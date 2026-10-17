Pronostic Real Betis vs Barcelone 17/10/2026 : des buts en perspective dans les deux surfaces

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que cette rencontre ouverte à Séville livre de nombreux buts, avec un Yamal une nouvelle fois étincelant dans le dernier tiers pour les visiteurs.

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Les meilleurs paris pour Real Betis vs Barcelone

Total de buts du Real Betis - plus de 1,5 but à la cote de 2,40 sur Unibet

Total de buts de Barcelone - plus de 2,5 buts à la cote de 1,85 sur Unibet

Lamine Yamal 1 passe décisive ou plus à la cote de 2,70 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Betis 2-4 Barcelone

Pronostic des buteurs : Real Betis - Ez Abde, Cucho Hernández ; Barcelone - Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon, Gabriel Jesus

Les deux équipes abordent ce match après des rencontres de Ligue des Champions en milieu de semaine. Barcelone s'est imposé 4-1 à Istanbul pour poursuivre son parcours parfait toutes compétitions confondues. Le Real Betis compte également six points en Europe après avoir arraché un but tardif pour s'imposer 3-2 face au Porto.

Le début de saison est globalement excellent pour la formation de Manuel Pellegrini. Elle a remporté six de ses sept derniers matches toutes compétitions confondues et occupe la troisième place de Liga.

Hansi Flick peut également se réjouir de la tournure des événements. Malgré l'absence sur blessure de Raphinha, le Barça a tout de même inscrit sept buts lors de ses deux matches depuis la trêve internationale.

Les effectifs probables pour Real Betis vs Barcelone

Composition attendue du Real Betis : Vallés, Bellerín, Bartra, Llorente, Gómez, Bernal, Ceballos, Antony, Fornals, Abde, C. Hernández

Composition attendue de Barcelone : J. García, Koundé, Cubarsí, Martín, Espart, Rodri, Pedri, Yamal, Fermín, Gordon, Jesus

L'attaque bétique mise à l'épreuve face à la défense catalane

Ce match s'annonce comme le plus gros test de la saison pour Barcelone à ce stade. Les Catalans ont bénéficié d'un calendrier favorable sur les plans national et européen jusqu'ici, mais cela est sur le point de changer.

Avec des joueurs comme Cucho Hernández, Troy Parrott, Isco, Antony et Ez Abde en concurrence pour une place de titulaire, le Betis dispose d'une véritable profondeur offensive. Les Andalous affichent une moyenne exacte de deux buts par 90 minutes toutes compétitions confondues. La formation de Pellegrini a inscrit huit buts lors de ses deux derniers matches seulement, après avoir également battu Osasuna 5-2 le week-end dernier.

Les 14 buts marqués par le Betis en Liga proviennent d'un total de xG (buts attendus) de 14,1. Cela illustre la créativité dont dispose cette équipe, riche en milieux de terrain techniques.

Le Barça n'a pas été irréprochable défensivement cette saison. Il a déjà encaissé deux buts à trois reprises en Liga, face à Rayo Vallecano, Levante et Racing. Un Betis prolifique semble bien placé pour inscrire plus de 1,5 but face à lui, avec une probabilité implicite de 42 %.

Pronostic 1 Real Betis vs Barcelone : Total de buts du Real Betis - plus de 1,5 but à la cote de 2,40 sur Unibet

Un Barça dominateur, menaçant sur toute la rencontre

Malgré son excellent parcours, toute suggestion selon laquelle le Real Betis pourrait entrer dans la course au titre semble peu réaliste. Ses chiffres défensifs sous-jacents sont en réalité préoccupants, avec 14,9 xGA (buts attendus encaissés) en Liga, soit le deuxième pire total du championnat avant la neuvième journée.

Son résultat phare reste la victoire 1-0 à domicile face au Real Madrid. Le Betis a toutefois eu de la chance de l'emporter, ayant concédé sept grosses occasions et 3,46 xG ce jour-là.

Dans la forme actuelle, il paraît difficile d'imaginer Barcelone aussi maladroit que ne l'a été le Real Madrid. La formation de Flick a inscrit au moins trois buts lors de chacun de ses huit derniers matches toutes compétitions confondues. Elle affiche une moyenne de 4,25 buts par 90 minutes en championnat.

Dans ce contexte, le marché plus de 2,5 buts de Barcelone paraît une option solide, avec une probabilité implicite de 54 %.

Pronostic 2 Real Betis vs Barcelone : Total de buts de Barcelone - plus de 2,5 buts à la cote de 1,85 sur Unibet

La créativité de Yamal, clé du jeu visiteur

Bien qu'il n'ait pas marqué lors de ses deux apparitions avec Barcelone depuis la trêve de Ligue des Nations, Yamal a délivré trois passes décisives. Avec Raphinha absent, le Barça mise encore davantage sur le jeune prodige pour faire parler la poudre.

Cela porte à neuf le nombre de passes décisives du postulant au Ballon d'Or en seulement dix matches avec son club cette saison. Son total de 150 passes réussies dans le dernier tiers est le deuxième plus élevé de Liga. Yamal est par ailleurs en tête du championnat espagnol avec 3,8 passes clés par match.

L'international espagnol a historiquement pris plaisir à affronter le Betis. Il compte quatre passes décisives en sept confrontations précédentes face aux Andalous. Face à une défense parfois friable à domicile, le marché Yamal à une passe décisive ou plus ressort comme une option de valeur à cote supérieure à 2,00.

Pronostic 3 Real Betis vs Barcelone : Lamine Yamal 1 passe décisive ou plus à la cote de 2,70 sur Unibet

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