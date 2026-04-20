Pronostic Real Madrid vs Alavés 21/04/2026 : Valverde décisif dans une rencontre ouverte

Notre expert en paris s'attend à un match animé qui promet des buts de part et d'autre, avec Fede Valverde en bonne position pour faire trembler les filets.

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Alavés

Les deux équipes marquent, cote de 1,90 sur Winamax

Fede Valverde buteur à tout moment, cote de 4,30 sur Winamax

Victoire du Real Madrid et Plus de 2,5 buts, cote de 1,75 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 3-2 Alavés

Pronostic des buteurs : Real Madrid – Fede Valverde, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior; Alavés – Toni Martínez, Ibrahim Diabaté

Le Real Madrid a livré une prestation impressionnante face au Bayern Munich la semaine dernière, mais a finalement concédé une défaite sur le fil (4-3). Ce résultat a marqué la fin de leur parcours en Ligue des Champions au stade des quarts de finale.

Les Los Blancos ne conservent qu'une mince chance de remporter le titre en La Liga. Ils restent sur une défaite 2-1 contre Majorque et un nul 1-1 face à Gérone depuis la trêve internationale. Ces résultats les laissent à neuf points du FC Barcelone, à seulement sept journées de la fin.

De son côté, Alavés aborde ce match de milieu de semaine en Espagne à seulement une place et un point de la zone de relégation, malgré une série actuelle de quatre matchs sans défaite. Lors de leur dernière sortie, ils ont partagé les points dans un derby basque électrique face à la Real Sociedad (3-3).

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Alavés

Composition attendue de Real Madrid : Lunin, Carreras, Rüdiger, Militão, Alexander-Arnold, Güler, Bellingham, Tchouaméni, Valverde, Vinícius, Mbappé

Composition attendue de Alavés : Sivera, Parada, Tenaglia, Jonny, Youssef, Blanco, Guridi, Ibáñez, Pérez, Diabaté, Martínez

Des buts en perspective au Bernabéu

Alavés a subi un coup dur le mois dernier avec le départ de Chacho Coudet, parti prendre les commandes de River Plate. Le club s'est tourné vers l'expérimenté Quique Sánchez Flores pour mener à bien l'opération maintien.

Le nouveau coach a adopté une approche plus offensive que son prédécesseur. Cela s'est traduit par des buts inscrits par les deux équipes lors des cinq matchs d'Alavés depuis ce changement. Ces rencontres ont affiché une moyenne de 4,8 buts par match, Los Babazorros ayant déjà trouvé le chemin des filets neuf fois en trois déplacements sous l'ère Sánchez Flores.

Cela augure de bonnes chances pour eux de marquer au Bernabéu. Les sept derniers matchs du Real Madrid, toutes compétitions confondues, ont vu les deux équipes marquer. Parier sur la répétition de ce scénario en milieu de semaine semble être une option judicieuse, avec une probabilité implicite de 54,6 %.

Pronostic 1 Real Madrid vs Alavés : Les deux équipes marquent, cote de 1,90 sur Winamax

Valverde sur sa lancée

L'un des points les plus positifs pour le Real Madrid en 2026 est le retour en forme de Fede Valverde. Il avait eu du mal à exprimer son meilleur football sous les ordres de Xabi Alonso. Replacé dans un rôle au milieu de terrain, l'Uruguayen s'épanouit désormais sous la direction d'Alvaro Arbeloa.

Avec huit buts lors de ses neuf dernières apparitions, club et sélection confondus, Valverde déborde de confiance. Il n'avait marqué qu'à deux reprises avant cette période, mais le joueur de 27 ans était alors fréquemment utilisé au poste de latéral droit.

Maintenant que Trent Alexander-Arnold s'est imposé à ce poste, Valverde peut évoluer plus haut sur le terrain. Il a d'ailleurs inscrit l'unique but du Real Madrid lors de leur dernière confrontation en championnat face à Gérone.

Le milieu de terrain affiche une moyenne de 1,6 tir par match en Liga. Il fait partie des meilleurs lorsqu'il s'agit de frapper à l'entrée de la surface de réparation. Compte tenu de sa forme actuelle, Valverde représente une valeur sûre pour un pari buteur à tout moment.

Pronostic 2 Real Madrid vs Alavés : Fede Valverde buteur à tout moment, cote de 4,30 sur Winamax

Le Real Madrid triomphe dans un match prolifique

Maintenant que leur rêve de Ligue des Champions s'est envolé, Arbeloa n'a plus aucune raison de faire tourner son effectif. Le Real Madrid peut se concentrer pleinement sur l'objectif de gagner tous ses matchs restants en La Liga. Même si cela ne suffira peut-être pas pour dépasser le Barça, les Madrilènes auront à cœur de terminer la saison sur la meilleure note possible.

Ils ont bien joué à Munich, se créant trois grosses occasions et affichant 2,25 xG (expected goals). Toutes leurs stars offensives sont disponibles pour ce match, Jude Bellingham et Kylian Mbappé s'étant remis de leurs récentes blessures. La qualité individuelle dont dispose le Real Madrid devrait, au final, être trop importante pour la défense d'Alavés.

Les visiteurs restent sur une série de 13 matchs sans clean sheet. Ils ont concédé deux buts ou plus lors de six de leurs sept dernières rencontres, dont cinq ont produit au moins trois buts au total.

Huit des neuf derniers matchs du Real Madrid, toutes compétitions confondues, ont également produit plus de 2,5 buts. Miser sur un scénario similaire accompagné d'une victoire à domicile semble être la bonne stratégie pour ce choc dans la capitale espagnole.

Pronostic 3 Real Madrid vs Alavés : Victoire du Real Madrid et Plus de 2,5 buts, cote de 1,75 sur Winamax

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