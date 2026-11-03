Pronostic Villarreal vs PSG 03/11/2026 : les buts vont pleuvoir à El Madrigal

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les buts pleuvent à El Madrigal, avec un PSG séduisant mais perméable face à des Villarréalais qui continuent de trouver le chemin des filets.

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Les meilleurs paris pour Villarreal vs PSG

Total de buts - plus de 3,5 buts à la cote de 1,80 sur Unibet

1N2 & Les 2 équipes marquent - PSG & oui à la cote de 2,40 sur Unibet

Buteur à tout moment - Désiré Doué à la cote de 2,15 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Villarreal 1-3 PSG

Pronostic des buteurs : Villarreal - Mikautadze ; PSG - Doué, Torres, Hakimi

Villarreal et le Paris Saint-Germain (PSG) se rencontrent dans un match compétitif pour la première fois de leur histoire, mardi soir. C'est la journée 4 de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2026/27.

Villarreal pointe à la 19e place de la phase de ligue, avec trois points pris en trois matches. Les Sous-Marins Jaunes menaient 2-0 à Anfield avant de céder 4-3 face aux hommes d'Andoni Iraola il y a une quinzaine de jours. Ils se sont également inclinés 3-2 contre le Borussia Dortmund.

Leur unique victoire en Ligue des Champions s'est faite à domicile, un succès 3-1 contre les Napolitains de la Serie A. Leur forme à domicile reste toutefois loin d'être spectaculaire cette saison en 2026/27. Ils n'ont engrangé que quatre points lors de leurs cinq premières réceptions en Liga.

Les champions d'Europe en titre de Luis Enrique ont remporté leurs trois matches de phase de ligue. Leur victoire retentissante 4-2 à Manchester City a confirmé leur statut de favoris pour conserver leur trophée cette saison.

La préparation de cette rencontre n'aurait pas pu être meilleure, avec un succès 5-1 au Havre vendredi soir en Ligue 1. Le PSG sera toutefois privé de Marquinhos, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia, tous blessés.

Les effectifs probables pour Villarreal vs PSG

Composition attendue de Villarreal : Gulacsi, Mourino, Pau Navarro, Veiga, Cardona, Macia, Comesaña, Buchanan, Moleiro, Gerard Moreno, Mikautadze

Composition attendue du PSG : Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Torres, Akliouche

Deux lignes offensives en plein essor, synonymes de buts

Le PSG a inscrit 14 buts en trois matches de phase de ligue. Cette moyenne de 4,67 buts par rencontre en fait, de loin, l'attaque la plus prolifique de la compétition.

Les soirées européennes de Villarreal ont été encore plus mouvementées. Leurs trois matches ont produit 16 buts au total. Ils se sont inclinés 3-2 à Dortmund et 4-3 à Liverpool. Même leur victoire à domicile contre Naples s'est terminée 3-1.

Paris a également encaissé lors de chacune de ses sorties en phase de ligue, avec cinq buts inscrits face à Matvei Safonov.

Bien que le PSG soit privé de Kvaratskhelia et Dembélé pour ce match, nous nous attendons tout de même à ce qu'ils jouent avec liberté. Ce devrait rester une rencontre ouverte. Les deux équipes affichent une moyenne de quatre à cinq buts par match. Le marché plus de 3,5 buts, à une probabilité implicite de 55,56 %, nous semble donc une option solide.

Pronostic 1 Villarreal vs PSG : Total de buts - plus de 3,5 buts à la cote de 1,80 sur Unibet

Les Parisiens s'imposent, mais Villarreal fait douter

Villarreal n'a inscrit que six buts lors de ses cinq derniers matches à domicile en championnat. L'Espanyol s'est imposé 1-0 à El Madrigal vendredi. Une base peu rassurante face à l'équipe en forme de la compétition. Rappelons que le PSG aborde ce match fort d'une série de neuf victoires consécutives.

Les hôtes ont toutefois continué à trouver le chemin des filets en Europe. Villarreal a marqué lors de ses trois matches de phase de ligue cette saison en 2026/27.

Le PSG de Luis Enrique offre lui aussi des opportunités aux attaques adverses. Les Parisiens ont encaissé lors de chacune de leurs sorties européennes cette saison. Ils seront privés de Nuno Mendes (musculaire) et Marquinhos (cuisse) dans leur défense habituelle.

Bien que Villarreal n'ait marqué que six buts en cinq matches à domicile en championnat, le club semble jouer avec davantage de liberté en Ligue des Champions. Nous sommes tentés par un succès du PSG sans clean sheet, à une probabilité implicite de 41,7 %. Cela nous semble être le pari le plus intéressant parmi nos trois pronostics Villarreal vs PSG.

Pronostic 2 Villarreal vs PSG : 1N2 & Les 2 équipes marquent - PSG & oui à la cote de 2,40 sur Unibet

Doué en première ligne en l'absence de Kvaratskhelia

Désiré Doué a marqué deux buts lors de ses deux dernières apparitions en Ligue des Champions. Il a trouvé le chemin des filets à la 38e minute contre le Barça et a également ouvert le score à Manchester City.

C'est un bilan solide pour un attaquant de couloir, surtout face à des adversaires du calibre du Barça et de City. FotMob a noté ces deux prestations à 8,75. Son volume de tirs constitue l'argument clé de ce pari : Doué se classe dans le 97e percentile des ailiers pour le nombre de tentatives.

Sur le plan national, il a également tenté 24 tirs en Ligue 1 cette saison. Avec Dembélé et Kvaratskhelia sur la touche, il devient un point de référence offensif encore plus important à El Madrigal.

Bien que son xG par 90 minutes ne soit que de 0,48, sa forme actuelle et son rôle de attaquant principal du PSG nous séduisent pour ce pari. Nous pouvons miser sur un but de sa part à tout moment du match, à une probabilité implicite de 46,5 %.

Pronostic 3 Villarreal vs PSG : Buteur à tout moment - Désiré Doué à la cote de 2,15 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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