagné qu’une de leurs quatre réceptions… Le nul leur colle à la peau (quatre en neuf journées). Comme ils n’ont perdu que contre Lyon, Lille et Marseille, nous préférons jouer la prudence, en couvrant ce nul.

Le marché « Double chance et les 2 équipes marquent », choix « 1 / Nul et Oui », réunit donc deux idées. Il rapporte bien davantage que le simple « Toulouse ou nul » (env. 1,26). Un 1-1, un 2-1 ou un 2-2 le valident, mais pas un 1-0, un 2-0 ou une victoire alsacienne.

S’agissant des buts de part et d’autre, nous avons noté avec un certain intérêt que le Racing a pris l’habitude de marquer : sept matchs sur neuf, dont trois déplacements sur cinq. Yassine et Godo pourraient d’ailleurs en profiter, car la défense toulousaine est plus que fébrile sur les ballons venus des côtés (déjà sept buts sur les 13 encaissés !).

Pronostic 1 Toulouse vs Strasbourg : Toulouse ou nul et les deux équipes marquent – cote de 1,80 sur Unibet

Davantage de buts après la pause, comme le Racing contre Auxerre (1-0, puis 5-1)

Ce pari ne juge « que » la répartition des buts. Le marché « La mi-temps la plus prolifique », choix « 2nde mi-temps », compare le nombre de buts de chaque période. Il est perdant en cas d’égalité, un cas déjà rencontré quatre fois par le TFC (trois 2-2 et le 0-0 contre Troyes).

Son intérêt statistique ? Les matchs du Racing ont tendance à s’emballer au retour des vestiaires (plus de buts en seconde période dans sept rencontres sur neuf). Les rentrants se montrent souvent à leur avantage, à l’image d’Amo-Ameyaw et de Harder à Troyes, entrés en jeu et auteurs de trois buts dans les dix dernières minutes.

Le TFC n’est pas en reste, car nous avons relevé onze de ses douze buts inscrits après le repos et quatre réceptions à 0-0 à la pause. Askou sait aussi corriger le tir avec l’aide de ses remplaçants, comme à Monaco, où Oppong, lancé à la mi-temps, a arraché l’égalisation.

Pronostic 2 Toulouse vs Strasbourg : seconde mi-temps la plus prolifique – cote de 1,91 sur Unibet

Tengstedt de nouveau buteur

Chipé au Feyenoord par le TFC cet été, Casper Tengstedt a vite trouvé ses marques en pointe, bien aidé par des schémas offensifs qu’il affectionne. Au point en tout cas d’inscrire déjà cinq des douze buts toulousains (en sept apparitions). Il se fait aussi respecter dans les airs, comme à Lorient sur un ballon de Casseres Jr, puis face au Havre.

Comme leurs adversaires du soir, les défenseurs strasbourgeois peinent aussi sur les ballons venus des côtés (neuf buts sur 19 encaissés de la sorte). Cela s’est encore vérifié face au PSG à la Meinau (Zabarnyi puis Doué au second poteau).

Notez tout de même que le Danois n’a plus marqué depuis Le Mans, assez malheureux : repoussé par Konaté contre Troyes, puis signalé hors-jeu sur son but au Vélodrome. Le marché « Buteurs - 90 Mins » est validé par un but à tout moment du match, penalty compris.

Pronostic 3 Toulouse vs Strasbourg : Casper Tengstedt buteur – cote de 2,40 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

+