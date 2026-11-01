Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Santi Denia connaît un début de parcours compliqué à la tête de la République tchèque en Ligue des Nations 2026/27. Son équipe a perdu quatre matchs consécutifs et n'a marqué qu'à deux reprises.

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Les meilleurs paris pour République tchèque vs Espagne

Plus de 1,5 but en première période à la cote de 2,35 sur Unibet

République tchèque +2 à la cote de 2,50 sur Unibet

L'Espagne marque dans les deux mi-temps à la cote de 1,70 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : République tchèque 1-2 Espagne

Pronostic des buteurs : République tchèque - Sulc ; Espagne - Yamal, Merino

Championne du monde 2026, l'Espagne se déplace en République tchèque jeudi soir dans l'optique de conforter sa première place du groupe en Ligue des Nations 2026/27.

À l'inverse, la République tchèque a perdu ses quatre premiers matchs de la phase de groupes. Elle a besoin d'un résultat positif pour conserver une chance d'éviter les barrages de relégation face à la Croatie.

Denia peine à imposer ses principes de jeu à la sélection tchèque. Le technicien originaire d'Albacete affronte désormais son pays natal à la tête de son équipe. Le retour de suspension de Pavel Sulc renforce les espoirs de Denia d'obtenir un résultat positif.

La tâche s'annonce pourtant ardue. La Roja s'était imposée confortablement 3-1 lors du match aller à Oviedo le mois dernier. La rencontre avait basculé dès la 35e minute, avec des buts de Lamine Yamal et Rodri.

Cette fois, Luis de la Fuente devra composer sans le trio blessé Rodri, Dani Olmo et Eric Garcia. Le sélectionneur a appelé en renfort le trio non capé Alvaro Valles, Marc Roca et Jacobo Ramon.

Les effectifs probables pour République tchèque vs Espagne

Composition attendue de la République tchèque : Kinsky, Sacek, Chaloupek, Krejci, Slama, Radosta, Kral, Sulc, Lingr, Hlozek, Ambros

Composition attendue de l'Espagne : Raya, Porro, Huijsen, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Pedri, Yamal, Merino, Nico Williams, Oyarzabal

Un bon rythme à prévoir d'entrée

Deux des quatre premiers matchs de groupe de la République tchèque ont vu deux buts inscrits en première période. De son côté, l'Espagne a connu au moins deux buts en première période lors de trois de ses quatre matchs de groupe. Le seul autre match, la récente victoire 2-1 en Croatie, n'en a vu qu'un seul.

Lors du match aller à Oviedo, l'Espagne menait 2-0 à la mi-temps face à la République tchèque. Les matchs de l'Espagne affichent une moyenne de 4,25 buts par rencontre, la plus élevée du groupe. Sur les 16 équipes du groupe A, seules la Turquie et la Croatie ont encaissé plus de buts que la République tchèque jusqu'ici.

Nous pouvons miser sur deux buts en première période jeudi soir, pour une probabilité implicite modeste de 45 %. Cela ressort comme l'une des meilleures valeurs de nos pronostics République tchèque vs Espagne.

Pronostic 1 République tchèque vs Espagne : Plus de 1,5 but en première période à la cote de 2,35 sur Unibet

Les Tchèques prêts à se battre pour rester dans le match

L'Espagne a remporté ses deux matchs à l'extérieur dans ce groupe sur le plus petit des écarts. Elle s'est imposée 3-2 face à l'Angleterre et 2-1 face à la Croatie, à chaque fois en déplacement. Sa forme à domicile est tout autre. La Croatie a été battue 4-1 et la République tchèque 3-1 à Oviedo.

La République tchèque a également tenu tête à la Croatie, qui ne s'était imposée que d'un but à Prague. Comme évoqué plus haut, Luis de la Fuente se prive également de plusieurs joueurs clés, dont son capitaine Rodri.

Une victoire à l'extérieur avec deux buts d'écart ferait perdre ce pari à trois issues. La République tchèque n'est pas une équipe prolifique devant le but, avec seulement deux buts inscrits en quatre matchs dans ce groupe. Elle n'a toutefois perdu à domicile avec deux buts d'écart qu'une seule fois depuis septembre 2022. Nous pouvons miser sur une défaite limitée à un but d'écart pour les locaux, à une probabilité implicite de 40 %.

Pronostic 2 République tchèque vs Espagne : République tchèque +2 à la cote de 2,50 sur Unibet

Les leaders du groupe pour marquer dans les deux mi-temps

L'Espagne devra se méfier d'un éventuel relâchement. Elle affronte la République tchèque jeudi avant de retrouver sa rivale de groupe, l'Angleterre, dimanche, dans ce qui s'annonce comme un choc pour la première place. Il serait naturel que l'attention se porte déjà sur cette prochaine échéance.

Pourtant, ce n'est pas ainsi que fonctionne l'équipe de Luis de la Fuente. La Roja n'a pas construit cette série record de 42 matchs sans défaite en faisant preuve de relâchement. L'Espagne est restée concentrée pendant les 90 minutes, faisant circuler le ballon et déplaçant l'adversaire avant de frapper au meilleur moment.

Elle l'a prouvé lors de cette campagne de Ligue des Nations grâce à sa régularité offensive. La Roja a marqué au moins une fois lors de sept des huit mi-temps disputées dans le groupe 3.

La République tchèque a besoin d'un résultat et ne se contentera pas de subir pendant 90 minutes. Elle a également encaissé des buts dans les deux mi-temps à deux reprises sur ses quatre matchs de groupe, y compris lors du précédent match face à l'Espagne. Nous nous attendons à ce que l'Espagne domine l'intégralité de la rencontre. Nous misons sur une équipe capable de marquer de part et d'autre de la pause, à ce prix intéressant.

Pronostic 3 République tchèque vs Espagne : L'Espagne marque dans les deux mi-temps à la cote de 1,70 sur Unibet

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