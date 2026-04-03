Pronostic Southampton vs Arsenal 04/04/2026 : les Saints s'inclinent de peu dans un duel serré

Avec un effectif d'Arteta touché par de nouvelles blessures durant la trêve internationale, l'incertitude plane autour du onze de départ des Gunners.

Les meilleurs paris pour Southampton vs Arsenal

Les deux équipes marquent (Oui) à une cote de 1.85 chez Winamax

Southampton +2 (Handicap 3 choix) à une cote de 1.90 chez Winamax

Premier but : Southampton à une cote de 3.80 chez Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Southampton 1-2 Arsenal

Pronostic des buteurs : Southampton – Larin ; Arsenal – Dowman, Jésus

Southampton, candidat aux barrages de Championship, n'est qu'à une victoire d'une demi-finale de FA Cup à Wembley. Cependant, ils devront renverser Arsenal pour atteindre le dernier carré.

Les Saints sont sur une série impressionnante en championnat. Ils sont invaincus lors de leurs 12 derniers matchs, avec neuf victoires et trois nuls, se replaçant ainsi dans la course au top 6. De plus, ils ont déjà éliminé une équipe de Premier League dans cette compétition grâce à une victoire sur le fil à Fulham au tour précédent.

L'entraîneur de Southampton, Tonda Eckert, devrait être privé du latéral brésilien Welington (lésion musculaire). En revanche, le meneur de jeu Leo Scienza devrait s'être remis de son problème aux adducteurs pour être aligné.

Arsenal a eu deux semaines pour digérer sa défaite en finale de l'EFL Cup contre Manchester City à Wembley. Mikel Arteta a été critiqué pour l'approche timorée de son équipe, ainsi que pour sa décision de titulariser David Raya dans les buts au détriment de Kepa, ce dernier ayant pourtant joué un rôle crucial dans le parcours jusqu'en finale.

Alors que City espère que ce trophée leur donnera un avantage psychologique pour la course au titre en Premier League, Arsenal doit gérer une autre compétition ce week-end. Pas moins de 11 joueurs de l'équipe première ont dû renoncer à leurs sélections nationales pour blessure la semaine dernière. Arteta devra trancher : préserver certains cadres pour la Premier League ou donner plus de temps de jeu à des jeunes comme Max Dowman en FA Cup.

Les effectifs probables pour Southampton vs Arsenal

Composition attendue de Southampton : Peretz, Bree, Manning, Stephens, Harwood-Bellis, Downes, Charles, Fellows, Azaz, Scienza, Larin.

Composition attendue d'Arsenal : Kepa, White, Mosquera, Lewis-Skelly, Calafiori, Norgaard, Zubimendi, Martinelli, Dowman, Havertz, Jesus.

Miser sur des buts de chaque côté

Arsenal a concédé au moins un but lors de deux de ses trois matchs de FA Cup cette saison. Ces deux rencontres se sont jouées loin du nord de Londres, tout comme ce déplacement de samedi soir à Southampton.

Les Gunners ont encaissé des buts face à Mansfield (League One) et contre Portsmouth, le grand rival des Saints. Il n'y a aucune raison que Southampton ne parvienne pas également à percer la défense d'Arsenal. Les marchés suggèrent d'ailleurs une probabilité de 52,63 % que cela arrive. C'est donc, selon nous, le pari offrant la meilleure valeur parmi nos trois pronostics.

La statistique "Les deux équipes marquent" s'est vérifiée dans 66,67 % des matchs de FA Cup impliquant Arsenal ou Southampton cette saison.

Pronostic 1 Southampton vs Arsenal : Les deux équipes marquent (Oui) à une cote de 1.85 chez Winamax

Les Saints pour rester dans le match

Arsenal s'est imposé par trois et quatre buts d'écart contre Portsmouth et Wigan. Cependant, leur huitième de finale à Mansfield n'a été remporté que par un seul but d'écart. Nous anticipons un scénario similaire samedi soir.

Les Saints n'ont encaissé qu'un seul but par match en moyenne en FA Cup cette saison. Ils n'ont également concédé que quatre buts lors de leurs sept derniers matchs de Championship, ce qui prouve que leur structure défensive gagne en solidité.

Il est fort probable qu'Arsenal donne la priorité à la lutte pour le titre en Premier League et à la Ligue des champions plutôt qu'à la FA Cup. Nous pouvons parier sur le fait que les Saints ne perdront pas par plus d'un but d'écart (ou feront mieux) avec une probabilité de 51,28 %.

Pronostic 2 Southampton vs Arsenal : Southampton +2 (Handicap 3 choix) à une cote de 1,90 chez Winamax

Une belle cote sur l'ouverture du score des locaux

Arsenal avait été mené lors de son entrée en lice en FA Cup chez le rival de Southampton, Portsmouth, en janvier dernier. "Pompey" avait marqué dès la troisième minute, surprenant les Gunners à froid sur la côte sud.

Southampton a ouvert le score lors de ses trois matchs de coupe cette saison, même s'ils ont dû attendre la 91ème minute pour faire la différence lors de leur victoire 1-0 à Fulham le mois dernier.

Entre la possible méforme d'Arsenal suite à la finale perdue d'EFL Cup et le retour de trêve internationale, il y a une réelle valeur à parier sur l'ouverture du score par les Saints. Les bookmakers n'estiment cette probabilité qu'à 26,32 %, ce qui semble sous-évalué compte tenu de la forme récente de Southampton et du soutien d'un stade St Mary’s qui sera à guichets fermés.

Pronostic 3 Southampton vs Arsenal : Premier but : Southampton à une cote de 3,80 chez Winamax

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