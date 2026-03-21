Pronostic Real Madrid vs Atlético Madrid 22/03/2026 : un derby sous le signe de la Maison Blanche

Notre expert en paris sportifs mise sur une victoire étriquée des Merengues face à leurs rivaux locaux, dans une rencontre où les deux équipes devraient trouver le chemin des filets.

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Atlético Madrid

Victoire du Real Madrid à une cote de 1,88 sur Winamax

Deuxième mi-temps : Les deux équipes marquent à une cote de 2,85 sur Winamax

Fede Valverde buteur à tout moment à une cote de 5,50 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 2-1 Atlético Madrid

Pronostic des buteurs : Real Madrid – Kylian Mbappé, Fede Valverde ; Atlético Madrid – Ademola Lookman

Les deux formations ont voyagé en Angleterre en milieu de semaine pour valider leur ticket en quarts de finale de la Ligue des champions. Le Real Madrid s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Manchester City, tandis que l'Atlético Madrid a chuté 3-2 face à Tottenham. Malgré ce revers, les Colchoneros rejoignent le Real au tour suivant.

En Liga, la "Maison Blanche" reste la seule équipe en mesure de contester le titre au FC Barcelone. La troupe d'Álvaro Arbeloa reste sur deux succès contre le Celta Vigo et Elche, mais elle paie encore ses deux défaites consécutives subies juste avant cette série.

De son côté, Diego Simeone a multiplié les rotations en championnat ces derniers temps, la place dans le top 4 étant quasiment verrouillée. Cela n'a pas empêché l'Atleti d'enchaîner quatre victoires de rang, dont un court succès 1-0 contre Getafe le week-end dernier.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Atlético Madrid

Composition attendue de Real Madrid : Lunin, Carreras, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Thiago, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinícius, Mbappé.

Composition attendue d'Atlético Madrid : Musso, Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina, Lookman, Cardoso, Llorente, Simeone, Álvarez, Sørloth.

Un derby sous le signe de la Maison Blanche

Le derby madrilène est toujours un événement planétaire, mais l'enjeu est bien plus crucial pour les hôtes ce week-end. Si Simeone alignera une équipe compétitive, le résultat final n'aura que peu d'impact sur les perspectives globales de l'Atlético. À l'inverse, le Real Madrid est dans l'obligation de s'imposer, n'ayant quasiment aucune marge d'erreur dans la course au titre.

L'Atleti ne s'est plus imposé au Santiago Bernabéu depuis une victoire 1-0 lors de la saison 2015/16. Le dernier affrontement entre les deux rivaux sur ce terrain s'est soldé par un succès 2-1 des locaux en Ligue des champions la saison dernière.

Pour la première fois depuis longtemps, le Real semble porté par une dynamique irrésistible. La qualification face à Manchester City (5-1 au cumulé) a considérablement boosté le moral des troupes. Les Merengues restent sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues. Avec un Kylian Mbappé fit et probablement titulaire, ils retrouvent le meilleur buteur de la Liga. Tout porte à croire qu'il faut miser sur eux face à une équipe de l'Atleti qui affiche 69 % d'échecs à la victoire lors de ses déplacements en championnat.

Pronostic 1 Real Madrid vs Atlético Madrid : Victoire du Real Madrid à une cote de 1,88 sur Winamax

Un festival offensif attendu après la pause

Huit des neuf derniers derbys madrilènes disputés depuis le début de l'année 2024 ont vu les deux équipes marquer. Cette affiche est devenue bien plus spectaculaire ces dernières années, notamment parce que l'Atlético Madrid a adopté un style de jeu nettement plus offensif.

Ce choc s'annonce également très ouvert car les hôtes sont sous pression et doivent gagner. De plus, le Real Madrid a inscrit 55 % de ses buts et encaissé 62 % de ses réalisations en championnat après la mi-temps. Au vu de ces facteurs, une seconde période animée est fort probable.

Les Rojiblancos ont aussi tendance à marquer et à encaisser davantage en fin de match en Liga. En effet, 62 % des buts concédés par l'Atleti à l'extérieur ont eu lieu après la 60e minute. Ces tendances confirment la valeur d'un pari sur "Les deux équipes marquent en seconde période", avec une probabilité implicite de 38 %.

Pronostic 2 Real Madrid vs Atlético Madrid : Deuxième mi-temps : Les deux équipes marquent à une cote de 2,85 sur Winamax

Valverde, l'homme en forme du Real

S'il est un joueur qui a su répondre présent ces deux dernières semaines, c'est bien Fede Valverde. Son but victorieux à la 95e minute contre le Celta Vigo au début du mois a été un véritable tournant pour la Maison Blanche.

L'Uruguayen a confirmé sa forme exceptionnelle avec un triplé retentissant lors du match aller contre City, suivi d'un autre superbe but contre Elche le week-end dernier. Même lors du match retour face aux Citizens, ses projections vers l'avant ont été un calvaire pour la défense adverse, et il aurait pu alourdir son compteur.

La série actuelle de Valverde suggère qu'il sera l'une des principales menaces offensives de ce match. Il bénéficie clairement d'une plus grande liberté pour monter et soutenir l'attaque dans le système de milieu actuel.

Avec Vinícius, il est l'un des principaux bénéficiaires du changement d'entraîneur. L'Atlético Madrid ayant encaissé au moins deux buts lors de quatre de ses cinq derniers matchs, Valverde semble offrir une excellente opportunité en tant que buteur à tout moment avec une cote très attractive.

Pronostic 3 Real Madrid vs Atlético Madrid : Fede Valverde buteur à tout moment à une cote de 5,50 sur Winamax

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