Pronostic Manchester City vs Brighton 28/10/2026 : les Seagulls peuvent-ils surprendre City ?

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les Seagulls tiennent tête à City dans cette affiche de l'EFL Cup. Brighton traverse une bonne période de forme et pourrait créer la surprise à l'Etihad.

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Les meilleurs paris pour Manchester City vs Brighton

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Double chance - Brighton/Match nul à la cote de 1,95 sur Betclic

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Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester City 1-2 Brighton

Pronostic des buteurs : Manchester City - Floyd Samba ; Brighton - Pascal Gross, Jack Hinshelwood

L'English League Cup approche de son dénouement, avec seulement 16 équipes encore en lice dans la compétition. Manchester City reçoit Brighton à l'Etihad Stadium mercredi soir, dans l'un des six duels qui opposent exclusivement des clubs de Premier League. City aborde cette rencontre au lendemain de sa première défaite en championnat sous les ordres d'Enzo Maresca.

Malgré la perte de son avance de trois points en tête du classement, City reste largement favori pour remporter un trophée cette saison. Le club est le tenant du titre de l'EFL Cup et tiendra à défendre sa couronne. Néanmoins, la défaite du week-end face à Aston Villa pourrait avoir entamé la confiance de l'effectif avant ce rendez-vous.

Brighton survole cette saison l'ensemble des compétitions auxquelles le club participe. Les Seagulls occupent la troisième place de Premier League et réalisent leur meilleur début de campagne depuis dix ans. Ils excellent toutefois aussi bien sur la scène nationale qu'européenne.

Fabian Hurzeler a dirigé deux rencontres de Ligue Europa Conférence jusqu'ici, sans connaître la défaite. La confiance est grande au sein de l'effectif, qui souhaite prolonger cette dynamique positive mercredi. Les Seagulls étaient revenus de deux buts de retard pour battre Manchester United 3-2 au tour précédent, preuve qu'ils savent rivaliser même en position d'outsiders.

Les effectifs probables pour Manchester City vs Brighton

Composition attendue de Manchester City : Rulli, Lewis, Khusanov, Reis, O'Reilly, Bouaddi, Kovacic, Allan, Cherki, Ait Nouri, Samba

Composition attendue de Brighton : Steele, Costinha, Vuskovic, Struijk, Kadioglu, Andres, Boscagli, Gross, Gomez, Rutter, Kostoulas

Les buts pourraient pleuvoir à l'Etihad Stadium

Ces deux équipes affichent les attaques les plus prolifiques de Premier League cette saison. Les hôtes ont inscrit 20 buts en huit matchs, tandis que les visiteurs en ont marqué 23 en huit rencontres. Malgré quelques changements dans les compositions pour ce match, les deux formations devraient conserver leur approche offensive.

Avec une place en quarts de finale de l'EFL Cup à la clé, un nouveau match ouvert pourrait se profiler. Les deux équipes ont marqué lors de chacun des quatre derniers matchs de City. De plus, chacune de leurs sept dernières rencontres toutes compétitions confondues a produit plus de deux buts.

Brighton a vu huit de ses douze derniers matchs dépasser la barre des deux buts, soit 67 %. Les deux équipes ont trouvé le chemin des filets lors de huit de leurs dix dernières confrontations directes (80 %), y compris les quatre plus récentes. Cinq des six derniers face-à-face ont également compté au moins trois buts, ce qui renforce la probabilité d'une nouvelle rencontre prolifique.

Pronostic 1 Manchester City vs Brighton : Total de buts & Les 2 équipes marquent - plus de 2,5 buts & oui à la cote de 1,63 sur Betclic

Brighton a des raisons d'espérer à l'Etihad

City tiendra à oublier la défaite du week-end, et la meilleure façon d'y parvenir est de s'imposer lors de la prochaine échéance. L'équipe de Maresca serait largement favorite s'il alignait son onze type. Cependant, sa composition lors du tour précédent laisse penser qu'il pourrait procéder à plusieurs changements pour ce rendez-vous de mercredi.

Ce pourrait être l'occasion idéale pour Brighton d'en profiter, même si des changements sont également possibles dans ses rangs. Le technicien allemand devra trouver l'équilibre entre repos pour les cadres et compétitivité face à une opposition aussi redoutable. Brighton n'a connu que deux défaites lors de ses treize derniers matchs, ce qui en fait une menace potentielle dans ce duel.

Par ailleurs, les Seagulls restent sur une série de quatre matchs sans défaite face à Manchester City. Leurs deux précédentes visites à l'Etihad Stadium s'étaient soldées par des matchs nuls. Brighton apparaît donc capable de créer la surprise, que ce soit en battant City ou en évitant la défaite sur ces 90 minutes.

Pronostic 2 Manchester City vs Brighton : Double chance - Brighton/Match nul à la cote de 1,95 sur Betclic

Gross pourrait faire la différence

Pascal Gross tient constamment un rôle important pour Brighton. Lors de la récente victoire 5-0 à domicile face à Crystal Palace, Gross a affiché le meilleur pourcentage de passes précises et de centres dans la surface, avec 27 %. Il a réussi 60 % de ses passes dans le dernier tiers et a été le joueur le plus présent dans la surface adverse, avec cinq touches de balle.

Ces chiffres suggèrent que Gross peut avoir une influence majeure sur la rencontre. L'Allemand compte trois buts et quatre passes décisives lors de ses huit derniers matchs toutes compétitions confondues. Après avoir inscrit un but contre son camp face à Liverpool, il devrait être désireux de marquer dans le bon sens cette semaine.

Gross figure également parmi les principaux tireurs de penalty de Brighton, ce qui en fait un candidat crédible pour marquer mercredi soir. Il reste toutefois aussi très porté vers l'avant, et pourrait tout autant se distinguer par une passe décisive pour un coéquipier. Le marché buteur ou passeur décisif sur Gross peut se concrétiser, d'autant plus avec un onze de City largement remanié.

Pronostic 3 Manchester City vs Brighton : Joueur buteur ou passeur décisif - Pascal Gross à la cote de 2,29 sur Betclic

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