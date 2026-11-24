Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce qu'un Bayern Munich diminué par les blessures chute à l'extérieur, dans une rencontre plutôt pauvre en buts.

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Les meilleurs paris pour Lille vs Bayern Munich

Double chance - Lille ou match nul à la cote de 2,25 sur Unibet

Total de buts - moins de 2,5 buts à la cote de 2,40 sur Unibet

Buteur à tout moment - Soriba Diaoune à la cote de 3,80 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Lille 1-1 Bayern Munich

Pronostic des buteurs : Lille - Soriba Diaoune ; Bayern Munich - Lennart Karl

Lille reste troisième de Ligue 1, malgré un revers ce week-end avec une défaite 1-0 à domicile contre Lyon. L'équipe de Davide Ancelotti restait pourtant sur une série de quatre matchs sans défaite toutes compétitions confondues avant cette rencontre. Les Dogues n'ont cependant engrangé qu'un seul point en Ligue des Champions, et leurs espoirs de figurer dans le top 24 semblent minces.

Le top 8 demeure l'objectif du Bayern Munich, mais le club bavarois a lui aussi du retard à combler. La formation de Vincent Kompany a déjà perdu des points face à Arsenal et au Viking lors de la phase de ligue. Confrontée à plusieurs soucis physiques, elle n'a pu que faire match nul 1-1 contre Cologne en Bundesliga vendredi dernier.

Les effectifs probables pour Lille vs Bayern Munich

Composition attendue de Lille : Ozer, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud, Mukau, Bentaleb, André, Bakwa, Haraldsson, Diaoune

Composition attendue du Bayern Munich : Urbig, Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić, Kimmich, Pavlović, Binder, Bischof, Brown, Karl

Le Bayern privé de ses stars offensives

Une blessure à la cheville du Ballon d'Or Harry Kane a secoué le Bayern Munich. L'attaquant anglais est sorti sur blessure lors du dernier match et sera absent pendant plusieurs mois.

Michael Olise n'a lui non plus pas terminé cette rencontre et reste un doute sérieux pour ce match. Avec Luis Diaz déjà en délicatesse physique, le Bayern pourrait se retrouver privé de ses trois principales références offensives. À eux trois, Kane, Olise et Diaz ont été impliqués sur 58 % des buts de leur équipe en Europe cette saison.

Alphonso Davies est le seul autre joueur du Bayern à avoir marqué plus d'une fois lors de cette édition 2026/27 de la Ligue des Champions. Il est également blessé, tout comme Serge Gnabry, Manuel Neuer et Ismael Saibari.

Avec autant d'absents, les Bavarois ont livré une prestation poussive à domicile face à Cologne vendredi. Ils n'ont généré que 1,21 xG, tandis que leurs adversaires se sont procuré quatre grosses occasions pour 1,99 xG. Après avoir déjà étonnamment laissé des points sur la route contre le Viking en Europe, parier contre le Bayern pourrait s'avérer judicieux ici.

Pronostic 1 Lille vs Bayern Munich : Double chance - Lille ou match nul à la cote de 2,25 sur Unibet

Une défense lilloise retrouvée pour verrouiller derrière

Autre motif d'espérer un résultat pour Lille : les progrès défensifs réalisés ces dernières semaines. Depuis la défaite 4-2 à domicile contre Galatasaray, l'équipe d'Ancelotti n'a encaissé que trois buts sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues.

Ces cinq dernières rencontres n'ont produit en moyenne que 1,4 but au total par 90 minutes. Par ailleurs, trois des cinq dernières rencontres disputées au Stade Pierre-Mauroy se sont soldées par un score de 1-0.

Les matchs de Lille en Ligue des Champions ont également été plus serrés que ne le laissent penser les scores. Après quatre journées, le club pointe au 34e rang avec un total de seulement 3,8 xG. Les Dogues n'ont concédé que 5,5 xG, malgré dix buts encaissés.

Avec une attaque amoindrie, deux des trois derniers matchs du Bayern toutes compétitions confondues se sont conclus avec deux buts ou moins. Miser sur une nouvelle occurrence offre de la valeur, avec une probabilité implicite de 42 %.

Pronostic 2 Lille vs Bayern Munich : Total de buts - moins de 2,5 buts à la cote de 2,40 sur Unibet

Diaoune de nouveau décisif sur la scène européenne

Parmi les joueurs susceptibles de débuter cette rencontre, seul Soriba Diaoune a marqué plus d'une fois en Ligue des Champions. L'ailier lillois avait inscrit un doublé lors du dernier match européen à domicile de son équipe, contre Galatasaray.

Le jeune homme de 19 ans fait partie des talents prometteurs autour desquels Ancelotti espère bâtir son équipe. Diaoune affiche une moyenne de 1,7 tir par match en Europe cette saison. Il a également été impliqué sur cinq buts lors de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues.

Compte tenu de leur faible total de points jusqu'ici, Lille doit faire preuve d'ambition dans cette rencontre. Diaoune a marqué ou offert une passe décisive sur cinq des six derniers buts lillois. Il apparaît comme le choix judicieux en tant que buteur à tout moment, avec une probabilité implicite de 26 %.

Pronostic 3 Lille vs Bayern Munich : Buteur à tout moment - Soriba Diaoune à la cote de 3,80 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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