Pronostic Lille Le Havre 10/10/2026 : le LOSC tient son rang

Candidat au podium, Lille reçoit Le Havre, lanterne rouge, samedi à 17h15. Nos experts voient le LOSC gagner de peu, sans empêcher le HAC de marquer.

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Les meilleurs paris pour Lille Le Havre

Lille fait respecter la hiérarchie (victoire ou nul), dans un match où les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,89 sur Unibet , soit une probabilité de 53 % que le LOSC prenne la main, sans museler l’attaque havraise.

, soit que le LOSC prenne la main, sans museler l’attaque havraise. Ayase Ueda buteur ⭐ à la cote de 1,95 sur Unibet , soit une probabilité de 51 % que l’avant-centre japonais, déjà très bien adapté, trouve à nouveau le chemin des filets.

, soit que l’avant-centre japonais, déjà très bien adapté, trouve à nouveau le chemin des filets. Le Havre marque en seconde période ⭐ à la cote de 2,20 sur Unibet, soit une probabilité de 45 % que les Normands, abonnés aux buts après l’heure de jeu, trouvent la faille au retour des vestiaires.

Nous voyons le LOSC réaliser la bonne opération (2-1), peut-être grâce à un but d’Ueda avant la pause, le HAC ne réduisant l’écart qu’en fin de match, fidèle à une série statistique en cours.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Quatrième au classement (3V-1N-1D), le LOSC de Davide Ancelotti aborde ce match dans une sorte d’entre-deux. Il reste sur deux revers toutes compétitions confondues, contre le Bétis en Ligue des champions (2-3), puis à Nice (2-1). Mais il reste tout de même favori, sur le papier.

Si Le Havre est lanterne rouge et toujours sans victoire (0V-2N-3D), il garde un bon souvenir de Pierre-Mauroy. Il s’y est imposé en février 2025 (1-2), avant d’y arracher le nul en mai (1-1). Ce jour-là, Issa Soumaré, parti depuis à Rennes, avait répondu à Haraldsson quatre minutes plus tard (29e, 33e). Le LOSC garde néanmoins l’avantage au bilan depuis 2023 (4V-1N-1D).

Les effectifs probables pour Lille Le Havre

Composition attendue de Lille: Özer – Tiago Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud – André, Bentaleb – Bakwa, Haraldsson, Önal – Ueda

Composition attendue du Havre: Gallon – Jelert, Seko, Touba, Ouziad – Richardson, Fofana – Mizuta, Nakamura, Ebonog – Samatta

Lille ne perd pas, mais Le Havre marque, comme en mai dernier (1-1)

Le LOSC fonctionne en « tout ou rien ». Ses trois victoires ont toutes été obtenues sans le moindre but concédé (2-0 à Angers, 1-0 à Toulouse, 2-0 contre Troyes). À l’inverse, à chaque fois qu’il a dû concéder un but, il est reparti bredouille ou presque (ce fut le cas du nul face au PSG, et des défaites contre le Bétis et à Nice).

Il faut dire qu’il laisse volontiers le ballon à l’adversaire (44 % de possession en moyenne, 27 % face au PSG). Quitte à subir de véritables salves de tirs (24 à Toulouse !). Deux fois, il a même laissé filer une avance en quelques minutes (2-0 puis 2-2 face au PSG, 2-1 puis 2-3 contre le Bétis).

La prudence commande donc de couvrir le nul, d’autant que le HAC n’a encore battu personne. D’où le marché « Double chance et les 2 équipes marquent » d’Unibet, choix « 1 / Nul et Oui ». Le ticket passe sur un 1-1 ou un 2-1, mais tombe si Lille s’impose sans que Le Havre marque.

Pronostic 1 Lille vs Le Havre: Lille ne perd pas et les deux équipes marquent – cote de 1,89 sur Unibet

Ayase Ueda peut encore marquer de la tête

Arrivé de Feyenoord fin août sur la pointe des pieds, Ayase Ueda a vite poussé Olivier Giroud (40 ans) sur le banc. Le Japonais a marqué lors de trois de ses quatre matchs officiels. Soit tout de même la moitié des buts lillois depuis son arrivée (trois sur six) !

Deux de ces buts ont été inscrits de la tête, au bout de centres partis des ailes (Perraud à Toulouse, Ethan Mbappé contre le Bétis). Un registre qui tombe à point nommé : Le Havre a concédé trois de ses sept buts sur des ballons aériens, dont deux sur corner.

Le pari visé est celui du marché « Buteurs - 90 Mins », validé si Ueda marque à n’importe quel moment du match. Seule réserve, le voyage à Arsenal, mardi, pourrait inciter Davide Ancelotti à le ménager. Vérifiez donc la composition, publiée une heure avant le coup d’envoi.

Pronostic 2 Lille vs Le Havre: Ayase Ueda buteur – cote de 1,95 sur Unibet

Le Havre se réveille après la pause, comme à Toulouse (3-2)

Ces derniers temps, Le Havre cultive une statistique intéressante : ses quatre buts sont tous tombés après la 70e minute (Samatta deux fois, Maja, Fofana sur penalty). Les Normands ne manquent pourtant pas de volume (15 tirs par match), mais leur finition reste timide avant la pause.

Ces réveils tardifs doivent beaucoup aux entrants, à l’image de Sota Nakamura, passeur décisif à Toulouse deux minutes après son entrée (69e, puis 71e). Or c’est après la pause que Lille cède le plus souvent (cinq buts encaissés sur sept).

Le pari se joue dans le marché « Plus / Moins Buts Equipe - 2ème Mi-temps », sur « Le Havre Plus 0,5 » (un demi-but n’existant pas, « plus de 0,5 » revient à dire « au moins un but »). Pour faire simple, un seul but normand après la pause suffit, quel que soit le score final.

Pronostic 3 Lille vs Le Havre: Le Havre marque en seconde période – cote de 2,20 sur Unibet

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