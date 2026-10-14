Pronostic Manchester City vs PSG 14/10/2026 : City viseront un sans-faute à domicile face au PSG

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Manchester City conserve son sans-faute à domicile face au PSG.

Nouveau sur le bookmaker ? Obtenez jusqu'à 110€ de bonus de bienvenue avec le code promo Unibet !

Comparez les meilleurs sites de paris sportifs en France avant de placer votre prono.

Comparez les meilleurs bonus paris sportifs du moment.

Les meilleurs paris pour Manchester City vs PSG

1N2 - Manchester City à la cote de 2,15 sur Unibet

But ou passe décisive - Rayan Cherki à la cote de 1,95 sur Unibet

Total de tirs - Khvicha Kvaratskhelia 3 tirs ou plus à la cote de 1,85 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester City 2-1 PSG

Pronostic des buteurs : Manchester City - Haaland, Semenyo ; PSG - Dembélé

Manchester City reçoit le Paris Saint-Germain à l'Etihad mercredi, à l'occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de Ligue des Champions 2026/27.

Les Citizens abordent cette rencontre dans une forme redoutable après leur victoire éclatante de dimanche. Ils se sont imposés 3-0 à Anfield grâce à Erling Haaland, Jérémy Doku et Rayan Cherki. Ryan Gravenberch a été exclu côté Liverpool, un tournant décisif puisque les trois buts de City sont arrivés après ce carton rouge.

La formation d'Enzo Maresca a désormais remporté huit matchs consécutifs toutes compétitions confondues. Elle a marqué 13 buts et n'en a concédé que quatre sur cette série. Une victoire 2-0 à l'extérieur contre Porto avait ouvert leur campagne européenne sur une base solide.

En l'état, Maresca ne déplore aucune absence pour affronter le PSG. Erling Haaland a été remplacé lors de la défaite de la Norvège face au Portugal ce mois-ci, mais il a disputé 80 minutes à Liverpool.

Le PSG est lui aussi dans une dynamique de confiance. Les Parisiens ont battu Le Mans 3-1 samedi et écrasé le Slovan Bratislava 6-1 lors de leur premier match de Ligue des Champions 2026/27.

Senny Mayulu est incertain pour Luis Enrique. Le PSG occupe la tête du classement de la phase de ligue à la différence de buts après son succès retentissant face au Slovan. La formation slovaque pourrait s'avérer être l'équipe la plus faible de cette phase de ligue.

Les effectifs probables pour Manchester City vs PSG

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernández, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland

Composition attendue du PSG : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Torres, Dembélé, Kvaratskhelia

City en mesure de conserver son sans-faute à domicile face au PSG

Manchester City abordera la rencontre de mercredi soir avec une grande confiance. Les Citizens ont remporté tous leurs matchs à domicile en Ligue des Champions face aux Parisiens. Ils restent également sur huit victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Les hommes d'Enzo Maresca affichent une forme excellente, malgré les interrogations persistantes sur les finances du club. Leur victoire 3-0 à Anfield dimanche constitue un nouveau résultat de poids. Ils n'ont cependant pris le contrôle du match qu'après l'exclusion de Liverpool, réduit à dix.

City dispose d'une motivation supplémentaire pour briller cette saison en Ligue des Champions. Le club pourrait être relégué ou subir une déduction de points suffisamment sévère pour l'empêcher de se qualifier pour la prochaine édition de la compétition. Le PSG a mis du temps à trouver son rythme cette saison, mais aligne désormais quatre victoires de suite. Malgré cela, une victoire de Manchester City à une probabilité implicite de 46,5% semble être une valeur correcte.

Pronostic 1 Manchester City vs PSG : 1N2 - Manchester City à la cote de 2,15 sur Unibet

Cherki traverse la période la plus faste de sa carrière

Rayan Cherki demeure une valeur sûre sur les marchés liés aux statistiques individuelles. L'international français a inscrit un but splendide en solitaire à Anfield dimanche. Il couronne ainsi un début de saison 2026/27 remarquable.

Pour un créateur évoluant sur les côtés, ses statistiques de buts et de passes décisives sont impressionnantes. Il compte dix buts et passes décisives en 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Il affiche une moyenne de 1,48 contribution à un but par 90 minutes en Premier League.

Cherki semble se nourrir des grands rendez-vous sous les projecteurs. Il a délivré une passe décisive pour la France à Bruxelles après seulement 13 minutes de jeu. Il avait également marqué contre les Belges plus tôt ce mois-ci.

Son rythme actuel dépasse largement la probabilité implicite de 51,3% qu'il marque ou délivre une passe décisive mercredi. Il s'agit sans doute du meilleur pari de valeur parmi nos pronostics pour Manchester City vs PSG cette semaine.

Pronostic 2 Manchester City vs PSG : But ou passe décisive - Rayan Cherki à la cote de 1,95 sur Unibet

Kvaratskhelia pour porter la menace offensive du PSG

Khvicha Kvaratskhelia constitue l'une des principales menaces offensives du PSG. Il a marqué lors de la victoire 3-1 contre Le Mans samedi et devrait mener la charge sur les contre-attaques à l'Etihad.

Le volume de tirs fait tout l'intérêt de ce marché. Kvaratskhelia affiche une moyenne de quatre tirs par 90 minutes en Ligue 1. Il se situe à 3,95 par 90 minutes en Ligue des Champions.

La ligne défensive haute de City pourrait laisser des espaces que Kvaratskhelia saura exploiter en contre, le PSG cherchant à absorber la pression avant de frapper rapidement. Les chevauchées d'Achraf Hakimi sur ce côté devraient lui offrir une option supplémentaire en attaque. Le marché estime à 54,1% la probabilité que Kvaratskhelia totalise trois tirs ou plus sur les 90 minutes.

Son volume actuel va dans ce sens, et l'approche probable du PSG laisse penser que la probabilité réelle pourrait se situer plus près de 60-65%. D'autant plus que Liverpool a réussi 13 tirs et contraint Gianluigi Donnarumma à six arrêts dimanche. Lors du précédent match à domicile de City face à Sunderland, les Black Cats avaient créé huit grosses occasions sur 17 tirs.

Pronostic 3 Manchester City vs PSG : Total de tirs - Khvicha Kvaratskhelia 3 tirs ou plus à la cote de 1,85 sur Unibet

+