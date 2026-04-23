Pronostic Mayence vs Bayern Munich 25/04/2026 : misez sur les buts alors que les Roten dominent

Le titre étant déjà acquis pour le Bayern, leur attention se porte sur d'autres échéances. Cependant, nous les voyons tout de même s'imposer en Rhénanie-Palatinat.

Les meilleurs paris pour Mayence vs Bayern Munich

Victoire du Bayern Munich à une cote de 1,64 sur Unibet

Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts à une cote de 1,50 sur Unibet

Nicolas Jackson buteur à tout moment à une cote de 2,05 sur Unibet

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Mayence 1-2 Bayern Munich

Pronostic des buteurs : Mayence – Nadiem Amiri ; Bayern Munich – Nicolas Jackson, Jamal Musiala

Mayence vient de vivre deux semaines difficiles. Ils ont été éliminés de la Conference League après avoir gâché une avance de deux buts et sont retombés à la 10e place de la Bundesliga. Le match nul obtenu à l'extérieur contre le Borussia Mönchengladbach dimanche n'était pas un mauvais résultat, mais le club semble condamné à finir dans le ventre mou du classement pour cette saison 2025/26.

Le Bayern Munich, de son côté, est encore engagé sur plusieurs fronts. On peut s'attendre à des changements dans le onze de départ pour ce match, le titre étant déjà en poche. Néanmoins, les Roten possèdent une profondeur de banc impressionnante. Ils restent sur huit victoires consécutives toutes compétitions confondues et n'ont plus connu la défaite depuis janvier.

Les effectifs probables pour Mayence vs Bayern Munich

Composition attendue de Mayence : Batz, da Costa, Posch, Kohr, Widmer, Nebel, Sano, Amiri, Mwene, Weiper, Tietz

Composition attendue de Bayern Munich : Urban, Stanisic, Kim, Ito, Davies, Goretzka, Kimmich, Guerreiro, Musiala, Diaz, Jackson

La profondeur de banc redoutable du Bayern

Vincent Kompany devrait faire tourner son effectif pour ce déplacement à Mayence, mais quelle que soit l'équipe choisie, elle sera compétitive. Les Roten visent toujours le triplé avec la Ligue des champions et la DFB-Pokal en ligne de mire. Si le titre de Bundesliga est déjà scellé, il est peu probable qu'ils laissent filer leur série d'invincibilité.

Il ne serait pas surprenant de voir des joueurs comme Harry Kane, Michael Olise et Manuel Neuer mis au repos, comme Kompany l'a fait contre Stuttgart. Malgré les absences sur blessure de Serge Gnabry ou Lennart Karl, le Bayern reste ultra-favori. Chez les hôtes, Silas, Jae-sung Lee et Benedict Hollerbach manqueront à l'appel, mais le retour de Nadiem Amiri est un renfort de poids.

La dernière fois que les visiteurs ont fait tourner leur onze type, ils ont marqué quatre buts avant de sortir le Bayer Leverkusen en coupe. Que Kompany aligne sa meilleure équipe ou non, le Bayern devrait être trop fort pour Die Nullfünfer.

Pronostic 1 Mayence vs Bayern Munich : Victoire du Bayern Munich à une cote de 1,64 sur Unibet

Des buts garantis avec les Roten

Un total de 44 matchs du Bayern cette saison s'est terminé avec plus de 2,5 buts, et les deux équipes ont marqué à 33 reprises. Pour les fans neutres, leurs matchs sont un régal offensif et cela ne devrait pas changer. Défensivement, ils ne sont pas parfaits, mais ils finissent presque toujours par marquer plus que l'adversaire.

Mayence possède également des arguments en attaque. Ils ont trouvé le chemin des filets lors de 30 de leurs matchs cette saison, toutes compétitions confondues, et croient en leurs chances de bousculer les visiteurs. L'équipe d'Urs Fischer marque régulièrement à domicile, mais manque de qualité globale pour espérer prendre les trois points.

Pronostic 2 Mayence vs Bayern Munich : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts à une cote de 1,50 sur Unibet

Jackson prêt à mener l'attaque

Si, comme prévu, Kompany décide de ménager ses cadres, Nicolas Jackson devrait être titularisé. L'international sénégalais a déjà profité d'une opportunité similaire contre Stuttgart, réalisant une belle prestation avec un but à la clé. Si Harry Kane reste le favori logique pour marquer, sa présence dans le onze de départ est incertaine.

Pas moins de 19 joueurs différents ont marqué pour le Bayern en 2025/26, Jackson comptabilisant neuf réalisations toutes compétitions confondues. Il sera très motivé à l'idée d'atteindre la barre des dix buts pour sa première saison, et Mayence devra se méfier de sa vitesse.

On peut s'attendre à ce que l'attaquant prêté par Chelsea trouve la faille à la Mewa Arena avant que lui et ses coéquipiers ne s'envolent pour Paris.

Pronostic 3 Mayence vs Bayern Munich : Nicolas Jackson buteur à tout moment à une cote de 2,05 sur Unibet

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