Pronostic PSG vs Barcelone 20/10/2026 : les géants européens pour un festival de buts

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que cette confrontation totalement ouverte livre de nombreux buts, avec un Barça capable de déborder les tenants du titre.

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Les meilleurs paris pour PSG vs Barcelone

Total de buts - plus de 4,5 buts à la cote de 2,15 sur Betclic

1N2 & Les 2 équipes marquent - Barcelone & oui à la cote de 3,10 sur Betclic

Passes décisives Lamine Yamal - 1 ou plus à la cote de 2,88 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 3-4 Barcelone

Pronostic des buteurs : PSG - Ousmane Dembélé x2, Désiré Doué ; Barcelone - Anthony Gordon, Raphinha, Lamine Yamal, Dani Olmo

Les deux équipes ont validé des déplacements potentiellement piégeux en championnat ce week-end. Le PSG s'est imposé 3-1 à Strasbourg, tous ses buts étant inscrits dans les 15 dernières minutes. Ce retard comblé tardivement a permis à l'équipe de Luis Enrique de prendre la tête de la Ligue 1.

Les Parisiens s'étaient également imposés 4-2 à Manchester City la semaine passée. Leur quête d'un troisième titre consécutif en Ligue des Champions a bien débuté. Ce match représente toutefois le plus grand défi du PSG depuis le début de la saison.

Le Barça affiche de son côté un sans-faute toutes compétitions confondues. Ses 11 victoires ont toutes été obtenues avec un écart d'au moins deux buts. Cette forme dominante s'est confirmée samedi avec un succès 5-2 à l'extérieur contre le Betis Séville en Liga.

Les effectifs probables pour PSG vs Barcelone

Composition attendue du PSG : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne, Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Composition attendue de Barcelone : J. García, Cancelo, Cubarsí, Martín, Espart, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Gordon, Raphinha

Un choc de poids lourds qui promet d'être un classique

Hansi Flick et Luis Enrique privilégient tous deux un football offensif et audacieux. Chacun peut compter sur des attaques dévastatrices, mais des fragilités défensives existent dans les deux camps. Elles pourraient être encore plus visibles ici, avec Nuno Mendes et Eric García parmi les défenseurs blessés qui manqueront à l'appel.

Les rencontres du Barça cette saison affichent une moyenne de 5,36 buts par 90 minutes. Huit de leurs neuf derniers matches toutes compétitions confondues se sont conclus avec cinq buts ou plus au total.

Les buts se sont également enchaînés lors des dernières sorties parisiennes. Les trois dernières sorties des Franciliens se sont toutes conclues avec quatre buts ou plus. Leurs deux rencontres de Ligue des Champions disputées jusqu'ici ont, elles, chacune produit au moins six buts.

Le PSG avait pris le jeu à son compte face à Manchester City à l'Etihad Stadium la semaine dernière, dans un match de va-et-vient qui a généré 4,46 xG. Un nouveau scénario ouvert semble probable. Le marché plus de 4,5 buts paraît offrir de la valeur, avec une probabilité implicite de 47 %.

Pronostic 1 PSG vs Barcelone : Total de buts - plus de 4,5 buts à la cote de 2,15 sur Betclic

Le Barça pour faire chuter les tenants du titre

Il serait surprenant que cette rencontre se termine sans que les deux équipes ne marquent. Six des sept derniers matches du Barça ont vu les deux équipes trouver le chemin des filets. De son côté, le PSG a vu les deux équipes marquer dans 82 % de ses rencontres cette saison.

Sur la forme du moment, ce sont les visiteurs qui paraissent légèrement plus convaincants. Le Barça a fait preuve de trop de qualité face à ses derniers adversaires et affiche une moyenne de 4,36 buts par match toutes compétitions confondues. Les Catalans devraient poser de nombreux problèmes à une défense parisienne qui a concédé six grosses occasions à Manchester City la semaine dernière.

Les hôtes dominent toutefois les statistiques avec un total de 6,4 xG en Ligue des Champions cette saison. Ils avaient cependant débuté avec une affiche très favorable à domicile face au Slovan Bratislava.

Le PSG a déjà échoué à l'emporter à quatre reprises cette saison, et l'équipe a tendance à monter en puissance plus tard dans l'exercice. Malgré deux titres en Ligue des Champions depuis le changement de format, les Parisiens n'ont jamais terminé plus haut que 11e lors de la phase de ligue. Miser sur une victoire du Barça dans un match où les deux équipes marquent pourrait s'avérer judicieux.

Pronostic 2 PSG vs Barcelone : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Barcelone & oui à la cote de 3,10 sur Betclic

La créativité de Yamal pour faire la différence

Si les deux équipes peuvent compter sur de nombreuses stars offensives, Lamine Yamal pourrait tout de même voler la vedette. Son niveau de jeu a franchi un cap cette saison, avec 19 buts et passes décisives en 11 sorties avec son club.

Les passes décisives représentent 53 % de ses contributions totales aux buts. Le joueur de 19 ans a été impliqué sur quatre buts lors de ses trois apparitions depuis son retour de sélection. Cela inclut deux passes décisives lors de la victoire 4-1 du Barça en Ligue des Champions à Galatasaray la semaine dernière.

Yamal avait également délivré deux passes décisives face à Feyenoord lors de la première journée. Il affiche une moyenne de 5,0 passes clés par match en Europe et devrait se retrouver face à Lucas Digne, latéral gauche de rotation du PSG. Yamal pourrait avoir une influence majeure sur ce duel. Il est bien placé pour enregistrer une passe décisive ou plus, avec une probabilité implicite de 35 %.

Pronostic 3 PSG vs Barcelone : Passes décisives Lamine Yamal - 1 ou plus à la cote de 2,88 sur Betclic

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