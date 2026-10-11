Pronostic Liverpool vs Manchester City 11/10/2026 : City pour s'imposer dans un match serré

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Manchester City s'impose dans un match serré face à des Reds qui ont pourtant fait preuve de solidité. Liverpool reste invaincu et n'a encaissé que quatre buts en cinq matches depuis l'arrivée d'Andoni Iraola.

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Les meilleurs paris pour Liverpool vs Manchester City

Manchester City (Remboursé si match nul) à la cote de 1,80 sur Unibet

Moins de 2,5 buts à la cote de 2,50 sur Unibet

Rayan Cherki buteur ou passeur à la cote de 2,10 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 0-2 Manchester City

Pronostic des buteurs : Manchester City - Haaland, Cherki

Liverpool accueille le leader Manchester City à Anfield dimanche, pour l'affiche de la sixième journée de Premier League 2026/27, les Reds, sixièmes, cherchant à combler leur retard.

Le début de mandat d'Andoni Iraola s'est plutôt bien passé pour les Reds. Ils restent invaincus sous la houlette du technicien espagnol, avec deux victoires et trois nuls lors de leurs cinq premiers matches. Ils semblent avoir resserré leur défense, n'encaissant que quatre buts.

La principale préoccupation d'Iraola concerne les joueurs disponibles ce week-end. Alexander Isak et Cody Gakpo ont tous deux subi des blessures modérées lors de la trêve internationale. Iraola considère les deux comme incertains pour la venue de City. Cela ne laisserait aux Reds que Lewis Koumas comme seul attaquant de métier valide, Hugo Ekitike étant également sur le flanc.

Ce match de dimanche est le premier de City en Premier League depuis le verdict préjudiciable concernant ses affaires financières. Les hommes d'Enzo Maresca occupent la tête du classement avec un bilan parfait, ayant remporté leurs cinq premiers matches.

Ils ont inscrit 13 buts et n'en ont encaissé que cinq, créant un écart de trois points avec les champions en titre d'Arsenal. Phil Foden manque le déplacement sur les bords de la Mersey pour cause de suspension, tandis que Nico O'Reilly (musculaire) passera un test physique de dernière minute.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Manchester City

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Kerkez, Araujo, van Dijk, Jacquet, Szoboszlai, Mac Allister, Barcola, Munoz, Wirtz, Koumas

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, Gvardiol, Guéhi, Dias, Anderson, Fernandez, Ndiaye, Semenyo, Cherki, Haaland

L'attaque de Liverpool affaiblie par les blessures

Liverpool pourrait se retrouver privé de ses deux principales menaces offensives. Alexander Isak s'est blessé à la cuisse lors de la trêve internationale avec la Suède, tandis que Cody Gakpo a contracté un problème à la cheville avec les Pays-Bas. Andoni Iraola a confirmé que Gakpo pourrait manquer plusieurs semaines, tandis qu'Isak reste très incertain pour dimanche après-midi.

Les Reds disposent d'options limitées en attaque pour pallier ces absences. Hugo Ekitike est blessé à long terme et Federico Chiesa n'a disputé aucune minute, malgré son retour à l'entraînement. Lewis Koumas pourrait être le seul attaquant de métier valide.

Opter pour le marché Remboursé si match nul permet d'écarter le risque d'un résultat nul. Le marché implique une probabilité de 55,6 % de victoire de Manchester City. Nous pensons que cette probabilité devrait plutôt avoisiner les 60-65 % si Isak et Gakpo sont tous deux absents.

Pronostic 1 Liverpool vs Manchester City : Manchester City (Remboursé si match nul) à la cote de 1,80 sur Unibet

Une solidité défensive qui annonce un match pauvre en buts

Les deux défenses ont été excellentes cette saison. City n'a encaissé que cinq buts en cinq matches. Liverpool a été encore plus hermétique, avec seulement quatre buts concédés.

La principale faiblesse de Liverpool se situe en attaque, avec seulement sept buts inscrits en cinq matches de championnat. Un match nul et vierge à domicile face à Fulham et une courte victoire 1-0 contre Bournemouth illustrent leurs difficultés dans le dernier geste.

City pourrait se satisfaire d'un point ramené d'Anfield, d'autant plus après une trêve internationale exigeante qui pourrait laisser des joueurs fatigués. Les options offensives de Liverpool seraient encore amoindries si Isak et Gakpo étaient forfaits. Les Reds se retrouveraient alors à court d'attaquants de pointe reconnus, avec Lewis Koumas comme seule autre solution. Les deux équipes affichant de solides records défensifs, la cote de 2,50 sur moins de 2,5 buts paraît intéressante, impliquant une probabilité de 40 %.

Pronostic 2 Liverpool vs Manchester City : Moins de 2,5 buts à la cote de 2,50 sur Unibet

Cherki, une valeur sûre face à Liverpool

Rayan Cherki reste encore discret dans cette équipe de City. Il a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en seulement 305 minutes de jeu en Premier League.

Il affiche une moyenne de 1,48 but ou passe décisive par 90 minutes, un ratio que peu d'attaquants du championnat peuvent égaler. Il est également revenu de la trêve internationale dans une bonne forme.

Cherki a inscrit un but et délivré deux passes décisives en quatre apparitions avec la nouvelle équipe de France de Zinedine Zidane. L'une de ces passes décisives est survenue en seulement 13 minutes de jeu. Liverpool manque de solutions au poste de latéral droit, ce qui pourrait offrir à Cherki davantage d'opportunités de peser sur le match. À la cote de 2,10, miser sur un but ou une passe décisive de sa part apparaît comme un choix de valeur dans notre pronostic Liverpool vs Manchester City.

Pronostic 3 Liverpool vs Manchester City : Rayan Cherki buteur ou passeur à la cote de 2,10 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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