Pronostic Real Madrid vs RB Leipzig 21/10/2026 : les hommes de Mourinho poursuivent leur marche en avant

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le Real Madrid poursuive sa marche en avant face à un RB Leipzig fragilisé, puisque les Allemands ont perdu cinq de leurs six derniers déplacements. Un voyage au Bernabéu est déjà suffisamment intimidant en soi, et Leipzig affronte un défi encore plus grand dans ces conditions.

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Les meilleurs paris pour Real Madrid vs RB Leipzig

Real Madrid -2 (Handicap à 3 - voies) à la cote de 2,40 sur Winamax

Real Madrid vainqueur & Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 2,05 sur Winamax

Buteur à tout moment - Arda Güler à la cote de 3,25 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 4-1 RB Leipzig

Pronostic des buteurs : Real Madrid - Mbappé x2, Güler, Bellingham ; RB Leipzig - Nkunku

Le Real Madrid reçoit le RB Leipzig au Bernabéu ce mercredi, à l'occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2026/27.

Le Real Madrid a remporté ses deux premiers matchs de la compétition cette saison. Les Merengues ont d'abord dominé de justesse une solide équipe de l'Inter 2-1 à domicile, avant de s'imposer 4-3 dans un match haletant à Rome.

Cette soirée romaine restera dans les mémoires. Madrid était mené 3-1 avant d'inscrire trois buts dans les huit dernières minutes pour arracher une victoire historique dans la capitale italienne.

Les Madrilènes ont retrouvé les terrains de Liga le week-end dernier en écrasant Séville 4-1 samedi, Kylian Mbappé inscrivant un doublé. Madrid a désormais remporté neuf de ses onze derniers matchs.

Raúl Asencio et Rodrygo sont absents, tout comme Ferland Mendy. Antonio Rüdiger et Denzel Dumfries devraient en revanche retrouver le onze de départ face au RB Leipzig.

Leipzig occupe la 21e place de la phase de ligue sous les ordres de Martin Demichelis. Les Allemands ont battu le PSV 1-0 à domicile, mais ont subi une lourde défaite surprise à Côme, où les Italiens se sont imposés 4-1. Une défaite 6-1 à Munich a suivi le week-end dernier en Bundesliga, si bien que Leipzig traverse une période délicate. Marc Guiu et Assan Ouédraogo manqueront également le déplacement au Bernabéu.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs RB Leipzig

Composition attendue du Real Madrid : Courtois, Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella, Tchouaméni, Valverde, Vinícius Jr, Bellingham, Güler, Mbappé

Composition attendue du RB Leipzig : Vandevoordt, Baku, Orbán, Lukeba, Raum, Banzuzi, El Aynaoui, Nusa, Nkunku, Gruda, Rômulo

Leipzig en grande difficulté à l'extérieur

Leipzig a été démantelé à l'extérieur depuis le début de la saison. Les Allemands se sont inclinés 4-1 à Côme puis 6-1 à Munich face au Bayern. Ces deux résultats ont mis au jour d'importantes failles défensives.

Madrid est taillé pour exploiter ce genre de vulnérabilités, surtout à domicile. Les Merengues ont couvert un handicap de deux buts lors de trois de leurs cinq derniers matchs à domicile. Quatre buts ont été inscrits face à Séville et quatre autres à Rome.

Kylian Mbappé compte déjà 11 buts cette saison. De son côté, Leipzig devra se passer de Guiu et Ouédraogo pour ce déplacement en Espagne. Nous pouvons miser sur une victoire madrilène avec un écart d'au moins trois buts, pour une probabilité implicite modérée de 41,66 %.

Real Madrid vs RB Leipzig Pari 1 : Real Madrid -2 (Handicap à 3 - voies) à la cote de 2,40 sur Winamax

Madrid continue de gagner mais reste vulnérable défensivement

Madrid a eu du mal à garder sa cage inviolée ces derniers temps. Les Merengues ont déjà encaissé quatre buts en deux matchs de Ligue des Champions. La Roma, à elle seule, leur en a mis trois en une seule soirée.

Séville et l'Atlético ont également trouvé la faille en Liga. Cela suggère que la défense de José Mourinho reste fonctionnelle sans être hermétique.

Leipzig parvient à marquer même lors de lourdes défaites. Les Allemands ont trouvé le chemin des filets à Munich comme à Côme. Ils ont par ailleurs inscrit 15 buts en cinq matchs de Bundesliga. Nous pouvons miser sur une victoire madrilène accompagnée d'un but des visiteurs, pour une probabilité implicite de 48,78 %. Ce pari semble être le plus intéressant de nos pronostics Real Madrid vs RB Leipzig.

Real Madrid vs RB Leipzig Pari 2 : Real Madrid vainqueur & Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 2,05 sur Winamax

Güler sous-coté sur le marché du buteur à tout moment

Arda Güler traverse une période exceptionnelle sur la scène européenne. Il a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives lors de ses deux derniers matchs de Ligue des Champions. Ses récentes performances ne semblent pas encore pleinement reflétées dans les cotes.

Madrid devrait dominer la possession, surtout face à une équipe pointant à la 21e place du classement. Cela devrait créer des occasions pour les milieux de terrain effectuant des courses vers la surface adverse.

Leipzig a encaissé quatre buts à Côme et six à Munich. Nous pouvons miser sur l'international turc pour marquer, à une probabilité implicite de 30,77 %, alors qu'il produit une participation décisive par match en moyenne. La réussite de ce pari repose toutefois entièrement sur sa présence dans le onze de départ à la place de Diomande.

Real Madrid vs RB Leipzig Pari 3 : Buteur à tout moment - Arda Güler à la cote de 3,25 sur Winamax

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