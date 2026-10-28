Pronostic Venise vs Inter Milan 28/10/2026 : Nicola peut-il faire des miracles ?

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que l'Inter Milan s'impose mercredi, porté par sa forme actuelle.

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Les meilleurs paris pour Venise ia vs Inter Milan

Handicap à trois - Inter Milan vainqueur avec un handicap de -1 à la cote de 1,77 sur Unibet

Buteur à tout moment - Marcus Thuram à la cote de 1,84 sur Unibet

Les 2 équipes marquent - non à la cote de 2,21 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Venise 0-2 Inter Milan

Pronostic des buteurs : Inter Milan - Marcus Thuram, Pio Esposito

Venise livre un vrai combat pour quitter le fond du classement de Serie A. Les Vénitiens sont derniers du championnat, avec une seule victoire en huit journées. Après six défaites consécutives depuis le début de la saison, le club s'est séparé de Giovanni Stroppa, malgré la montée en Serie A qu'il avait offerte à l'équipe.

Davide Nicola a été nommé, principalement en raison de son solide bilan dans le sauvetage d'équipes menacées de relégation. Il a aidé six clubs différents à échapper à la descente en huit ans, et Venise espère qu'il pourra réitérer l'exploit. Nicola a décroché la première victoire de la saison face à Naples, mais s'est incliné à l'extérieur contre Gênes le week-end dernier.

L'Inter Milan a réalisé un début de saison idéal en Serie A, dans l'optique de conserver le Scudetto. Christian Chivu a pris un excellent départ à la tête des Nerazzurri, les guidant vers leur meilleur début de championnat depuis 2017/2018. Même s'ils trônent en tête du classement, ils ont dû suer la semaine dernière pour conserver cette place.

L'Inter menait 1-0 contre la Fiorentina... non, l'Inter était menée 1-0 à domicile par la Fiorentina, et tout semblait indiquer une première défaite en championnat cette saison. Cependant, deux buts marqués dans le temps additionnel, dont un sur penalty, ont permis à l'Inter de conserver les trois points. Pourtant, avec la Lazio deuxième et jouant le mardi soir, les hommes de Chivu n'ont droit à aucun faux pas lors de ce déplacement.

Les effectifs probables pour Venise vs Inter Milan

Composition attendue de Venise : Stankovic, Halhal, Moreno, Jesus, Hainut, Perez, Sohm, Basic, Haps, Yeboah, Adams

Composition attendue de l'Inter Milan : Provedel, Bisseck, Akanji, Bastoni, Diouf, Barella, Calhanoglu, Sucic, Di Marco, Esposito, Thuram

Venise peine à inverser la tendance

Les supporters locaux espéraient sans doute un véritable redressement avec Nicola à la barre, surtout après sa première victoire en championnat. Cependant, affronter les champions d'Italie ne sera pas une sortie facile, même à domicile. Cette saison, Venise a déjà perdu 75% de ses matches à domicile en championnat.

Les hôtes restent sur une série de huit défaites lors de leurs neuf dernières rencontres toutes compétitions confondues. Il est difficile de les imaginer venir à bout du champion en titre, même si Venise produit sa meilleure performance de la saison. De leur côté, les Nerazzurri ont remporté deux de leurs trois déplacements en Serie A cette saison, ne concédant qu'un match nul face à la Roma.

Même avec un handicap en leur faveur, Venise aura du mal à contenir l'Inter. Les Nerazzurri ont remporté chacune des cinq dernières confrontations directes, leur dernière défaite face à cet adversaire remontant à 1999 ! Dans ces conditions, il semble logique que les visiteurs reviennent à Milan avec les trois points en poche.

Pronostic 1 Venise vs Inter Milan : Handicap à trois - Inter Milan vainqueur avec un handicap de -1 à la cote de 1,77 sur Unibet

L'homme en forme

Avec Lautaro Martinez absent en raison d'une blessure à la cuisse et un retour attendu autour de la mi-novembre, c'est à d'autres de porter le poids offensif. Chivu s'est tourné vers le duo Pio Esposito - Marcus Thuram en l'absence de son capitaine. Ce dernier est devenu le meilleur buteur du club en Serie A cette saison.

Thuram a inscrit cinq buts en championnat jusqu'ici, soit 22% du total de l'Inter cette saison. Il a égalisé à la 91e minute le week-end dernier pour amorcer le redressement de son équipe. Le Français a désormais marqué un match sur deux lors de ses cinq dernières apparitions toutes compétitions confondues.

Cinq buts et deux passes décisives en sept matches de championnat, voilà un bilan solide, et il ne fait aucun doute qu'il inquiétera les hommes de Nicola. Thuram avait inscrit un doublé lors de la dernière confrontation entre ces deux équipes, en Coppa Italia en décembre dernier. Nous nous attendons donc à ce que l'attaquant trouve le chemin des filets mercredi soir.

Pronostic 2 Venise vs Inter Milan : Buteur à tout moment - Marcus Thuram à la cote de 1,84 sur Unibet

Venise peut souffrir devant le but

Le principal problème que Nicola doit résoudre concerne le manque d'efficacité de son équipe dans le dernier tiers du terrain. Venise affiche un xG de 12,84 après huit journées, ce qui le place huitième du championnat. Pourtant, le club n'a marqué que six buts, seul Parme ayant fait pire avec cinq réalisations.

Bien que Venise crée des occasions de qualité au regard de son xG élevé, la finition ou le dernier geste dans la surface adverse lui ont fait défaut. L'Inter est l'équipe la plus prolifique de Serie A, avec 23 buts en huit matches, et sa défense à l'extérieur n'est devancée que par celle de la Lazio. Le dernier clean sheet des visiteurs remonte à leur rencontre face à une autre équipe luttant contre la relégation, Parme.

Avec une seule équipe ayant marqué dans trois des quatre derniers matches de Venise, et deux rencontres sans le moindre but des deux côtés, un scénario similaire pourrait se reproduire mercredi. Trois des cinq dernières confrontations directes ont vu une seule équipe marquer. Ce scénario semble là encore assez probable pour mercredi soir.

Pronostic 3 Venise vs Inter Milan : Les 2 équipes marquent - non à la cote de 2,21 sur Unibet

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