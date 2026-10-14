Pronostic LASK vs Liverpool 14/10/2026 : les deux équipes ont besoin d'une victoire

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Liverpool se relève après un week-end décevant. Les Reds devraient enchaîner une deuxième victoire d'affilée en Ligue des Champions.

Nouveau sur le bookmaker ? Obtenez jusqu'à 110€ de bonus de bienvenue avec le code promo Unibet !

Comparez les meilleurs sites de paris sportifs en France avant de placer votre prono.

Comparez les meilleurs bonus paris sportifs du moment.

Les meilleurs paris pour LASK vs Liverpool

Handicap à trois - Liverpool vainqueur avec un handicap de -1 à la cote de 1,72 sur Unibet

Total de buts & Les 2 équipes marquent - Plus de 2,5 & oui à la cote de 1,75 sur Unibet

Buteur à tout moment - Bradley Barcola à la cote de 2,36 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : LASK 1-3 Liverpool

Pronostic des buteurs : LASK - Christoph Lang ; Liverpool - Bradley Barcola, Florian Wirtz, Virgil Van Dijk

La première journée de LASK en Ligue des Champions s'est soldée par une défaite 1-0 face à l'AEK Athènes. Ce résultat laisse le club à la 27e place du classement, bien loin des places qualificatives pour les phases finales. LASK a toutefois encore le temps d'améliorer sa position.

Les hommes de Dietmar Kuhbauer peinent à se remettre de cette défaite inaugurale et cherchent toujours leur première victoire dans la compétition. Ce revers a également porté à neuf le nombre de matchs sans victoire du club en phase de groupes ou de ligue d'une compétition européenne. Leur campagne nationale est elle aussi à l'arrêt, le club pointant à cinq points du leader le SK Rapid après huit journées.

Un scénario similaire se dessine du côté de Liverpool, après la défaite 3-0 concédée ce week-end face à Manchester City. Malgré le soutien d'un Anfield en fusion, pour le premier match depuis le verdict de culpabilité de City, les Reds n'ont pas su saisir leur chance. Les absences de Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai et Alexander Isak ont peut-être pesé trop lourd pour les hôtes.

La Ligue des Champions offre aux hommes d'Andoni Iraola l'occasion de rebondir après leur première défaite sous les ordres du technicien. Le succès de Liverpool lors de la première journée face à l'Atlético de Madrid constitue un motif d'encouragement supplémentaire avant cette deuxième journée, où Bournemouth voudra répondre par une prestation convaincante.

Les effectifs probables pour LASK vs Liverpool

Composition attendue de LASK : Jungwirth, Jorgensen, Mbuyamba, Tornich, Andrade, Dibango, Ljubicic, Bogarde, Horvath, Kalajdzic, Lang

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Gravenberch, Mac Allister, Munoz, Wirtz, Barcola, Chiesa

Liverpool a l'avantage face à LASK

Liverpool traverse une légère crise de blessures, mais la qualité de son effectif devrait faire la différence dans une rencontre comme celle-ci. Il faut souligner que les hôtes ont perdu deux de leurs trois dernières sorties, restant sans victoire sur cette période. Ils n'ont perdu que deux de leurs 16 derniers matchs européens à domicile, mais leur bilan contre des équipes anglaises est désastreux.

Les Noir et Blanc restent sans victoire lors de leurs six derniers matchs face à des équipes anglaises, dont cinq défaites. Les clubs autrichiens peinent historiquement face aux équipes anglaises. Ils n'ont plus remporté une telle confrontation depuis 1991, concédant 27 défaites et sept matchs nuls. Les Reds ont remporté huit de leurs dix dernières confrontations face à des équipes autrichiennes, ne s'inclinant qu'une seule fois.

Malgré leur défaite du week-end, les hommes d'Iraola devraient avoir les moyens de s'imposer face aux hôtes mercredi soir. Les Reds ont remporté les deux seules confrontations directes entre les deux équipes, inscrivant à chaque fois au moins trois buts. Les visiteurs devraient donc quitter la Raiffeisen Arena avec les trois points.

Pronostic 1 LASK vs Liverpool : Handicap à trois - Liverpool vainqueur avec un handicap de -1 à la cote de 1,72 sur Unibet

Des buts à la pelle avec Liverpool

Nous pourrions assister à de nombreux buts dans cette rencontre. Huit des dix derniers matchs des hôtes ont vu plus de deux buts être inscrits. Ils se sont montrés particulièrement efficaces devant le but, marquant 26 buts sur cette période, soit une moyenne de 2,6 buts par match.

Cinq des huit derniers matchs de Liverpool, toutes compétitions confondues, ont dépassé la barre des deux buts. La moitié de ces rencontres ont vu les deux équipes marquer, tout comme trois des quatre derniers matchs de LASK. Il convient également de noter qu'aucun des 82 derniers matchs des Reds en phase de groupes ou de ligue de la Ligue des Champions ne s'est soldé par un match sans but.

Les visiteurs ont marqué exactement deux buts lors de cinq de leurs six derniers matchs à l'extérieur, ce qui laisse penser qu'ils pourraient trouver régulièrement le chemin des filets ici. Ce match devrait donc voir les deux équipes marquer, avec un nombre de buts supérieur à deux.

Pronostic 2 LASK vs Liverpool : Total de buts & Les 2 équipes marquent - Plus de 2,5 & oui à la cote de 1,75 sur Unibet

Barcola pour ouvrir son compteur

Liverpool devra se passer de Gakpo, Isak et Szoboszlai, ce qui soulève des questions sur l'origine de ses buts. Les Reds disposent toutefois encore d'une belle qualité offensive, notamment avec la recrue récente Bradley Barcola, arrivé en provenance du Paris Saint-Germain. Le Français pourrait occuper le rôle d'attaquant de pointe pour Iraola, après les difficultés de Lewis Koumas à ce poste dimanche.

Barcola n'est pas un inconnu dans cette compétition, lui qui l'a remportée à deux reprises consécutives avec le PSG lors des deux dernières saisons. Il n'a pas vraiment pesé face à City ce week-end, mais il pourrait s'épanouir sur la scène européenne. Barcola n'a pas encore marqué pour Liverpool, et ce match pourrait être celui où il ouvre son compteur.

Il a également tendance à frapper tôt en Ligue des Champions, puisque ses quatre derniers buts dans la compétition sont tombés avant la 20e minute. Il avait marqué lors de deux matchs consécutifs face à Chelsea en huitièmes de finale la saison dernière avec le PSG. Liverpool aura besoin d'une contribution similaire de la part de Barcola mercredi, et nous nous attendons à ce qu'il réponde présent.

Pronostic 3 LASK vs Liverpool : Buteur à tout moment - Bradley Barcola à la cote de 2,36 sur Unibet

+