Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les buts pleuvent lors de ce pronostic Portugal vs Danemark. Le Portugal a déjà validé sa qualification et pourrait signer un cinquième succès en cinq matchs.

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Les meilleurs paris pour Portugal vs Danemark

Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,65 sur Betclic

1N2 & Total de buts - Portugal & plus de 2,5 buts à la cote de 1,96 sur Betclic

Buteur à tout moment - Gonçalo Ramos à la cote de 2,05 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Portugal 3-1 Danemark

Pronostic des buteurs : Portugal - Gonçalo Ramos, João Félix, Gustavo Varela ; Danemark - Rasmus Højlund

La magnifique campagne du Portugal en Ligue des Nations a été quelque peu éclipsée par la retraite internationale de Cristiano Ronaldo. L'ancien capitaine a mis un terme à une carrière illustre avec le Portugal, longue de plus de 20 ans. Sa décision fait suite à son départ anticipé du rassemblement lors de la deuxième journée en septembre et aux retombées de son différend avec le sélectionneur.

Néanmoins, la Seleção das Quinas a été irréprochable lors de ses quatre premiers matchs de cette compétition. Elle a déjà validé sa place pour le tour suivant avec deux journées d'avance. L'équipe nationale pourrait toutefois ne pas lever le pied : conserver un bilan parfait pourrait s'avérer précieux pour la phase à élimination directe.

Le Danemark se déplace à Braga à la deuxième place du groupe, mais sa position est loin d'être assurée. Deux défaites lors de ses deux derniers matchs pourraient même le faire reléguer en Ligue B. En revanche, un seul résultat positif lui laisserait une chance de se qualifier depuis ce groupe.

Les Danois ont bien négocié leur déplacement au Pays de Galles, repartant avec les trois points. Les Rouge et Blanc pourraient estimer avoir de meilleures chances ici, face à un Portugal déjà assuré de sa place en quarts de finale. Les hommes de Brian Riemer visent la deuxième place du groupe pour la quatrième campagne consécutive de Ligue des Nations. Une motivation suffisante pour viser la victoire.

Les effectifs probables pour Portugal vs Danemark

Composition attendue du Portugal : Costa, Dalot, Dias, Veiga, Nazinho, Palhinha, Silva, Vitinha, Fernandes, Ramos, Félix

Composition attendue du Danemark : Hermansen, Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle, Isaksen, Hjulmand, Højberg, Daramy, Højlund, Høgh

Des buts semblent au programme

La qualité offensive du Portugal ne fait aucun doute. Aucune baisse de régime n'a été observée depuis l'absence de Ronaldo. Les hommes de Jorge Jesus ont inscrit neuf buts en quatre matchs, soit une moyenne de 2,25 buts par rencontre. Pourtant, ayant encaissé quatre buts sur cette série, les visiteurs espéreront percer cette défense.

Le Danemark a marqué à deux reprises lors de son match à domicile contre le Portugal, ce qui ne laisse aucun doute sur sa capacité à marquer dans ce match. Lors de cette rencontre, les Rouge et Blanc avaient tenté 12 tirs contre 19 pour le Portugal, ce qui montre que l'écart n'est pas aussi large qu'on pourrait le penser. Avec sept buts inscrits en quatre matchs, soit une moyenne de 1,75 but par rencontre, nous sommes confiants quant à leur capacité à marquer.

Les trois derniers matchs des hôtes ont vu les deux équipes marquer, tout comme trois des cinq derniers matchs du Danemark. Les deux confrontations directes les plus récentes se sont également terminées avec des buts des deux côtés. Miser sur des buts aux deux bouts du terrain semble donc un choix raisonnable.

Pronostic 1 Portugal vs Danemark : Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,65 sur Betclic

La profondeur de banc portugaise pourrait faire la différence

Même si Jesus décide de faire beaucoup tourner son effectif, il dispose d'une qualité suffisante pour composer son équipe. Il optera toutefois probablement pour un mélange de titulaires habituels et de joueurs plus en retrait. Jouant à domicile, le Portugal n'en sera pas moins désireux d'offrir une nouvelle victoire à son public.

Depuis sa défaite en huitièmes de finale face aux champions du monde espagnols lors du grand rendez-vous planétaire, le Portugal enchaîne une série de quatre victoires. Cette défaite reste la seule de ses 14 derniers matchs internationaux, une série qui comprend également dix victoires et trois nuls. Les cinq dernières sorties du Danemark ont, elles, produit une tendance intéressante.

L'équipe de Brian Riemer a alterné victoires et défaites, ce qui pourrait inquiéter puisqu'elle vient justement de remporter son dernier match. Les Danois ont perdu quatre de leurs dix derniers matchs toutes compétitions confondues, en remportant également quatre sur cette même période. Leur dernière victoire à l'extérieur a mis fin à une série de quatre matchs sans succès, ce qui montre qu'ils peuvent être en difficulté loin de leurs bases.

Pronostic 2 Portugal vs Danemark : 1N2 & Total de buts - Portugal & plus de 2,5 buts à la cote de 1,96 sur Betclic

Le poids de l'attaque repose sur les épaules de Gonçalo

Pendant 22 ans, Ronaldo a porté les buts de sa nation, en faisant un sérieux prétendant aux trophées. Désormais qu'il est parti, cette responsabilité doit revenir à quelqu'un d'autre. Les deux joueurs qui l'ont endossée en Ligue des Nations sont João Félix et Gonçalo Ramos.

L'attaquant de l'AC Milan peine à trouver la forme en Serie A, mais ses prestations sous le maillot portugais sont bien plus convaincantes. Ramos et Félix sont les meilleurs buteurs du Portugal en Ligue des Nations à égalité, et tous deux espèrent encore faire gonfler leur compteur. Ramos a déjà inscrit trois buts dans cette compétition. Il pourrait figurer parmi les meilleurs buteurs du tournoi si le Portugal se hisse loin dans la compétition.

Ramos a trouvé le chemin des filets lors de chacune de ses trois dernières sélections, avec une passe décisive à son actif. En comptant son but lors de la précédente trêve internationale, il totalise cinq buts en six apparitions, toutes compétitions confondues, en club comme en sélection. Sous le maillot portugais, il semble un joueur plus confiant. Ayant déjà marqué face au Danemark par le passé, il devrait récidiver.

Pronostic 3 Portugal vs Danemark : Buteur à tout moment - Gonçalo Ramos à la cote de 2,05 sur Betclic

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