Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Jude Bellingham marque dans le cadre d'une prestation dominante des Merengue à domicile.

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Les meilleurs paris pour Real Madrid vs PSV Eindhoven

Handicap asiatique - Real Madrid (-2) à la cote de 2,00 sur Betclic

Buteur à tout moment - Jude Bellingham à la cote de 2,25 sur Betclic

1N2 & Les 2 équipes marquent - Real Madrid & oui à la cote de 1,95 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 4-1 PSV Eindhoven

Pronostic des buteurs : Real Madrid - Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Fede Valverde, Vinícius Júnior ; PSV Eindhoven - Sven Mijnans

Le Real Madrid a remporté ses huit matchs disputés entre les deux dernières trêves internationales. Cette série de victoires a failli s'arrêter samedi face au Celta Vigo. Les Merengue sont toutefois revenus de l'arrière pour s'imposer, grâce à un but du remplaçant Carlos Espí à la 85e minute.

En Ligue des Champions, l'équipe de José Mourinho fait partie des deux seules formations avec un bilan parfait cette saison. À l'inverse, le PSV Eindhoven n'a récolté que quatre points lors de ses quatre premières rencontres. Le club néerlandais pointe à la 24e place à mi-parcours de la phase de ligue.

De son côté, l'équipe de Peter Bosz occupe la tête de l'Eredivisie, avec neuf victoires en 13 matchs de championnat. Elle s'est imposée 4-1 à l'extérieur face à NEC samedi.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs PSV Eindhoven

Composition attendue du Real Madrid : Courtois, Valverde, Militao, Rüdiger, Cucurella, Silva, Camavinga, Diomandé, Bellingham, Vinícius, Mbappé

Composition attendue du PSV Eindhoven : Kovar, Dest, Geertruida, Obispo, Kostic, Sano, Fernández, Perišić, Mijnans, van Bommel, Til

Les Merengue en route vers un sans-faute européen total

Depuis ses défaites contre le Real Betis et l'Atlético Madrid en septembre, le Real Madrid a retrouvé une belle forme. José Mourinho a trouvé des solutions à tous les postes, ce qui a contribué à plusieurs victoires convaincantes. Les Espagnols ont généré 10,7 xG en Ligue des Champions, un total que seul le PSG dépasse.

C'est également huit victoires sur huit à domicile cette saison pour les Merengue, toutes compétitions confondues. Cinq de ces succès se sont construits avec un écart de trois buts ou plus.

Les campagnes européennes du PSV ont été plutôt serrées cette année, mais le club n'a pas encore affronté une opposition réellement élitiste. Il doit néanmoins être frustré de n'avoir pris que quatre points face à Shakhtar Donetsk, au RB Leipzig, au Porto et au Club Bruges.

Avec un seul clean sheet en neuf matchs à l'extérieur cette saison toutes compétitions confondues, la défense du PSV devrait avoir du mal à tenir ici. Miser sur le Real Madrid avec un handicap de -2 semble un choix judicieux pour un pari proposé à une cote proche de l'équilibre.

Real Madrid vs PSV Eindhoven Pari 1 : Handicap asiatique - Real Madrid (-2) à la cote de 2,00 sur Betclic

Bellingham, en pleine forme, prêt à frapper de nouveau

Les progrès du Real Madrid s'expliquent en partie par un meilleur équilibre collectif sur le terrain. Plusieurs de ses cadres ont également retrouvé leur meilleur niveau, Jude Bellingham étant actuellement parmi les plus en forme.

L'international anglais a marqué ou délivré une passe décisive lors de cinq de ses six dernières apparitions en club et en sélection. Sa réalisation à la 66e minute a été le point de départ du retour tardif du Real Madrid le week-end dernier. Bellingham a désormais marqué lors de trois de ses quatre dernières sorties avec les Merengue.

Avec un rôle désormais bien établi dans l'effectif, le joueur de 23 ans dispose d'une liberté totale pour effectuer des appels dans la surface adverse. Il représente une menace constante et tourne à 2,5 tirs par match en Ligue des Champions. Bellingham offre de la valeur pour marquer face au PSV, avec une probabilité implicite de 44%.

Real Madrid vs PSV Eindhoven Pari 2 : Buteur à tout moment - Jude Bellingham à la cote de 2,25 sur Betclic

Le PSV pour inscrire un but de la consolation

Si le Real Madrid a été plus solide défensivement ces dernières semaines, l'équipe n'a toujours pas gardé sa cage inviolée en Ligue des Champions cette saison. La formation de Mourinho a encaissé sept buts et concédé 5,5 xG sur les quatre premières journées. Malgré cela, elle a tout de même enchaîné quatre victoires consécutives.

Le PSV Eindhoven avait marqué à six reprises face à Naples et quatre fois à Anfield lors de la précédente édition de la Ligue des Champions. Le club n'avait pourtant pas réussi à se qualifier pour la suite de la compétition, ses errances défensives l'ayant régulièrement desservi. Depuis le début de la saison passée, 75% des matchs du PSV dans cette compétition ont vu les deux équipes marquer.

Les visiteurs s'appuieront sur des joueurs comme Sven Mijnans, Guus Til et Ruben van Bommel pour se montrer dangereux en contre-attaque. Ce trio totalise 21 buts à eux trois en Eredivisie cette saison.

Les outsiders sont capables d'inscrire un but de la consolation à un moment ou un autre de cette rencontre. Miser sur une victoire du Real Madrid accompagnée des deux équipes qui marquent offre de la valeur, avec une probabilité implicite de 51%.

Real Madrid vs PSV Eindhoven Pari 3 : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Real Madrid & oui à la cote de 1,95 sur Betclic

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