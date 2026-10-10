Pronostic Monaco Toulouse 10/10/2026 : l’ASM en solide leader

Leader après cinq journées, Monaco reçoit Toulouse ce samedi (20h45). L’ASM est favorite, mais le TFC a marqué lors de chacun de ses déplacements.

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Les meilleurs paris pour Monaco Toulouse

Monaco gagne ou fait match nul, et les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,77 sur Betclic , soit une probabilité de 56 % d’avoir une rencontre animée mais penchant en faveur de l’ASM.

, soit d’avoir une rencontre animée mais penchant en faveur de l’ASM. Seconde mi-temps plus prolifique que la première ⭐ à la cote de 1,93 sur Betclic , soit une probabilité de 52 % que le match s’anime statistiquement après la pause.

, soit que le match s’anime statistiquement après la pause. Toulouse marque en seconde période ⭐ à la cote de 1,90 sur Betclic, soit une probabilité de 53 % que les Violets poursuivent leur série de six buts sur sept marqués après la mi-temps.

Si nous voyons Monaco s’imposer 2-1 (ou du moins sur une marge réduite), nous n’écartons pas un but du TFC voire davantage, potentiellement de Casseres ou Jørgensen.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pour ses débuts sur un banc européen, Filipe Luís n’était pas attendu si haut, si tôt. La présence de l’ASM en tête du championnat (4V-1N) est une surprise réelle. Mieux, son équipe n’a toujours pas perdu, barrages de Ligue Conférence compris (6V-1N).

Elle devra cependant se passer de son homme en forme du moment, Paris Brunner (4 buts en championnat), suspendu deux matchs pour une célébration polémique en direction des supporters à Strasbourg.

Après un été de grand chambardement, Toulouse (13e, 1V-2N-2D) se cherche encore. Le jeu séduisant sous son nouvel entraîneur, le Danois Jens Berthel Askou, crée certes des occasions à la pelle. Mais la finition est timide (7 buts marqués pour 11 xG).

Les effectifs probables pour Monaco Toulouse

Composition attendue de Monaco: Hrádecký – Vanderson, Dier, Sané, Nazinho – Camara, Zakaria – Abline, Golovin, Idumbo – Balogun

Composition attendue de Toulouse: Restes – Sigur, McKenzie, Koumbassa, Tapé – Casseres, Messali – Azizi, Jørgensen, Russell-Rowe – Tengstedt

L’ASM ne perd pas, mais Toulouse marque

Monaco fait figure de favori naturel sur ce match, puisqu’il n’a plus perdu contre Toulouse depuis février 2024 (2V-2N depuis). Et pour l’heure, les Violets n’ont pas encore gagné à l’extérieur (deux nuls 2-2, à Brest puis à Lorient), en dépit d’un but à chacun de ces déplacements. Les deux hommes en forme sont Cristian Casseres, véritable métronome au milieu, et la recrue Thomas Jørgensen (impliqués dans six de ses sept buts).

Et c’est là que le bât blesse pour Monaco. Son arrière-garde, si solide dans le jeu, pèche un peu sur les coups de pied arrêtés (à l’origine de ses trois buts encaissés en L1). Attention donc, car Casseres excelle précisément dans ce registre, comme à Brest, où son coup franc a trouvé la tête de Tapé.

Voilà pourquoi nous irons chercher le marché « Double chance et les 2 équipes marquent », choix « 1 / Nul et Oui ». Il est gagnant sur un 2-1 comme sur un 1-1, perdant en revanche si Monaco s’impose sans encaisser.

Pronostic 1 Monaco vs Toulouse: Monaco ne perd pas et les deux équipes marquent – cote de 1,77 sur Betclic

Un second acte plus prolifique, comme lors du succès de l’ASM au Parc (1-2)

Un but toulousain après la pause ? C’est en effet une série statistique en cours. Sur leurs cinq matchs de L1, six de leurs sept buts sont tombés après la pause. Le seul but en première période est celui de Russell-Rowe à Brest (9e).

On notera que les deux équipes partagent le même tempo. L’ASM marque en effet surtout au retour des vestiaires (9 buts sur 15), comme au Parc face au PSG (58e et 72e). Et la tendance pourrait se poursuivre samedi, puisque Monaco a récupéré Balogun, Minamino et Ansu Fati, longtemps blessés, et alignés lors d’un match amical disputé face à Pise (Serie B italienne) samedi dernier.

Le marché « La mi-temps la plus prolifique » compare les buts marqués avant et après la pause, toutes équipes confondues. Si chaque mi-temps compte autant de buts (1-0 à la pause, 1-1 au final), le pari est perdu.

Pronostic 2 Monaco vs Toulouse: seconde mi-temps la plus prolifique – cote de 1,93 sur Betclic

Toulouse frappe après la pause, peut-être par l’intermédiaire de Tengstedt

Cette tendance toulousaine à accélérer après la pause est également intéressante dans la mesure où c’est le sens de notre dernier pari, logé dans le marché « Plus / Moins Buts Equipe - 2ème Mi-temps », choix « Toulouse Plus 0,5 ». Un seul but toulousain après la pause suffit à le valider, quel que soit le vainqueur.

À Lorient, par exemple, l’entrée de l’avant-centre Casper Tengstedt et le passage à deux attaquants ont permis de remonter un 0-2. Le Danois, devenu depuis le meilleur buteur du club, a inscrit ses trois buts dans les six minutes suivant la reprise.

Monaco traverse justement un passage à vide à ce moment-là. On note que trois buts, sur six, ont été encaissés entre la 51e et la 57e.

Pronostic 3 Monaco vs Toulouse: Toulouse marque en seconde période – cote de 1,90 sur Betclic

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