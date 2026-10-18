Pronostic Lyon Nice 18/10/2026 : un OL remanié face à un Gym requinqué

Entre deux soirées de Ligue Europa, Lyon reçoit Nice dimanche à 20h45. Nos experts voient un OL remanié prendre au moins un point, et peut-être davantage si les entrants parviennent à emballer la rencontre.

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H2 - Les meilleurs paris pour Lyon Nice

Lyon ou match nul, et les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,82 sur Betclic , soit une probabilité de 55 % que l’OL prenne au moins un point face à un Gym en regain de forme.

, soit que l’OL prenne au moins un point face à un Gym en regain de forme. Match nul à la mi-temps ⭐ à la cote de 2,35 sur Betclic , soit une probabilité de 43 % que Lyonnais et Niçois rejoignent les vestiaires à égalité.

, soit que Lyonnais et Niçois rejoignent les vestiaires à égalité. Ernest Nuamah buteur ⭐ à la cote de 2,90 sur Betclic, soit une probabilité de 34 % que le meilleur buteur lyonnais de la saison fasse encore trembler les filets.

Notre préférence va à une courte victoire lyonnaise (2-1), construite avec l’apport des entrants en seconde période.

H3 - Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Battu à Bollaert (2-1), l’OL a payé cher un premier acte trop timide et le réalisme des Lensois. Une première défaite en championnat donc, mais aussi la perte de Loïs Openda (fissure du péroné), absent jusqu’à la mi-novembre. C’est sans avant-centre de métier qu’ils vont tenter de faire la bonne opération, eux qui pointent pour l’heure au 4e rang (3V-2N-1D) et sortent d’une victoire en Ligue Europa face à Crystal Palace (3-2).

Rescapé du barrage de mai face à Saint-Étienne, Nice restait sur une série piteuse de douze matchs de L1 sans victoire. La disette a pris fin face à Lille, avant un nouveau succès contre Strasbourg (2-1 à chaque fois). Le voilà 9e (2V-2N-2D), mais sans avoir encore marqué en déplacement. Il y a potentiellement un rapport de force favorable aux Lyonnais, vainqueurs de quatre des cinq derniers duels (4V-1D).

H3 - Les effectifs probables pour Lyon Nice

Composition attendue de Lyon : Greif – Athekame, Kluivert, Bacher, Abner – Tessmann, Morton, Bidstrup – Nuamah, Šulc, Nakamura.

Composition attendue de Nice : Diouf – Abdelmonem, Ndayishimiye, Mandza – Clauss, Boudaoui, Witsel, Nkounkou – Hein – Amoura, Wahi.

H2 - L’OL invaincu à Décines, mais pas imperméable

L’OL n’a pas encore perdu à domicile en championnat (2V-1N). Une statistique très intéressante, à nuancer avec le fait que rarement l’équipe a réussi à préserver une clean sheet (buts encaissés lors de quatre de ses six réceptions officielles, dont deux jeudi face à Palace).

Paulo Fonseca devrait faire tourner avant Hoffenheim et le Parc des Princes. Son arrière-garde, déjà privée de Tagliafico, est un point de vigilance. Certes, Nice reste muet loin de ses bases. Mais il se montre plus tranchant face aux équipes qui ont le ballon (quatre de ses cinq buts, avec moins de 50 % de possession). Un cas fréquent à Décines (64 % de possession lyonnaise face à Auxerre).

Le marché « Double chance et les 2 équipes marquent - 90 Mins », choix « 1 / Nul et Oui », réunit deux conditions. Idée gagnante sur un 2-1 ou un 1-1, perdante si Nice ne marque pas (1-0, 2-0) ou s’il s’impose.

Pronostic 1 Lyon vs Nice : Lyon ou nul et les deux équipes marquent – cote de 1,82 sur Betclic

H2 - Lyon et Nice à égalité à la pause, comme l’OL au Paris FC (0-0)

Le 2-0 de la mi-temps, jeudi face à Palace, laisserait croire à un OL toujours costaud à l’allumage. C’est surtout vrai en Europe, où il menait au repos dans cinq de ses six matchs. En Ligue 1, les Gones n’ont viré en tête que deux fois, pour trois 0-0 à la pause (Toulouse, Le Havre, Paris FC).

Leur réveil vient plutôt après les vestiaires (sept de leurs onze buts en championnat). D’autant qu’il faudra cette fois forcer le verrou sans Openda. Nice, regroupé derrière une défense à trois depuis la mi-septembre, était à égalité au repos dans quatre de ses six matchs.

Le marché « 1 N 2 - 1ère Mi-temps », choix « N », ne regarde que le premier acte. Un 0-0 ou un 1-1 au repos suffit, quelle que soit la suite.

Pronostic 2 Lyon vs Nice : match nul à la mi-temps – cote de 2,35 sur Betclic

H2 - Nuamah trouve le chemin des filets

Plein d’énergie et d’engagement, l’ailier ghanéen est le meilleur buteur lyonnais de la saison (cinq buts officiels, dont un doublé face à Rennes). Il a encore marqué jeudi, sur un service de Keito Nakamura. Niels Nkounkou, le piston gauche niçois, aura du pain sur la planche face à ses accélérations. Jeudi, c’est d’ailleurs en éliminant un piston de C. Palace, Tyrick Mitchell, que le Ghanéen avait doublé la mise (2-0).

Ne vous fiez pas à l’ordre des buteurs sur Betclic, où Loïs Openda, blessé, figure encore en tête. Pavel Šulc y est mieux coté (2,50), mais n’a marqué qu’une fois cette saison. La seule réserve à garder à l’esprit au sujet de Nuamah est qu’il a joué 70 minutes jeudi. Sa titularisation reste par conséquent à confirmer.

Le marché « Buteurs - 90 Mins » est validé si Nuamah marque au moins une fois, quelle que soit l’issue du match.

Pronostic 3 Lyon vs Nice : Ernest Nuamah buteur – cote de 2,90 sur Betclic

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