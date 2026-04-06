Pronostic Real Madrid vs Bayern Munich 07/04/2026 : les hôtes en quête d'histoire en C1

Notre expert en paris s'attend à une affiche d'anthologie entre deux poids lourds européens. Cependant, un match nul est fort probable compte tenu de la forme actuelle des deux équipes.

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Bayern Munich

Les deux équipes marquent (BTTS - Oui) à une cote de 1,41 sur Winamax

Résultat (1N2) - Match nul à une cote de 4,00 sur Winamax

Premier buteur - Kylian Mbappé à une cote de 4,20 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 2-2 Bayern Munich

Pronostic des buteurs : Real Madrid – Kylian Mbappé, Vinicius Junior ; Bayern Munich – Luis Diaz, Lennart Karl

Le Real Madrid entame cette semaine sa 22e participation aux quarts de finale de la Ligue des champions. Les Madrilènes sont en quête d'un 16e titre européen, un record qu'ils détiennent déjà. Les hommes d'Alvaro Arbeloa ont toutefois subi un léger coup d'arrêt en Liga ce week-end. Battus 2-1 sur la pelouse de Majorque, ils se retrouvent désormais à sept points de Barcelone dans la course au titre.

Cependant, si Arbeloa parvient à guider la Maison Blanche vers un nouveau sacre en Ligue des champions, la perte du titre national importera peu. Il deviendrait seulement le troisième entraîneur de l'histoire à remporter ses cinq premiers matches à élimination directe en C1.

Cliniques face à Manchester City au tour précédent, les Madrilènes partent favoris pour beaucoup. Pourtant, les visiteurs possèdent un pedigree européen indéniable qui leur sera précieux mardi. Le Bayern est d'ailleurs la seule équipe à compter plus de quarts de finale de C1 que son hôte, avec 24 apparitions.

Toutefois, aucune autre équipe n'a été éliminée à ce stade plus souvent que les Bavarois (10 éliminations). Pour cette affiche, la plus jouée de l'histoire des compétitions européennes majeures avec cette 19e édition, le duel de mardi soir s'annonce fascinant. Vincent Kompany se satisferait amplement d'un match nul à Madrid avant de tenter de finir le travail à domicile au match retour.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Bayern Munich

Composition attendue de Real Madrid : Lunin, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Güler, Mbappé, Vinicius Júnior.

Composition attendue de Bayern Munich : Neuer, Stanisic, Kim, Tah, Bischof, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Diaz, Jackson.

Des filets qui devraient trembler des deux côtés

Les deux équipes figurent parmi les cinq attaques les plus prolifiques de la compétition. Le Real Madrid a inscrit 29 buts jusqu'à présent pour clore ce classement. Les Merengues n'ont échoué à marquer qu'une seule fois en 12 matches et affichent une moyenne de 2,42 buts par match de C1 cette saison. Cependant, ils se sont montrés fébriles derrière, encaissant 14 buts en 12 rencontres. Voilà qui donne de l'espoir aux visiteurs.

Die Roten ont marqué 32 buts en 10 matches de C1 ; seul le Paris Saint-Germain (34) a fait mieux dans la compétition. Une moyenne de 3,2 buts par match en dit long sur l'armada offensive bavaroise. Cependant, Harry Kane est incertain pour cette rencontre ; c'est donc très probablement Nicolas Jackson qui mènera l'attaque de Kompany.

Il est à noter que le Bayern a concédé en moyenne un but par match cette saison, ce qui ouvre la porte aux locaux. Les Bavarois seront encouragés par l'absence probable de Thibaut Courtois sur blessure. Sans leur rempart habituel, les Madrilènes seront légèrement plus vulnérables défensivement.

Sept des huit dernières sorties du Real en C1 ont été riches en buts (plus de 2,5 buts). De son côté, le Bayern a vu huit de ses neuf derniers matches officiels se terminer avec des buts de chaque côté. Par conséquent, les deux équipes devraient trouver la faille mardi soir.

Pronostic 1 Real Madrid vs Bayern Munich : Les deux équipes marquent (BTTS - Oui) à une cote de 1,41 sur Winamax

Madrid s'appuie sur sa forteresse

Les locaux abordent cette rencontre dans une forme correcte. Ils restaient sur cinq victoires consécutives avant le week-end dernier. La défaite du Real face à Majorque n'est que la troisième lors des 10 dernières sorties des géants espagnols. Ayant remporté les sept autres, ils ne devraient pas douter de leur capacité à tenir tête au Bayern.

Pendant ce temps, les hommes de Kompany ont arraché un nul 3-2 contre Fribourg ce week-end. Ce résultat a mis fin à une série de trois victoires, mais ils restent invaincus lors de leurs 13 dernières rencontres toutes compétitions confondues. Toutefois, leur défaite contre Arsenal plus tôt dans cette campagne de C1 suggère qu'ils ne sont pas invincibles.

Le club madrilène n'a perdu qu'un seul des huit derniers face-à-face dans le temps réglementaire, en remportant cinq pour deux nuls. Ils n'ont également perdu qu'un seul des huit derniers duels disputés à domicile. Comme deux de leurs trois dernières confrontations officielles se sont soldées par un score de parité, ce match pourrait suivre la même voie.

Pronostic 2 Real Madrid vs Bayern Munich : Résultat (1N2) - Match nul à une cote de 4,00 sur Winamax

Aucun doute sur l'homme providentiel

S'il y avait le moindre doute sur le principal danger madrilène ce mardi, il peut être levé. C'est bien Kylian Mbappé qui représente la plus grande menace pour l'équipe locale. Il domine déjà le classement des buteurs de la C1 avec 13 réalisations, soit trois de plus que ses poursuivants.

Le Français marque en moyenne un but toutes le 56 minutes dans cette édition de la Ligue des champions. Il a également inscrit 23 buts en 25 apparitions en Liga pour la Maison Blanche. Notamment, six de ses huit derniers buts en C1 ont été inscrits avant la 30e minute. C'est pourquoi nous misons sur lui pour ouvrir le score mardi soir.

Pronostic 3 Real Madrid vs Bayern Munich : Premier buteur - Kylian Mbappé à une cote de 4,20 sur Winamax

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