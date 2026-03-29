Pronostic Kosovo vs Turquie 31/03/2026 : l'outsider prêt à bousculer ce barrage ouvert

Notre expert en paris s'attend à un match ouvert riche en buts, où le Kosovo possède les arguments pour, au minimum, arracher la prolongation.

Les meilleurs paris pour Kosovo vs Turquie

Kosovo ou Nul, à une cote de 2.00 sur Winamax

Plus de 2,5 buts, à une cote de 1.66 sur Winamax

Les deux équipes marquent, à une cote de 1.60 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Kosovo 2-2 Turquie

Pronostic des buteurs : Kosovo – Vedat Muriqi, Fisnik Asllani ;Turquie – Kerem Akturkoglu, Arda Güler

Le Kosovo s'est qualifié après une demi-finale de barrage épique jeudi soir, s'imposant 4-3 en Slovaquie. Ils avaient déjà franchi un nouveau palier dans cette campagne de qualification pour la Coupe du monde lors d'une phase initiale impressionnante. Des victoires contre la Suède et la Slovénie leur ont permis de décrocher la deuxième place du Groupe B.

La Turquie a eu la malchance de tomber sur l'Espagne, favorite de la Coupe du monde, dans le Groupe E. Ils ont été battus 6-0 à domicile par la Roja, mais ont pris 13 points lors de leurs cinq autres rencontres. Cela a ouvert la voie à un barrage à domicile contre la Roumanie, remporté 1-0 jeudi grâce à une réalisation de Ferdi Kadioglu.

Les effectifs probables pour Kosovo vs Turquie

Composition attendue de Kosovo : Muric, Gallapeni, Aliti, Hajrizi, Dellova, Vojvoda, Muslija, Rexhbecaj, Hoxha, Muriqi, Asllani

Composition attendue de Turquie : Cakir, Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu, Yuksek, Calhanoglu, Yilmaz, Guler, Yildiz, Akturkoglu

Le Kosovo et ses réels espoirs d'une qualification historique

Cette campagne est déjà fantastique pour le Kosovo, et il ne faut surtout pas les enterrer pour ce match. Ils n'ont perdu qu'un seul de leurs sept matchs lors des qualifications pour le Mondial 2026 jusqu'à présent. C'est une performance de taille, d'autant qu'ils n'ont affronté aucune "petite" nation lors du tour précédent.

La Suisse, la Slovénie et la Suède ont toutes échoué à s'imposer à Pristina durant la phase de groupes. L'équipe de Franco Foda a également montré son potentiel offensif avec une victoire remarquable à Bratislava jeudi. Globalement, la formation des Balkans n'a perdu qu'un seul de ses 12 derniers matchs internationaux.

Cela laisse présager une soirée difficile pour la Turquie, qui subira une pression considérablement plus forte. Ils disposent d'une équipe talentueuse, mais dépendent beaucoup de jeunes joueurs comme Arda Güler et Kenan Yildiz. Dans un match à élimination directe à si gros enjeux, miser sur les hôtes en forme pour obtenir au moins un nul (et forcer la prolongation) semble offrir une réelle "value".

Pronostic 1 Kosovo vs Turquie : Kosovo ou Nul, à une cote de 2.00 sur Winamax

Des buts attendus à Pristina

La principale force de la Turquie réside dans sa capacité à créer des occasions et à marquer. Avec Yildiz, ils possèdent l'un des joueurs phares de la Serie A cette saison. Le joueur de 21 ans a enregistré 16 contributions décisives (buts et passes) en 29 apparitions en championnat avec la Juventus.

Güler, Hakan Calhanoglu et Kerem Akturkoglu ajoutent encore plus de qualité, formant ce qui ressemble à une génération dorée turque. L'équipe de Vincenzo Montella a marqué en moyenne 2,83 buts par match durant la phase de groupes, mais des lacunes défensives restent à combler. Cinq de leurs six matchs de poule se sont terminés avec au moins trois buts au total.

Ce match devrait être plus ouvert que leur demi-finale de barrage, le Kosovo étant prêt à jouer avec plus d'intentions offensives que la Roumanie. Six des 11 matchs de l'équipe à domicile depuis début 2025 ont également produit plus de 2,5 buts. Ce pari présente une belle valeur, avec une probabilité implicite de 56,5 %.

Pronostic 2 Kosovo vs Turquie : Plus de 2,5 buts, à une cote de 1.66 sur Winamax

Un football offensif pour un futur classique

Les matchs de barrage de cette importance sont souvent des affaires prudentes, mais cette rencontre pourrait bien briser le moule. Compte tenu du talent à leur disposition, les Turcs verront une approche offensive comme leur meilleur chemin vers la victoire. Ils ont joué positivement même contre l'Espagne à l'automne, un match nul 2-2 à l'extérieur ayant restauré leur fierté après une lourde défaite à domicile.

Le Kosovo dispose de sérieux atouts devant, particulièrement avec Vedat Muriqi. Ce point d'appui puissant offre une menace aérienne constante, face à laquelle les défenseurs centraux turcs pourraient peiner. Il a marqué 18 fois en Liga pour Majorque cette saison, un record que seul Kylian Mbappé peut surpasser.

Parier sur "les deux équipes marquent" offre une bonne opportunité, avec une probabilité implicite de 58,8 %. Ce pari est passé dans tous les matchs à l'extérieur de la Turquie lors de la phase de groupes. Ces rencontres hors de leurs bases ont généré une moyenne impressionnante de 5,67 buts par 90 minutes.

Pronostic 3 Kosovo vs Turquie : Les deux équipes marquent, à une cote de 1.60 sur Winamax

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