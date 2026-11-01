Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Naples soit en mesure de créer la surprise face à une Juventus actuellement en délicatesse, dans le cadre de ce pronostic Juventus vs Napoli.

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Les meilleurs paris pour Juventus vs Napoli

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Premier buteur de la rencontre - Napoli à la cote de 2,19 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score: Juventus 1-1 Napoli

Juventus 1-1 Napoli Pronostic des buteurs: Juventus - Weston McKennie ; Napoli - Kevin De Bruyne

Les ambitions européennes de la Juventus ont pris un coup en milieu de semaine avec la défaite 2-0 concédée face au Genoa. Ce résultat a été particulièrement décevant pour Luciano Spalletti, puisqu'il survenait lors de son 50e match à la tête de la Vieille Dame. Ce revers laisse le club turinois à la huitième place du classement, à trois points de Frosinone, qui occupe la place qualificative pour la Conference League.

L'équipe à domicile a toutes les raisons de vouloir renouer avec la victoire ce week-end. Elle accueille à l'Allianz Stadium un Napoli avec qui elle est à égalité de points. Le vainqueur de cette rencontre prendra l'avantage sur l'autre, ce qui souligne l'importance de cette empoignade.

Massimiliano Allegri traverse lui aussi des débuts compliqués en Serie A avec Naples. Il sera absent du banc de touche après avoir écopé d'une suspension de deux matches à la suite d'une expulsion reçue contre la Roma. S'il n'y aura donc pas de retrouvailles pour lui, la Juventus n'en sera pas moins désireuse de gâcher son retour à l'Allianz Stadium.

Contrairement à la Juventus, Naples a réussi son match en milieu de semaine, s'imposant 4-1 à Monza. Invaincus depuis trois matches désormais, les visiteurs semblent avoir inversé la tendance, et une victoire ici leur ferait le plus grand bien. Avec un bilan identique à celui de la Juventus en Serie A, s'imposer leur permettrait de prendre un peu d'air.

Les effectifs probables pour Juventus vs Napoli

Composition attendue de la Juventus : Vicario, Gatti, Bremer, Lucumi, Kalulu, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso, McKennie, Alajbegovic, Kolo Muani

Composition attendue de Napoli : Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera, De Bruyne, Lobotka, McTominay, Politano, Lang, Hojlund

Naples a les armes pour prendre un point

La Juventus affiche un bilan mitigé ces derniers temps. Elle a perdu deux de ses quatre derniers matches, n'en remportant qu'un seul sur cette période. Les hommes de Spalletti ont montré des signes de fragilité à domicile, confirmés par leur défaite à la maison en milieu de semaine.

Les visiteurs ont de leur côté enchaîné trois matches sans défaite, avec deux victoires sur cette série. En Serie A, Naples n'a perdu qu'une seule fois lors de ses six dernières sorties, ce qui suggère que les visiteurs sont en train de monter en puissance. De plus, Gli Azzurri affichent un meilleur bilan récent face à ce rival.

La domination de la Vieille Dame dans cette confrontation appartient désormais au passé. Les dix dernières confrontations directes n'ont produit que deux victoires pour la Juventus, contre six pour Naples. Les visiteurs ont remporté trois des cinq dernières rencontres, le match aller de la saison passée s'étant soldé par un match nul.

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Des buts attendus des deux côtés

La Juventus n'a pas été particulièrement prolifique en attaque cette saison, même si elle a montré quelques promesses dans le dernier tiers. Les Bianconeri ont marqué 11 buts en neuf journées de championnat, pour une moyenne de 1,22 but par 90 minutes. À domicile, ils ont inscrit cinq buts en quatre matches. Avec un xG (expected goals) de 12,78, les hôtes sont en deçà de leur potentiel offensif.

S'ils parviennent à mieux concrétiser les occasions qu'ils se créent, ils devraient trouver le chemin des filets plus régulièrement. La Juventus a tenté 144 tirs en Serie A, ce qui la place septième du championnat dans ce domaine. De son côté, Naples a marqué 11 buts lors de ses trois derniers matches, soit une moyenne de 3,7 buts par rencontre.

Naples a vu les deux équipes marquer dans 60 % de ses matches à l'extérieur en championnat cette saison. Trois des cinq dernières confrontations directes ont également vu les deux équipes trouver le chemin des filets. De plus, les visiteurs abordent cette rencontre après trois matches consécutifs où les deux équipes ont marqué.

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Naples prêt à frapper en premier

Naples se présentera à l'Allianz Stadium avec une grande confiance après ses récents résultats. Les Napolitains pourraient ainsi mettre la Juventus sous pression dès le début de la rencontre et ouvrir rapidement le score. Les visiteurs ont pris l'habitude d'inscrire le premier but, puisque c'est arrivé dans 78 % de leurs matches de championnat.

Gli Azzurri ont marqué le premier but lors de quatre de leurs cinq déplacements cette saison. Voilà de quoi inquiéter Spalletti, tant la Juventus a montré une tendance à laisser des espaces à ses adversaires. La formation turinoise a encaissé le premier but dans 56 % de l'ensemble de ses matches de championnat.

La situation à domicile est à peine meilleure, avec un taux de 50 %. La Juventus n'a par ailleurs toujours pas trouvé le chemin des filets dans les quinze premières minutes d'un match de Serie A cette saison. Nous penchons donc pour une ouverture du score des hommes d'Allegri dans cette rencontre.

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