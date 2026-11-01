Pronostic Racing Santander vs Real Madrid 01/11/2026 : le Real va s'imposer dans un match spectaculaire

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le Real Madrid de Jose Mourinho s'impose avec la manière, porté par sa confiance retrouvée après le succès décroché dans le money-time en Clásico. Une victoire à El Sardinero relancerait sérieusement les ambitions madrilènes dans la course au titre.

Pas encore de compte sur le bookmaker ? Toutes les infos sur le bonus de bienvenue et le code promo Winamax.

Découvrez notre comparatif des meilleurs sites de paris sportifs en France mis à jour en novembre 2026

Retrouvez et comparez les meilleurs bonus paris sportifs proposés en ce moment par les bookmakers français.

Les meilleurs paris pour Racing Santander vs Real Madrid

1N2 & Les 2 équipes marquent - Real Madrid & oui à la cote de 2,00 sur Winamax

Total de buts - plus de 4,5 buts à la cote de 2,20 sur Winamax

Kylian Mbappé 2 buts ou plus à la cote de 2,30 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Racing Santander 2-3 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Racing Santander - Zabiri, Vicente ; Real Madrid - Mbappé x2, Güler

Jose Mourinho emmène son Real Madrid euphorique sur la côte cantabrique dimanche, pour un déplacement périlleux face au Racing Santander, tout juste promu.

Le Racing s'est imposé comme la formation la plus spectaculaire de ce début de championnat 2026/27. Santander a encaissé 26 buts, mais en a également inscrit 15, ce qui porte la moyenne de ses rencontres à plus de quatre buts par match.

Les Cantabres restent invaincus devant leur public à El Sardinero cette saison. Trois victoires et deux matchs nuls ont posé des bases solides dans leur course au maintien en Liga. Ils sont même parvenus à battre l'Alavés à domicile en infériorité numérique, à dix contre onze.

De son côté, le Real aborde cette rencontre fort d'une série de cinq victoires consécutives. Son succès 2-1 face à son grand rival barcelonais a relancé la lutte pour le titre en Liga 2026/27. Seulement trois points séparent désormais le Barça du Real, troisième du classement.

Il s'agit du premier déplacement du Real à Santander en championnat depuis un match nul vierge en 2011. Mourinho devrait retrouver Thibaut Courtois, de retour après un épisode de maladie. Le technicien portugais ne devrait pas bouleverser l'équipe victorieuse au Camp Nou, dans un souci de continuité.

Les effectifs probables pour Racing Santander vs Real Madrid

Composition attendue du Racing Santander : Agirrezabala, Mantilla, Ramon, Belocian, Salinas, Prati, I. Martin, A. Martin, Canales, Vicente, Zabiri

Composition attendue du Real Madrid : Courtois, Valverde, Konate, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Güler, Brahim, Bellingham, Diomande, Mbappé

Le Racing décidé à jouer sa partition dans un match spectaculaire

Le Racing n'a pas gardé sa cage inviolée lors de ses 20 dernières rencontres. Cette série a peu de chances de s'arrêter ce week-end, surtout face à une attaque de ce calibre.

Les Cantabres continuent toutefois de marquer régulièrement. Leurs 15 buts inscrits en dix journées de Liga incluent deux réalisations face au Barça et deux autres face à Valence.

Le Real a lui aussi encaissé lors de quatre de ses cinq dernières sorties. Avec dix buts concédés depuis le début de la saison, les hommes de Mourinho encaissent en moyenne un but par match.

Vinicius Junior est suspendu, et Rodrygo reste à l'infirmerie pour les Madrilènes. Ferland Mendy et Raúl Asencio sont également absents. Une grande partie de la responsabilité offensive repose sur les épaules de Kylian Mbappé et Jude Bellingham dans le dernier tiers. Nous pouvons néanmoins envisager une victoire à l'extérieur sans clean sheet, avec une probabilité équivalente à un pile ou face.

Pronostic 1 Racing Santander vs Real Madrid : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Real Madrid & oui à la cote de 2,00 sur Winamax

El Sardinero promis à une nouvelle avalanche de buts

Les matchs du Racing ont produit 41 buts en 10 journées, soit 4,1 par rencontre. Ceux du Real Madrid ne sont pas loin derrière, avec une moyenne de 3,5 buts par match. Ces deux statistiques pointent dans la même direction.

La réception du Barça par le Racing constitue un bon étalon de mesure. La bande de Hansi Flick s'était imposée 7-2 dans un match totalement débridé qui avait produit neuf buts. Même si le Real affiche un visage moins offensif que le Barça, les Madrilènes disposent d'une puissance de feu suffisante pour exploiter les largesses défensives cantabres.

La différence de buts du Racing, de -11, est actuellement la pire de la division, pire encore que celle des trois derniers du classement. Les Cantabres ne vont pas changer leur style de jeu : ils affichent déjà le xG concédé le plus élevé du championnat, avec 21,4.

Miser sur plus de 5 buts à une probabilité implicite de 45,5% peut sembler élevé, mais le profil du Racing combiné à la forme des attaquants madrilènes devrait permettre de cocher les bonnes cases.

Pronostic 2 Racing Santander vs Real Madrid : Total de buts - plus de 4,5 buts à la cote de 2,20 sur Winamax

Mbappé prêt à se régaler face à la pire défense du championnat

Mbappé totalise 11 buts en 10 titularisations en championnat cette saison. FotMob lui attribue également 12,23 buts attendus.

Cela représente 1,23 xG par 90 minutes sur un total de 894 minutes jouées. Il affiche aussi une moyenne de 5,24 tirs par 90 minutes, dont 2,92 cadrés.

Mbappé a inscrit un doublé à Barcelone dimanche dernier. Le Racing encaisse 2,6 buts par match, le pire ratio de Liga après presque un quart de saison. Avec la suspension de Vinicius, une responsabilité encore plus grande va peser sur les épaules de Mbappé pour faire la différence. Jude Bellingham suit au classement des buteurs du Real, avec seulement trois réalisations à son actif.

Étant donné que le Racing encaisse 2,6 buts par match, Mbappé devrait inscrire entre 1,6 et 1,9 but face à Santander. Cela place la probabilité qu'il marque deux buts ou plus dans une fourchette de 47% à 57%, supérieure à la probabilité implicite de 43,5% fixée par les bookmakers. C'est le pari value de ces pronostics Racing Santander vs Real Madrid ce week-end.

Pronostic 3 Racing Santander vs Real Madrid : Kylian Mbappé 2 buts ou plus à la cote de 2,30 sur Winamax

+