Pronostic Lens vs Como 04/11/2026 : les Biancoblu filent vers un troisième succès en C1

Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Como s'impose à Bollaert et poursuive sa série, dans un match plutôt fermé sur le plan offensif.

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Les meilleurs paris pour Lens vs Como

Total de buts - moins de 2,5 buts à la cote de 2,50 sur Betclic

Premier buteur - Como à la cote de 1,83 sur Betclic

Buteur à tout moment - Nico Paz à la cote de 2,50 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Lens 0-2 Como

Pronostic des buteurs : Como - Paz, Douvikas

Lens reçoit cette semaine Como 1907, novice en Ligue des Champions, alors que la campagne de phase de ligue des Sang et Or risque de lui échapper.

Le début de saison 2026/27 a été mouvementé pour Lens. Dino Toppmöller est parti après seulement six matchs à la tête de l'équipe en septembre, avant que Yannick Cahuzac ne devienne entraîneur permanent à l'issue d'un intérim. Lens ne compte que 13 points en neuf journées de Ligue 1 et une moyenne d'un point par match en C1.

Les Nordistes avaient remporté leur premier match de la phase de ligue à Prague. Depuis, ils ont enchaîné deux défaites décevantes, 2-0 contre le Sporting et 3-0 contre le Club Bruges. Côté disponibilités, Odsonne Edouard est absent jusqu'en janvier après une opération. Maik Nawrocki ne reviendra pas avant mai. Abdallah Sima et Ismaelo Ganiou sont également sur le flanc.

De son côté, Como se déplace en France dans une forme excellente. L'équipe de Cesc Fabregas a remporté ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues.

Une victoire 1-0 face à la Venezia est le dernier résultat en date. Les Lariani avaient écrasé Manchester United 4-1 le mois dernier et occupent la quatrième place de Serie A. Fabregas devra une nouvelle fois se passer de Moise Kean (musculaire), Assane Diao (cuisse) et Trevoh Chalobah (musculaire) pour ce déplacement en France. Jesus Rodriguez (musculaire) est également absent.

Les effectifs probables pour Lens vs Como

Composition attendue de Lens : Risser, Aguilar, Baidoo, Udol, Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Skoras, Kadile, Hazard, Ivanovic

Composition attendue de Como : Butez, Couto, Ramon, Kempf, Valle, Milla, Perrone, Da Cunha, Paz, Baturina, Douvikas

Les données sous-jacentes annoncent un match pauvre en buts

Como a surperformé son expected goals de 3,4 cette saison. Les dix buts marqués en phase de ligue proviennent d'un xG de 6,6. Cet écart a tendance à se resserrer plutôt qu'à s'élargir. Leurs statistiques défensives sont également très solides.

Como se classe sixième de la compétition pour l'expected goals concédé (2,9). Lens n'est que 17e pour l'expected goals (5,3). Les hôtes n'ont marqué qu'à trois reprises en trois matchs européens. Lens n'a pas trouvé le chemin des filets à deux de ces occasions.

Pourtant, les scores racontent une autre histoire. Les trois matchs de Como se sont tous soldés par exactement cinq buts au total. Cela dit, l'approche défensive de Lens et la solidité de l'arrière-garde de Como font du pari moins de 2,5 buts une option de valeur intéressante.

Le marché implique une probabilité de 40 %, alors que nous estimons la probabilité réelle plus proche de 43-45 %. C'est pour cette raison que ce pari constitue notre sélection de valeur dans ce pronostic Lens vs Como.

Pronostic 1 Lens vs Como : Total de buts - moins de 2,5 buts à la cote de 2,50 sur Betclic

Les hommes de Fabregas pour donner le ton dès le début

Como a ouvert le score dans cinq de ses six derniers matchs. L'équipe a également été la première à marquer lors de ses trois matchs de phase de ligue. À l'inverse, Lens offre peu de résistance en début de rencontre. Les Sang et Or ont encaissé le premier but dans huit de leurs dix derniers matchs.

Le Sporting et le Club Bruges avaient tous deux rapidement pris le contrôle de la rencontre face à Lens. Lille menait également avant l'heure de jeu ce week-end. Como peut compter sur Nico Paz, qui tire les ficelles derrière Anastasios Douvikas, tous deux déjà auteurs de plusieurs buts lors de cette phase de ligue.

Il convient de rappeler qu'il s'agit d'un marché à trois issues, ce qui signifie qu'un match nul et vierge ferait perdre ce pari. Nous restons néanmoins confiants quant à l'idée que Como marque le premier but, à une probabilité implicite de 54,6 %, alors qu'elle devrait selon nous dépasser 57 %.

Pronostic 2 Lens vs Como : Premier buteur - Como à la cote de 1,83 sur Betclic

Paz continue de briller sur la scène européenne

Nico Paz affiche deux buts et trois passes décisives en trois matchs de phase de ligue. Il avait notamment inscrit un doublé face à Manchester United.

FotMob lui attribue la meilleure note de Como en Serie A, avec une moyenne de 8,11. Il affiche également une moyenne de 8,52 en C1. Paz se situe dans le 98e percentile pour les passes décisives en C1. Il figure aussi dans le 97e percentile pour l'xG sur cible (xGOT).

Le volume de tentatives de Paz est impressionnant. Fait notable, 40 % de ses tirs cadrent le but. Il est également le moteur créatif de l'équipe de Fabregas, avec 30 passes qui éliminent des lignes adverses en seulement trois matchs de C1.

Avec la blessure de Moise Kean, il porte une responsabilité encore plus grande dans le dernier tiers du terrain. Bien que son xG par 90 minutes suggère une probabilité de marquer plus proche de 33 %, nous sommes prêts à soutenir l'Argentin en grande forme à une probabilité implicite de 40 % ici.

Pronostic 3 Lens vs Como : Buteur à tout moment - Nico Paz à la cote de 2,50 sur Betclic

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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