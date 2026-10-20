Pronostic Manchester City vs AEK Athènes 20/10/2026 : Les visiteurs vont résister

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Manchester City soit privé d'Erling Haaland, Antoine Semenyo, Nico O'Reilly et de plusieurs autres cadres pour la réception de l'AEK Athènes mardi soir.

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Les meilleurs paris pour Manchester City vs AEK Athènes

AEK Athènes +3 (Handicap 3 voies) à la cote de 2,00 sur Unibet

Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 2,15 sur Unibet

Iliman Ndiaye buteur à tout moment à la cote de 2,50 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester City 3-1 AEK Athènes

Pronostic des buteurs : Manchester City - Ndiaye, Cherki, Anderson ; AEK Athènes - Jović

Manchester City reçoit l'AEK Athènes à l'Etihad mardi avec l'objectif de décrocher sa deuxième victoire de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2026/27. Il s'agit du 150e match des Skyblues dans la plus prestigieuse compétition européenne de clubs.

City s'est difficilement imposé 3-2 à domicile samedi face à Ipswich, tout juste promu. Ce succès a suivi une décevante défaite 4-2 contre le PSG la semaine précédente.

Leur campagne européenne avait débuté par une victoire 2-0 à l'extérieur contre le Porto. L'équipe d'Enzo Maresca compte donc déjà des points au compteur.

Erling Haaland devrait être laissé au repos mardi, le Norvégien étant sorti boitant à l'issue du match contre Ipswich. Antoine Semenyo est incertain en raison d'une blessure au genou, tandis que Nico O'Reilly devrait manquer la rencontre à cause d'un problème au dos. Mateo Kovačić et Matheus Nunes ont eux aussi dû sortir sur blessure durant le week-end.

Sous la direction de Marko Nikolić, l'AEK a survolé le championnat grec la saison dernière, avec seulement deux défaites en 32 matches de championnat.

L'AEK a débuté sa phase de ligue de Ligue des Champions 2026/27 par une courte victoire 1-0 contre le LASK Linz, avant de s'incliner 3-1 face au Shakhtar Donetsk. Luka Jović et Barnabás Varga comptent chacun quatre buts en championnat. Aucun des deux n'a encore marqué en Ligue des Champions proprement dite.

Les effectifs probables pour Manchester City vs AEK Athènes

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Bouaddi, Anderson, Cherki, Fernández, Ndiaye, Foden

Composition attendue de l'AEK Athènes : Brignoli, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilo, Majer, Kairinen, Marin, Vitalis, Varga, Jović

Un City très remanié laisse de l'espace à l'AEK

City devrait être très largement remanié pour cette rencontre. Haaland devrait être laissé au repos après un enchaînement de matches exigeant. Semenyo est incertain, et Nico O'Reilly va manquer le match, blessé.

Kovačić et Nunes ont tous deux été remplacés contre Ipswich. Phil Foden pourrait devoir évoluer en faux neuf de fortune.

Les marges ont aussi été étroites pour City dernièrement. Les Skyblues ont battu Ipswich 3-2 et Coventry 1-0 à l'Etihad. L'AEK n'a besoin que d'éviter une défaite par trois buts d'écart pour que ce pari se concrétise. Cependant, l'AEK n'a jamais gagné à l'extérieur dans la compétition proprement dite.

Il semble y avoir plus de 50 % de chances que l'AEK évite une lourde défaite face à un City fatigué et remanié. C'est sans doute le pari qui offre la meilleure valeur parmi nos pronostics Manchester City vs AEK Athènes.

Pronostic 1 Manchester City vs AEK Athènes : AEK Athènes +3 (Handicap 3 voies) à la cote de 2,00 sur Unibet

Une défense de City de plus en plus perméable à l'Etihad

City continue d'encaisser des buts à domicile cette saison. Les deux équipes ont marqué lors de quatre de leurs six derniers matches à l'Etihad. Le PSG leur en a mis quatre en milieu de semaine.

Ipswich a lui aussi trouvé le chemin des filets à deux reprises le week-end dernier. Qu'une équipe tout juste promue marque deux buts à l'Etihad reste rare. Sunderland avait même inscrit trois buts lors de sa défaite 5-3 le mois dernier.

L'AEK représente une menace plus importante que son statut ne le laisse penser. Luka Jović et Barnabás Varga comptent chacun quatre buts en championnat. Aucun des deux n'a encore marqué en Ligue des Champions proprement dite. City a toutefois conservé quatre clean sheets face à des équipes grecques. Les 2 équipes marquent à une probabilité implicite modeste de 46,5 % semble un pari raisonnable.

Pronostic 2 Manchester City vs AEK Athènes : Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 2,15 sur Unibet

Ndiaye prêt à saisir sa chance

Avec le repos attendu de Haaland, Iliman Ndiaye pourrait occuper un rôle plus important dans l'attaque de City. Foden est pressenti comme faux neuf de fortune après avoir marqué contre Ipswich.

Cela répartit la menace offensive sur l'ensemble de l'équipe. Ndiaye devrait obtenir des occasions face à une défense ayant encaissé trois buts contre le Shakhtar. Il est libre de rentrer dans l'axe et de tenter sa chance.

L'AEK n'a jamais gagné à l'extérieur en Ligue des Champions proprement dite. Son bilan dans cette compétition à l'extérieur s'établit à cinq nuls et 11 défaites. Nikolić devrait probablement défendre bas et verrouiller la surface. Ndiaye buteur à une probabilité implicite de 40 % apparaît comme un pari équitable. Il n'a pas encore marqué sous le maillot de City, ce qui en ferait une belle occasion d'ouvrir son compteur.

Pronostic 3 Manchester City vs AEK Athènes : Iliman Ndiaye buteur à tout moment à la cote de 2,50 sur Unibet

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