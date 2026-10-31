Pronostic Bayer Leverkusen vs Stuttgart 31/10/2026 : 4e victoire à domicile de suite pour le Leverkusen

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le Bayer Leverkusen s'impose face à un Stuttgart qui cherchera à éviter une 6e défaite en 8 matches.

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Les meilleurs paris pour Bayer Leverkusen vs Stuttgart

Bayer Leverkusen - victoire & Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 2,70 sur Unibet

Handicap 3 voies - Bayer Leverkusen -1 à la cote de 2,62 sur Unibet

Ibrahim Maza - but ou passe décisive à la cote de 1,85 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Bayer Leverkusen 3-1 Stuttgart

Pronostic des buteurs : Bayer Leverkusen - Schick, Maza, Tillman ; Stuttgart - Demirovic

Stuttgart se déplace au BayArena ce samedi alors qu'il occupe la 15e place de Bundesliga. Six points pris en sept journées, c'est un bilan famélique pour un club engagé en Ligue des Champions cette saison.

Sebastian Hoeness a vu son équipe perdre cinq de ses sept premiers matches. Elle n'a pas encore concédé le moindre match nul en championnat cette saison. La défaite 3-2 à domicile contre le Borussia Monchengladbach vendredi a marqué un nouveau point bas. Gladbach avait pourtant perdu six matches de suite avant ce déplacement à Stuttgart.

Hoeness a reconnu après la rencontre que le relâchement avait commencé à gagner ses joueurs. Leur bilan à l'extérieur est pire encore, avec trois points pris sur quatre déplacements.

Le Leverkusen n'offre guère de répit. L'équipe de Carles Martinez pointe à la 4e place avec 13 points et a remporté ses trois matches à domicile. Elle s'est toutefois inclinée 3-0 à Hoffenheim dimanche. Martinez espère que son équipe traversera sans dommage son match de DFB-Pokal contre Nurnberg mercredi.

Patrik Schick mène l'attaque avec six buts en championnat. FotMob le désigne meilleur élément du Leverkusen, avec une note de 7,79. Les hôtes ont par ailleurs remporté 19 des 31 dernières confrontations entre les deux équipes.

Les effectifs probables pour Bayer Leverkusen vs Stuttgart

Composition attendue de Bayer Leverkusen : Flekken, Gutierrez, Tapsoba, Quansah, Medina, Fernandez, Garcia, Tella, Maza, Tillman, Schick

Composition attendue de VfB Stuttgart : Seimen, Assignon, Mittelstadt, Hendriks, Jeltsch, Stiller, Karazor, Leweling, Fuhrich, Undav, Demirovic

Le Leverkusen vainqueur d'une rencontre une nouvelle fois prolifique

Les deux équipes ont marqué lors de huit des neuf dernières confrontations entre ces deux clubs de Bundesliga. Cette affiche se termine rarement par un match sans but d'un des deux camps.

Il convient de noter que le Leverkusen n'a encaissé qu'une seule fois lors de ses trois premières victoires à domicile en championnat cette saison 2026/27. Stuttgart devra briser cette tendance. Heureusement pour les visiteurs, leur attaque fonctionne mieux qu'il n'y paraît sur le papier.

Malgré sa 15e place, Stuttgart occupe le 7e rang du classement xG de Bundesliga (13,9). Le club se classe également 2e pour les grosses occasions manquées (22). Cela laisse penser que les visiteurs pourraient assez facilement se procurer au moins une belle occasion de marquer au BayArena.

Stuttgart affiche aussi le 2e pire total d'xG concédé (17,5). C'est pourquoi nous avons confiance dans l'idée que les deux équipes marquent et que Stuttgart s'incline dans le même pari. Le marché implique une probabilité de 37 % que ce scénario se réalise, ce qui semble être un point d'entrée raisonnable.

Bayer Leverkusen vs Stuttgart Pronostic 1 : Bayer Leverkusen - victoire & Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 2,70 sur Unibet

Le Leverkusen large vainqueur

Le Leverkusen a remporté ses trois matches à domicile cette saison, avec notamment une victoire 4-0 face à l'Union Berlin et un succès 2-0 contre le RB Leipzig. Deux de ces trois rencontres ont vu l'écart de deux buts être franchi confortablement. Huit buts marqués et un seul encaissé racontent l'histoire d'une équipe en pleine confiance devant son public.

Stuttgart arrive au BayArena avec seulement trois points pris sur quatre déplacements. Le club n'a inscrit que quatre buts à l'extérieur cette saison.

Sebastian Hoeness est par ailleurs privé de Dan-Axel Zagadou et Josha Vagnoman. Le dernier de la classe, Gladbach, a pourtant réussi à inscrire trois buts contre eux vendredi soir. Miser sur une victoire du Leverkusen avec au moins deux buts d'écart, à une probabilité implicite de 38,2 %, est cohérent. Ce pourrait être le pari offrant le meilleur rapport de notre pronostic Bayer Leverkusen vs Stuttgart.

Bayer Leverkusen vs Stuttgart Pronostic 2 : Handicap 3 voies - Bayer Leverkusen -1 à la cote de 2,62 sur Unibet

Maza pour faire payer Stuttgart

Ibrahim Maza est le deuxième meilleur buteur du Leverkusen à égalité avec un coéquipier, avec deux buts inscrits. Au total, il compte quatre contributions directes depuis le début de la saison 2026/27 de Bundesliga. FotMob le classe également troisième meilleur élément de l'effectif avec une note de 7,44. Seuls Patrik Schick et Aleix Garcia le devancent.

Son apport créatif est ce qui ressort le plus. Il est le meilleur du Leverkusen avec 17 occasions créées et une valeur attendue de passes décisives (xA) de 2,9. En combinant son xG et son xA, le total atteint 0,76 par match.

La blessure à la cuisse de Christian Kofane assure quasiment à Maza une place de titulaire ce week-end. Martin Terrier et Moussa Diaby sont également absents. Miser sur un but ou une passe décisive de Maza semble intéressant, le marché impliquant une probabilité de 54,1 % contre un taux de contribution aux buts supérieur à 57 % pour le joueur.

Bayer Leverkusen vs Stuttgart Pronostic 3 : Ibrahim Maza - but ou passe décisive à la cote de 1,85 sur Unibet

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