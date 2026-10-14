Pronostic Roma vs Real Madrid 14/10/2026 : Dybala et Malen s'annoncent décisifs

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce qu'un match équilibré se développe, Donyell Malen et Paulo Dybala posant des problèmes au Real Madrid, triple... quinze fois champion d'Europe.

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Les meilleurs paris pour Roma vs Real Madrid

Roma - victoire ou match nul à la cote de 1,91 sur Unibet

Buteur à tout moment - Donyell Malen à la cote de 2,10 sur Unibet

Paulo Dybala 1+ passes décisives à la cote de 3,40 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Roma 2-2 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Roma - Donyell Malen, Matías Soulé ; Real Madrid - Kylian Mbappé, Jude Bellingham

La Roma a connu un début de saison prometteur sous les ordres de Gian Piero Gasperini, actuellement troisième de Serie A avec 14 points. Les Giallorossi ont même évité la défaite face à une opposition plus relevée, avec deux matchs nuls consécutifs contre l'Inter (2-2) et Côme (0-0).

En Ligue des Champions, la formation romaine a débuté par un match nul 1-1 à l'extérieur contre Fenerbahçe. Elle affronte désormais un Real Madrid qui avait déjà croisé la route d'un club italien lors de la première journée. Des buts précoces de Kylian Mbappé et Fede Valverde avaient permis aux Merengues de s'imposer 2-1 face à l'Inter en septembre.

Le Real Madrid a déjà subi deux défaites en Liga, à chaque fois à l'extérieur. Les Madrilènes se sont inclinés 1-0 face au Betis puis lors du derby madrilène contre l'Atlético (2-1), juste avant la trêve internationale. Heureusement, le Real a rebondi avec une victoire 1-0 face à Villarreal samedi et se prépare désormais à affronter l'AS Roma.

Les effectifs probables pour Roma vs Real Madrid

Composition attendue de la Roma : Gollini, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Molina, De Roon, Koné, Wesley, Dybala, Soulé, Malen

Composition attendue du Real Madrid : Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Tchouaméni, Valverde, Güler, Bellingham, Vinícius, Mbappé

La Roma veut prolonger son invincibilité en ce début de saison

Après un long et fructueux passage à l'Atalanta, Gian Piero Gasperini a d'abord eu du mal à s'imposer dans la capitale italienne. Heureusement, la tendance s'est inversée dès avril, au moment où les Giallorossi lançaient leur remontée décisive vers la qualification en Ligue des Champions.

Avec un excellent début de saison, la Roma reste sur une série de 14 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. L'équipe se montre solide dans le dernier geste et affiche, avec 14 buts, le deuxième meilleur total offensif de Serie A cette saison. Un rendement qui s'appuie sur un xG cumulé de 13,6, derrière le tenant du titre, l'Inter Milan.

Le Real Madrid peine à maîtriser ses rencontres, tout en paraissant vulnérable défensivement à plusieurs reprises. La formation de José Mourinho a concédé 21 tirs et quatre grosses occasions lors de son premier match européen face à l'Inter.

Ayant perdu deux de ses quatre déplacements cette saison, le Real Madrid pourrait également être en difficulté à Rome. Les Madrilènes ne font pas grand-chose pour justifier leur statut de favoris, et miser sur les hôtes pour éviter la défaite semble être l'option la plus pertinente ici.

Roma vs Real Madrid Pari 1 : Roma - victoire ou match nul à la cote de 1,91 sur Unibet

Malen veut se racheter après son carton rouge du week-end

Le week-end de la Roma à Côme a été marqué par un carton rouge reçu par Malen à la 53e minute. Une faute rare de la part du Néerlandais depuis son arrivée en Italie en janvier, en provenance d'Aston Villa.

Le joueur de 27 ans s'est révélé une véritable sensation en Serie A. Dans un système qui exploite pleinement ses qualités, Malen a inscrit 20 buts en 24 apparitions en championnat avec la Roma. Il affichait déjà une moyenne d'un but tous les deux matchs en Ligue Europa la saison dernière, à raison de six apparitions avec Aston Villa.

Cette saison en Serie A, Malen tire en moyenne 3,7 fois par match et marque un but toutes les 66 minutes. Son total de 5,12 xG est également le plus élevé de Serie A, devant celui de Lautaro Martínez, à 4,9 xG.

Le Real Madrid n'a gardé qu'une seule cage inviolée lors de ses six derniers matchs. Les soucis défensifs des Merengues plaident en faveur d'un pari sur Malen buteur, avec une probabilité implicite de 48 %.

Roma vs Real Madrid Pari 2 : Buteur à tout moment - Donyell Malen à la cote de 2,10 sur Unibet

Dybala, en forme, prêt à offrir un but de plus

Dybala est un autre élément clé de l'attaque romaine. L'Argentin devrait débuter la rencontre malgré une légère blessure à la main contractée face à Côme le week-end dernier.

Le joueur de 32 ans a réussi 132 passes dans le dernier tiers en Serie A cette saison, le troisième meilleur total du championnat. Il est également le meilleur passeur de Serie A, avec quatre passes décisives en six apparitions en championnat.

Avec une moyenne de 3,8 passes clés par match en championnat, Dybala devrait laisser sa marque sur cette rencontre. Il peut compter sur les appels de Malen et de Matías Soulé, lui aussi auteur de deux buts cette saison. Miser sur le meneur de jeu argentin pour délivrer 1 passe décisive ou plus semble intéressant, avec une probabilité implicite de seulement 29 %.

Roma vs Real Madrid Pari 3 : Paulo Dybala 1+ passes décisives à la cote de 3,40 sur Unibet

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