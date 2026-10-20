Pronostic Liverpool vs Villarreal 20/10/2026 : les Reds surmontent les absences

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Liverpool l'emporte dans ce match crucial de Ligue des Champions face à Villarreal. Les Reds devraient être heureux de retrouver Anfield.

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Les meilleurs paris pour Liverpool vs Villarreal

Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,60 sur Unibet

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Buteur à tout moment - Bradley Barcola à la cote de 2,60 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 3-1 Villarreal

Pronostic des buteurs : Liverpool - Alexander Isak, Bradley Barcola, Victor Munoz ; Villarreal - Georges Mikautadze

Après avoir perdu leur première rencontre officielle sous les ordres d'Andoni Iraola, 3-0 contre Manchester City à Anfield, les Reds se sont repris en Ligue des Champions. Les hommes d'Iraola ont quitté l'Autriche la semaine dernière avec une victoire 6-3 contre le LASK Linz, conservant ainsi leur sans-faute dans cette compétition cette saison.

Les hôtes ont ensuite confirmé cette dynamique avec un impressionnant succès arraché face à un Brentford en grande forme samedi. Liverpool aborde cette rencontre solidement installé dans le top huit de la phase de ligue et en bonne voie pour une qualification directe pour les phases finales. Malheureusement, Iraola doit composer avec plusieurs absences sur blessure pour ce rendez-vous de mardi soir à Anfield.

Le dernier match de Villarreal en Ligue des Champions a été à l'exact opposé du précédent. Menés à domicile par Naples la semaine passée, les Espagnols ont su renverser la situation pour s'imposer 3-1. Cet élan a toutefois été stoppé net le week-end dernier, Elche les tenant en échec à domicile sur un score vierge.

Pour autant, la formation de Liga ne doit pas être sous-estimée. Cette victoire face à Naples n'était que leur troisième sur leurs huit dernières rencontres, avec cinq défaites durant cette période. Avec une victoire et une défaite en Ligue des Champions, Inigo Perez espère pouvoir capitaliser sur ce succès napolitain.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Villarreal

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Kerkez, Araujo, van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Munoz, Wirtz, Barcola, Isak

Composition attendue de Villarreal : Luiz Junior, Mourino, Navarro, Veiga, Romero, Saliba, Comesana, Macia, Oluwaseyi, Moreno, Mikautadze

Une défense des Reds encore perméable

Liverpool a beau avoir décroché une victoire spectaculaire 6-3 lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions, les Reds ont tout de même encaissé trois buts ce soir-là. Même si cela s'est produit tard dans la rencontre, une fois l'issue scellée, ce genre de scénario ne devrait pas arriver à une équipe comme Liverpool. Tout indique une défense qui manque encore de cohésion, sans oublier les blessures qui continuent de frapper ce secteur.

Dans ce contexte, le Sous-marin jaune devrait parvenir à tromper Alisson au moins une fois à Anfield mardi soir. Villarreal a inscrit neuf buts lors de ses cinq dernières rencontres, soit une moyenne de 1,8 but par match. Les Espagnols ont marqué trois buts dans trois de ces matches, preuve de leur capacité à se montrer prolifiques.

Avec huit buts encaissés par les Reds lors de leurs cinq derniers matches, l'espoir est bien réel de voir Villarreal trouver le chemin des filets. Six des huit derniers matches de Villarreal ont vu les deux équipes marquer, un scénario qui s'est également répété lors des cinq derniers matches de Liverpool. La plus récente confrontation entre les deux clubs, en 2022, s'était elle aussi terminée avec un but de chaque côté.

Pronostic 1 Liverpool vs Villarreal : Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,60 sur Unibet

Liverpool intraitable à domicile

Liverpool a su trouver la manière de gagner, même lorsque les prestations n'étaient pas excellentes. Les Reds ont remporté six de leurs huit derniers matches toutes compétitions confondues, ne connaissant qu'une seule défaite durant cette période (0-3 contre Manchester City). De plus, ils ont gagné 19 de leurs 22 derniers matches de phase de groupes ou de ligue en Ligue des Champions, dont 15 de leurs 16 derniers à Anfield.

Anfield reste un terrain difficile, même pour les meilleures équipes d'Europe, et Villarreal pourrait ne pas faire exception. Les déplacements en Europe n'ont pas souri à la formation espagnole, qui a perdu ses six derniers matches à l'extérieur dans ce contexte. Par ailleurs, les Reds ont remporté trois des quatre confrontations directes, tandis que les visiteurs restent sur 16 matches de Ligue des Champions sans victoire face à une opposition anglaise.

Les visiteurs ne peuvent pas non plus espérer revivre leur match nul et vierge du week-end face à Elche. Aucun des 83 derniers matches de Liverpool en phase de groupes ou de ligue de Ligue des Champions ne s'est terminé sans but. Les Reds ont marqué au moins deux buts lors de 13 de leurs 15 derniers matches de Ligue des Champions à Anfield.

Pronostic 2 Liverpool vs Villarreal : 1N2 & Total de buts - Liverpool & plus de 2,5 buts à la cote de 1,92 sur Unibet

Barcola trouve ses marques sur les bords de la Mersey

Il a fallu du temps à Bradley Barcola pour se mettre en route, mais il a enfin débloqué son compteur la semaine dernière. Personne ne s'attendait à le voir inscrire un triplé, et pourtant il l'a fait, démontrant à quel point la Ligue des Champions lui réussit. Le Français n'a eu besoin que de 42 minutes pour inscrire ses trois buts face au LASK Linz la semaine dernière.

Barcola a enchaîné avec une passe décisive le week-end suivant. C'est son centre qui a trouvé Alexander Isak, auteur du but de la victoire contre Brentford. Si les deux hommes parviennent à nouer une telle complicité en Europe, Liverpool pourrait se montrer dévastateur en Ligue des Champions.

Barcola devrait aborder cette rencontre avec confiance après avoir été décisif lors de deux matches consécutifs. Face à Brentford, il a tenté quatre tirs et touché 13 ballons dans la surface adverse, le total le plus élevé de la rencontre toutes équipes confondues. S'il poursuit sur cette lancée, Barcola devrait de nouveau inscrire son nom sur la feuille de match.

Pronostic 3 Liverpool vs Villarreal : Buteur à tout moment - Bradley Barcola à la cote de 2,60 sur Unibet

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