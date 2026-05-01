Pronostic Osasuna vs Barcelone 02/05/2026 : Un choc ouvert qui pourrait finir sur un nul

Notre expert en paris sportifs s'attend à un match spectaculaire où les locaux pourraient frapper tôt, mais prévoit un score de parité au coup de sifflet final.

Les meilleurs paris pour Osasuna vs Barcelone

Mi-temps - Osasuna marque plus de 0,5 but à une cote de 2,20 sur Winamax

Plus de 3,5 buts à une cote de 2,20 sur Winamax

Match nul & Les deux équipes marquent à une cote de 4,30 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Osasuna 2-2 Barcelone

Pronostic des buteurs : Osasuna - Ante Budimir, Victor Munoz ; Barcelone - Ferran Torres, Fermin Lopez

Osasuna a passé la majeure partie de la saison dans le ventre mou du classement. Les Navarrais ont définitivement écarté le spectre de la relégation grâce à leur victoire renversante contre Séville (2-1) lors de la dernière journée. Avec une seule défaite sur leurs cinq derniers matchs, ils conservent même un mince espoir de qualification européenne.

Le FC Barcelone, de son côté, n'est plus qu'à cinq points du sacre. Les Blaugranas pourraient officiellement remporter la Liga dès ce week-end en cas de succès à El Sadar, à condition que le Real Madrid perde des points dimanche.

Une série impressionnante de neuf victoires consécutives en championnat a quasiment tué tout suspense pour le titre. Malgré les absences sur blessure de Lamine Yamal et Raphinha, les hommes de Hansi Flick se sont imposés avec sérieux à Getafe (2-0) le week-end dernier.

Les effectifs probables pour Osasuna vs Barcelone

Composition attendue d’Osasuna : Herrera, Galan, Catena, Boyomo, Rosier, Moncayola, I. Munoz, V. Munoz, Oroz, Ruben, Budimir.

Composition attendue de Barcelone : J. Garcia, Cancelo, Martin, Cubarsi, E. Garcia, Gavi, Pedri, Fermin, Olmo, Bardghji, Ferran.

Osasuna prêt à frapper avant la pause

Le Barça garde un mauvais souvenir de son dernier passage ici, s'étant incliné 4-2 la saison dernière. Osasuna a l'habitude d'être particulièrement compétitif dans son antre, ayant inscrit huit buts lors des quatre dernières confrontations à Pampelune.

Cette saison, les hommes d'Alessio Lisci ont pris pour habitude de démarrer fort devant leur public. En effet, 54 % de leurs buts à domicile en Liga ont été inscrits avant la mi-temps, dont 10 réalisations entre la 31e minute et la pause.

Parallèlement, Barcelone concède 62 % de ses buts à l'extérieur en première période. Les locaux auront donc une belle carte à jouer d'entrée, d'autant que la défense catalane est privée de Jules Koundé, suspendu. L'ailier percutant Victor Munoz devrait poser d'énormes problèmes sur le flanc gauche d'Osasuna.

Un certain relâchement pourrait également s'installer chez les visiteurs, alors que la course au titre est quasiment pliée. Miser sur au moins un but d'Osasuna en première période (Plus de 0,5 but) semble judicieux, avec une probabilité implicite de 45,5 %.

Pronostic 1 Osasuna vs Barcelone : Mi-temps - Osasuna marque plus de 0,5 but à une cote de 2,20 sur Winamax.

Un festival offensif attendu à El Sadar

Ce match devrait offrir un visage radicalement différent du déplacement du Barça à Getafe. Si l'équipe de Bordalas avait opté pour un bloc ultra-défensif, Alessio Lisci prônera un jeu plus positif pour servir son buteur maison, Ante Budimir, déjà auteur de 16 réalisations.

Les "Rojillos" affichent une moyenne de 1,75 but par match à domicile cette saison, un bilan que seules cinq équipes de Liga parviennent à surpasser. Dans l'obligation de gagner pour rêver d'Europe, ils devraient contribuer à ouvrir le jeu.

Les rencontres du Barça cette saison produisent en moyenne 3,55 buts par match. De plus, les quatre derniers duels à El Sadar ont tourné autour d'une moyenne de quatre buts par rencontre. Miser sur le "Plus de 3,5 buts" avec une probabilité implicite de 44,4 % nous semble être une excellente opportunité.

Pronostic 2 Osasuna vs Barcelone : Plus de 3,5 buts à une cote de 2,20 sur Winamax.

Un nul spectaculaire pour retarder le sacre du Barça

Si Barcelone ne l'emporte pas, la fête pourrait être reportée au Clasico la semaine prochaine. Ce scénario est crédible : Osasuna n'a perdu que deux fois à domicile cette saison et affiche une moyenne de deux points par match à El Sadar (le meilleur bilan de Liga hors Top 4).

Cependant, les Navarrais partagent souvent les points : 41 % de leurs matchs toutes compétitions confondues depuis le début de l'année se sont soldés par un nul. Fait notable : les deux équipes ont marqué dans la quasi-totalité de ces partages de points.

Il est possible que Raphinha soit rétabli pour participer à cette rencontre, ce qui renforcerait considérablement le danger offensif des visiteurs. Cela dit, les Blaugranas n’ont pas manqué de réalisme ces derniers temps, les hommes de Flick ayant trouvé le chemin des filets lors de chacune de leurs sorties en Liga cette saison.

Statistique intéressante : les deux équipes ont marqué lors de chacun des sept matchs d’Osasuna à domicile face aux actuels membres de la première moitié de tableau. Parier sur un scénario identique ce samedi, combiné à un match nul, pourrait bien être le coup de maître à tenter.

Pronostic 3 Osasuna vs Barcelone : Match nul & Les deux équipes marquent à une cote de 4,33 sur Winamax.

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