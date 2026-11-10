Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les buts pleuvent au San Siro. Cinq des six dernières confrontations entre l'Italie et la France ont vu au moins trois buts être marqués. Les deux équipes ont marqué lors des six derniers face-à-face.

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Les meilleurs paris pour Italie vs France

Les 2 équipes marquent & Total de buts - plus de 2,5 buts à la cote de 1,95 sur Betclic

Mi-temps / fin de match - nul / nul à la cote de 2,40 sur Betclic

Michael Olise - but ou passe décisive à la cote de 1,72 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Italie 2-2 France

Pronostic des buteurs : Italie - P. Esposito, Cambiaghi ; France - Mbappé, Olise

L'Italie reçoit la France au San Siro jeudi, avec la première place du Groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des Nations 2026/27 à la clé. La sélection de Roberto Mancini occupe la deuxième place du Groupe A1 avec sept points.

L'Italie a marqué huit buts et en a encaissé cinq. Ses rencontres affichent une moyenne de 3,25 buts par match. La Nazionale sait que seule une victoire est acceptable ce soir. N'étant qu'à un point devant la Belgique, troisième, une défaite face aux Bleus pourrait la faire basculer vers les barrages de relégation.

Mancini a convoqué un groupe conséquent de 31 joueurs pour ce rassemblement international, avec cinq nouveaux venus. Giovanni Di Lorenzo (blessure musculaire) est forfait après être sorti sur blessure avec Naples face à la Juventus pour qui il joue.

La France est en tête du Groupe A1 avec 10 points en quatre matches. Le match aller au Stade de France s'était soldé par un score de 1-1 le mois dernier. Les Bleus se satisferaient probablement d'un scénario similaire ici pour conserver la première place.

Les Bleus n'ont encaissé que deux buts en quatre matches de groupe, soit le meilleur bilan défensif de la poule. Le sélectionneur Zinédine Zidane doit se passer de trois de ses défenseurs centraux titulaires. William Saliba, Jules Koundé et Maxence Lacroix sont tous blessés.

Dayot Upamecano a bien été retenu dans le groupe mais reste indisponible en raison d'une suspension. Kylian Mbappé portera le brassard et mènera l'attaque, tandis qu'Ousmane Dembélé est écarté à cause d'une blessure à la cuisse. De son côté, Pablo Pagis, du Paris FC, honore sa première sélection chez les A.

Les effectifs probables pour Italie vs France

Composition attendue de l'Italie : Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Barella, Fagioli, Tonali, S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi

Composition attendue de la France : Maignan, Gusto, Konaté, Kalulu, Truffert, Tchouaméni, Rabiot, Camavinga, Olise, Mbappé, Barcola

Des buts attendus aux deux bouts du terrain au San Siro

Le match aller à Paris s'était terminé sur un score de 1-1. Les quatre matches de groupe de l'Italie ont produit 13 buts. Cette moyenne de 3,25 buts par rencontre est la meilleure du Groupe A1.

La défense de Zidane est également sous tension, avec trois défenseurs titulaires absents et un autre suspendu. Mancini espère que des joueurs comme Pio Esposito et Nicolò Barella sauront en tirer pleinement parti.

Bien que les Français n'aient encaissé que deux buts en quatre matches de groupe, l'historique des confrontations directes est encourageant. La France n'a pas gardé sa cage inviolée lors de ses sept dernières rencontres face à l'Italie. Les deux équipes ont marqué lors de leurs six dernières confrontations, y compris lors du match aller à Paris.

La France affiche également la deuxième meilleure moyenne de tirs cadrés par match (6,8) de toute la Ligue des Nations.

Nous pouvons miser sur les 2 équipes marquent et plus de 2,5 buts, à une cote impliquant une probabilité de 51,3 %. Nous estimons toutefois la probabilité réelle plus proche de 55 à 60 %.

Pronostic 1 Italie vs France : Les 2 équipes marquent & Total de buts - plus de 2,5 buts à la cote de 1,95 sur Betclic

Un début de match prudent à prévoir avec la première place en jeu

La France n'a encaissé que deux buts en quatre matches de groupe. L'Italie n'en a elle-même concédé que cinq.

Le match aller à Paris s'était soldé par un 1-1. Aucune des deux équipes ne devrait prendre trop de risques en début de rencontre. La France sait qu'un match nul suffit pour maintenir les Italiens à trois points, quel que soit le résultat de la Belgique face à la Turquie.

Les absences défensives de Zidane pourraient pousser les Bleus à débuter prudemment plutôt que de prendre des risques inutiles. Mancini compte cinq joueurs non capés dans son groupe, qui manquent d'expérience dans les grands rendez-vous malgré leur envie de briller.

Toutefois, les matches de l'Italie affichent une moyenne de 3,25 buts, avec des occasions souvent créées aux deux bouts du terrain. Les deux équipes avaient d'ailleurs connu l'unique match nul de l'Italie dans cette Ligue des Nations 2026/27, le mois dernier à Paris.

Il y a de la valeur à miser sur un match nul à la mi-temps ici, à une cote impliquant une probabilité de 41,67 %. Zidane se satisferait de faire taire le public du San Siro. La probabilité réelle devrait être plus proche de 45 %, ce qui en fait le pari de valeur de notre trio de pronostics pour Italie vs France.

Pronostic 2 Italie vs France : Mi-temps / fin de match - nul / nul à la cote de 2,40 sur Betclic

Olise pour porter les ambitions offensives des Bleus

Michael Olise affiche six buts et trois passes décisives en neuf matches de Bundesliga. Cela équivaut à 1,08 contribution à un but par 90 minutes. Sa note moyenne cette saison est impressionnante, à 8,44. Il se situe dans le 99e percentile pour les buts et les occasions créées.

Olise a été tout aussi impressionnant avec son pays dans cette Ligue des Nations 2026/27. Il se situe dans le 100e percentile pour les buts marqués et dans le 100e percentile pour les tirs cadrés. Il figure également dans le 84e percentile pour les passes décisives attendues. Il totalise un impressionnant chiffre de 25 passes qui cassent les lignes pour la sélection de Zidane.

Avec Ousmane Dembélé et Maghnes Akliouche tous deux absents sur blessure, Olise devient le principal créateur de jeu aux côtés de Mbappé. Nous pouvons miser sur une contribution à un but de sa part, à une cote impliquant une probabilité de 58,1 %. Il affiche une moyenne de 1,5 contribution à un but par match depuis le début de cette Ligue des Nations 2026/27.

Pronostic 3 Italie vs France : Michael Olise - but ou passe décisive à la cote de 1,72 sur Betclic

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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