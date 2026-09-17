Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Manchester City l'emporte largement face à Norwich City, portés par des jeunes en pleine confiance après leur succès dans le derby face à United. Manchester City a inscrit 19 buts lors de ses 4 derniers matchs à domicile face à Norwich. Fraîchement auréolée de sa victoire dans le derby face à United, la formation citizen vise désormais le 4e tour de l'EFL Cup.

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Les meilleurs paris pour Manchester City vs Norwich City

Manchester City sans encaisser à la cote de 1,95 sur Winamax

Allan Elias buteur à tout moment à la cote de 2,30 sur Winamax

Plus de 1,5 but (1re mi-temps) à la cote de 1,72 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester City 3-0 Norwich City

Pronostic des buteurs : Manchester City - Allan, Anderson, Ndiaye

Manchester City aborde ce 3e tour d'EFL Cup en tenant du titre, après avoir remporté la finale de l'an dernier face à Arsenal. Les hommes d'Enzo Maresca héritent d'une opposition abordable face à Norwich, pensionnaire de Championship.

City reste sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues. Leur dernier succès dans le derby de Manchester à Old Trafford fut particulièrement impressionnant, puisqu'ils ont évolué à dix pendant la dernière heure de jeu. Après cette rencontre physiquement éprouvante face à United, Maresca devrait faire tourner son effectif en s'appuyant sur plusieurs de ses jeunes pousses.

Norwich arrive sur une défaite 4-3 à Middlesbrough. L'équipe de Philippe Clement avait pourtant remporté ses deux matchs précédents. Les Canaries se montrent particulièrement irréguliers cette saison, ce qui n'a rien de surprenant avec un effectif relativement jeune guidé par leur capitaine expérimenté Kenny McLean.

Jack Stacey, Jacob Wright et Paris Maghoma sont tous attendus de retour. Jovon Makama pourrait connaître sa première titularisation de la saison en attaque. Les deux équipes s'étaient affrontées pour la dernière fois en février 2022, avec une victoire 4-0 de City.

Les effectifs probables pour Manchester City vs Norwich City

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Lewis, Vitor Reis, Khusanov, O'Reilly, Kovacic, Bouaddi, Anderson, Allan Elias, Ndiaye, Monga

Composition attendue de Norwich City : Kovačević, Stacey, Córdoba, Chrisene, McConville, Wright, Maghoma, Sarmiento, Slimane, Musaba, Makama

Difficile d'imaginer les Canaries seulement marquer, encore moins gagner

City n'a pas encaissé lors de ses cinq dernières victoires toutes compétitions confondues. Les Citizens ont notamment tenu tête à Manchester United à Old Trafford, malgré une heure de jeu à dix.

Gianluigi Donnarumma devrait conserver sa place dans les cages. Maresca fera naturellement tourner son effectif, avec un match de Premier League seulement trois jours plus tard. Ses remplaçants restent toutefois des internationaux confirmés. Mateo Kovacic et Ayyoub Bouaddi devraient assurer le contrôle du milieu de terrain.

La défense de Maresca est restée stable malgré le turnover estival. Norwich évolue en Championship et a encaissé quatre buts à Middlesbrough samedi dernier. Bien qu'ils en aient inscrit trois lors de cette rencontre, les Canaries auront beaucoup moins le ballon jeudi soir qu'ils ne l'ont eu au Riverside Stadium. Miser sur une victoire des hôtes sans encaisser reste notre valeur sûre parmi notre trio de pronostics Manchester City vs Norwich City.

Manchester City vs Norwich City Pari 1 : Manchester City sans encaisser à la cote de 1,95 sur Winamax

L'occasion idéale pour Allan

Allan Elias reste une inconnue en Angleterre. Le joueur de 22 ans a rejoint le club en provenance de Palmeiras pour 32 M£ lors du dernier jour du mercato. Il est arrivé en tant que sixième recrue estivale de City, pour succéder à Savinho.

Il n'a encore jamais débuté pour le club, et cette rencontre ressemble à une opportunité évidente de briller. Au Brésil, il s'était forgé une réputation grâce à son dribble et son abattage constant. Elias a totalisé 21 buts et passes décisives en 96 apparitions avec Palmeiras.

Ce sont exactement les qualités nécessaires face au bloc bas que Norwich devrait déployer. Une probabilité implicite de 43,5% paraît généreuse pour un joueur capable de se jouer de l'arrière-garde poreuse de Norwich.

Manchester City vs Norwich City Pari 2 : Allan Elias buteur à tout moment à la cote de 2,30 sur Winamax

Anticiper une avalanche de buts précoce

Le dernier match de championnat de Norwich a produit quatre buts en première période. Leur précédent déplacement en avait livré trois autres avant la pause. La formation de Clement est actuellement impliquée dans des matchs ouverts et chaotiques, ce qui est loin d'être idéal à l'approche d'un déplacement chez City.

Les Canaries ont également encaissé quatre buts à Middlesbrough samedi dernier. City voudra plier cette rencontre avant l'heure de jeu. Maresca a un match de Premier League face à Sunderland trois jours plus tard.

Prendre le contrôle du match dès le début rendrait la seconde période bien plus facile à gérer. City a par ailleurs marqué à chaque match cette saison. Même avec des jeunes en attaque, nous envisageons au moins deux buts en première période.

Manchester City vs Norwich City Pari 3 : Plus de 1,5 but (1re mi-temps) à la cote de 1,72 sur Winamax

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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