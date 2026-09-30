Pronostic USA vs Chili 30/09/2026 : les hôtes vont-ils défendre leur solide bilan à domicile ?

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les hôtes décrochent une nouvelle victoire lors de cette trêve internationale.

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Les meilleurs paris pour USA vs Chili

Premier but de la première mi-temps - USA à la cote de 1,73 sur Unibet

Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,88 sur Unibet

Handicap à trois voies -1 - USA à la cote de 2,15 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : USA 3-1 Chili

Pronostic des buteurs : USA - Sebastian Berhalter, Malik Tillman, Tyler Adams ; Chili - Brereton Díaz

Les États-Unis chercheront à mettre fin à une longue série sans victoire face au Chili lors de ce match amical à venir. Si la sélection nord-américaine parvient à s'imposer face à ses visiteurs, il s'agira de son premier succès depuis plus de 25 ans contre cet adversaire.

Les hôtes ont entamé cette trêve internationale de façon spectaculaire, en battant le Pérou 4-1 en fin de semaine. Malgré les débuts en sélection accordés par Mauricio Pochettino à plusieurs joueurs, les Stars and Stripes se sont montrés bien trop forts pour le Pérou. Ils ont inscrit trois buts sans réplique en seconde période. L'Energizer Park est leur prochaine destination, et ils y affichent un solide bilan à Saint-Louis.

Le début de trêve du Chili a été bien différent. Les Sud-Américains se sont inclinés 1-0 face au Canada la semaine dernière.

Leur prestation a été décevante, la sélection ayant peiné à contenir son adversaire. Les hommes de Nicolás Córdova ont eu du mal à conserver leur sang-froid. Deux joueurs ont été exclus, laissant l'équipe évoluer à neuf pendant presque une mi-temps entière. Córdova n'a jamais connu deux défaites consécutives depuis sa prise de fonction l'an dernier, une série qu'il voudra éviter ce mercredi matin. Le Chili possède un bon bilan face aux États-Unis, mais le conserver cette fois pourrait s'avérer difficile.

Les effectifs probables pour USA vs Chili

Composition attendue des USA : Freese, Freeman, M. Robinson, Campbell, A. Robinson, Berhalter, Adams, Reyna, Hall, Ellis, Tillman

Composition attendue du Chili : Vigouroux, Salinas, Villagra, Román, Morales, Echeverría, Pizarro, Núñez, Gutiérrez, Tapia, Brereton Díaz

Les USA en position de force à Saint-Louis

Une nouvelle fois, les États-Unis ont démarré fort la semaine dernière avec un but précoce. Ils avaient ouvert le score contre le Pérou à la quatrième minute grâce à un but mémorable de Justin Ellis pour ses débuts.

Les équipes de Pochettino sont connues pour leurs débuts de match intenses. Si l'adversaire réagit lentement, ou peine encore à entrer dans la rencontre, il en paie généralement le prix et concède un but. Les États-Unis ont marqué dans le premier quart d'heure lors de quatre de leurs six derniers matches.

Les États-Unis avaient frappé les premiers lors de la plus récente confrontation entre ces deux nations, Christian Pulisic ayant ouvert le score à la quatrième minute. Ils avaient également pris l'avantage tôt lors d'un précédent match amical en Amérique du Sud, trouvant le chemin des filets après seulement six minutes.

Le Chili a démarré lentement face au Canada et s'est retrouvé mené à la douzième minute. Le USMNT cherchera à profiter d'un éventuel mauvais départ des visiteurs ici. Cela appuie notre pronostic USA vs Chili selon lequel les hôtes marqueront les premiers dans les 45 premières minutes.

Pronostic USA vs Chili 1 : Premier but de la première mi-temps - USA à la cote de 1,73 sur Unibet

Le Chili saura se montrer dangereux

Récemment, les États-Unis ont été impliqués dans des rencontres à forte production offensive. Leurs cinq dernières sorties ont produit 19 buts au total, soit une moyenne de 3,8 par match. Les hommes de Pochettino ont inscrit 11 buts durant cette série, à raison de 2,2 buts par rencontre en moyenne.

C'est une moyenne solide pour les hôtes, tandis que le fait de marquer quatre buts avec un effectif renouvelé devrait inquiéter le Chili. La bonne nouvelle pour Córdova, c'est que les hôtes ont encaissé huit buts durant cette série, ce qui laisse penser que son équipe aura des occasions. Le Chili a marqué huit buts lors de ses cinq derniers matches et se sentira en confiance pour poursuivre sur cette lancée.

Cinq des six derniers matches du Chili, toutes compétitions confondues, ont vu les deux équipes marquer, tout comme trois des quatre derniers matches des États-Unis. De plus, chacune des sept confrontations directes recensées a vu les deux équipes marquer. Cela en fait un choix intéressant.

Pronostic USA vs Chili 2 : Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,88 sur Unibet

Le Chili doit hausser le niveau

Les supporters se rendant à l'Energizer Park de Saint-Louis n'attendront rien de moins qu'une victoire de l'équipe locale. Cette attente s'appuie sur le fait que les États-Unis affichent un bilan parfait de quatre victoires en quatre matches sur ce terrain, avec un écart de buts de 15-3 en leur faveur. Les Stars and Stripes restent également invaincus lors de leurs trois dernières confrontations directes face au Chili à domicile. Cette série remonte à 1995.

Les hôtes ont remporté cinq de leurs six derniers matches face à des adversaires sud-américains, avec un match nul. La Roja est toujours à la recherche de sa première victoire contre une équipe nord-américaine depuis le début de la décennie.

Le Chili a encore beaucoup à améliorer après sa prestation de la semaine dernière. L'équipe est apparue déstabilisée et a peiné à trouver un rythme, tandis que son manque de tranchant offensif pourrait être exploité par des États-Unis pleins d'énergie. Compte tenu du récent bilan des hôtes face aux adversaires sud-américains, ils disposent d'assez de qualité pour s'imposer par au moins deux buts d'écart et couvrir le handicap -1. Face à une équipe qui mise sur l'énergie et la créativité, il est difficile d'envisager autre chose qu'une victoire confortable des États-Unis répondant à cette ligne de handicap.

Pronostic USA vs Chili 3 : Handicap à trois voies -1 - USA à la cote de 2,15 sur Unibet

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