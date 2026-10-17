Pronostic Strasbourg PSG 17/10/2026 : un PSG patient avant le Barça

Strasbourg reçoit le PSG samedi à 17h15. Nos experts voient Paris gagner, en dépit d’une large revue d’effectif à trois jours du choc face à Barcelone.

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H2 - Les meilleurs paris pour Strasbourg PSG

Le PSG s’impose et les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 2,15 sur Unibet , soit une probabilité de 47 % que Paris l’emporte, mais en concédant au Racing au moins un but.

, soit que Paris l’emporte, mais en concédant au Racing au moins un but. Strasbourg ne perd pas la première période (victoire ou nul à la pause) ⭐ à la cote de 1,80 sur Unibet , soit une probabilité de 56 % que le Racing tienne tête au PSG jusqu’à la mi-temps.

, soit que le Racing tienne tête au PSG jusqu’à la mi-temps. Ferran Torres ou son remplaçant buteur ⭐ à la cote de 1,80 sur Unibet, soit une probabilité de 56 % que l’Espagnol, sinon l’attaquant qui prendra son relais, trouve le chemin des filets.

Derrière ces trois paris joués séparément (et non en combiné), nous voyons le PSG repartir avec les trois points, avec un score de 1-2 construit en seconde période.

H3 - Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Auteurs d’une première période assez irréelle à l’Etihad mercredi soir (3-0 à la demi-heure, score final 2-4), le PSG est sorti du rythme poussif qu’il affichait jusqu’ici en Ligue 1. Il faut dire que l’équipe est pour l’heure 6e, à trois longueurs de Monaco (3V-2N-1D). Cependant, la réception du Barça mardi devrait quand même inciter Luis Enrique à faire tourner.

Plus jeune effectif de Ligue 1 (21,6 ans de moyenne), le Racing d’Hugo Oliveira apprend le métier, parfois à ses dépens (11e). Il a été battu au Paris FC puis à Nice (2V-1N-3D). Cependant, la Meinau lui réussit mieux (victoire contre Lens, nul face au leader monégasque). À confirmer.

H3 - Les effectifs probables pour Strasbourg PSG

Composition attendue de Strasbourg : Jørgensen – Oso, Mitchell, K. Coulibaly, Antwi – Essugo, P. Diop, D. Sousa – Amo-Ameyaw, Harder, Yassine

Composition attendue du PSG : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Hernández, Digne – João Neves, Beraldo, Dro Fernández – Godts, Ferran Torres, Kvaratskhelia

H2 - Paris vainqueur, mais pas imperméable

Luis Enrique ayant scindé son effectif en deux (trois titulaires communs entre Le Mans et l’Etihad), on attend à la Meinau l’ossature victorieuse du Mans (3-1). Elle sera sans doute renforcée par Kvaratskhelia et João Neves, remplaçants en C1 mercredi.

Reste que, quelle que soit l’équipe, Paris gagne rarement sans encaisser : en dix rencontres, un seul match sans encaisser. Haut placée, la paire Marquinhos-Pacho (ou Zabarnyi) laisse des espaces dans son dos (sept buts sur 13 concédés en transition). C’est justement l’arme favorite du Racing et de la flèche Amo-Ameyaw (cinq buts sur onze après une récupération).

Le marché « Résultat et les deux équipes marquent », choix « Paris SG / Oui », est une piste. Idée gagnante sur un 1-2, par exemple. Et perdante si Paris s’impose sans encaisser (0-2, par exemple). Il existe certes des marchés encore plus prudents, mais c’est le pari qui nous semble le plus intéressant statistiquement.

Pronostic 1 Strasbourg vs PSG : Paris gagne et les deux équipes marquent – cote de 2,15 sur Unibet

H2 - Strasbourg à hauteur à la pause ?

Aussi flamboyant soit-il en Europe, le PSG est toujours sur courant alternatif en Ligue 1, tantôt emballant, tantôt fébrile. Face à des blocs regroupés, il confisque le ballon mais peine à trouver la faille. Il n’a ainsi mené à la pause que trois fois en sept matchs en France (dont une sur penalty).

Remaniée, l’équipe en souffre davantage (menée à la pause à Lille et au Trophée des Champions). Les trois derniers duels vont dans le même sens, Paris n’y ayant jamais viré en tête (mené 2-0, puis 2-1, avant un 1-1 en février).

Le marché « Double chance - Périodes », colonne 1ère mi-temps, choix « Strasbourg / N » ne juge que les 45 premières minutes. L’idée est gagnante si le Racing mène ou si le score est nul. Attention, le pari ne préjuge pas du résultat final (Paris s’était imposé en février).

Pronostic 2 Strasbourg vs PSG : Strasbourg ou nul à la mi-temps – cote de 1,80 sur Unibet

H2 - Ferran Torres, ou son remplaçant, trouve la faille comme à Brest (0-1)

Ferran Torres est l’homme des soirées de championnat (quatre buts en Ligue 1, à hauteur des meilleurs buteurs). Seule ombre au tableau, il reste sur deux matchs sans marquer. Mais il aura sans doute à cœur de rattraper son pénalty raté à l’Etihad, après être entré en cours de jeu.

Renard des surfaces, il attaque volontiers le premier poteau. Un schéma récurrent (trois de ses sept buts officiels), qui alimente notre intérêt pour un pari buteur du type « Coaching gagnant : Buteur ou son remplaçant marque ». Si donc Ferran Torres cède sa place sans marquer, le pari se reporte sur son remplaçant.

Ce relais compte, car les entrants ont pesé sur les quatre buts dans le jeu du PSG remanié (dont Kvaratskhelia, buteur à peine entré contre Le Mans). Statistiquement, on note aussi que le Racing n’a réussi pour le moment aucune clean sheet.

Pronostic 3 Strasbourg vs PSG : Ferran Torres ou son remplaçant buteur – cote de 1,80 sur Unibet

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