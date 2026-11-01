Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce qu'une rencontre à buts se joue au Giuseppe-Meazza, avec un Como décidé à repartir avec quelque chose du San Siro.

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Les meilleurs paris pour Inter Milan vs Como

Double chance - Nul ou Como à la cote de 2,00 sur Unibet

Nicolas Paz but ou passe décisive à la cote de 2,20 sur Unibet

Total de buts - plus de 3,5 buts à la cote de 2,15 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Inter Milan 2-2 Como

Pronostic des buteurs : Inter Milan - Thuram, L. Martinez ; Como - Paz, Douvikas

Inter a décroché une victoire en Ligue des Champions sur le terrain du Feyenoord en milieu de semaine. Les Nerazzurri visent désormais les trois points à domicile pour recoller à la Lazio.

L'Inter Milan de Cristian Chivu retrouve le San Siro ce week-end pour y accueillir Côme 1907, avec la deuxième place de Serie A en jeu. L'Inter pointe à trois points de la Lazio, tandis que Côme est deux places et deux points derrière les Nerazzurri.

L'Inter a remporté huit de ses dix premiers matches de championnat cette saison. Les Milanais affichent une moyenne de 2,6 buts marqués par rencontre. Seule la Roma a marqué davantage que l'Inter dans le championnat. Tout semblait parfait avant la défaite concédée lors du premier derby milanais de la saison, la semaine dernière. L'Inter s'est retrouvée menée de deux buts dès les dix premières minutes et n'a pas réussi à revenir sur les Rossoneri.

Heureusement, les Nerazzurri ont l'occasion immédiate de regagner du terrain sur la Lazio face à un Côme en grande forme. Avec Lautaro Martinez à l'arrêt sur blessure, Marcus Thuram a pris un rôle plus important dans l'animation offensive de l'Inter.

Le Français a inscrit cinq buts et totalise sept contributions décisives au total. Luis Henrique (cuisse) est la principale absence de Chivu ce week-end, Martinez étant attendu de retour dans le groupe dimanche.

Côme aborde cette rencontre à la quatrième place, n'ayant encaissé que huit buts lors de ses dix premiers matches de Serie A cette saison. Les Lariani restent sur une série de quatre victoires en championnat et se sont imposés 9-1, un score record, à Lens en phase de ligue de Ligue des Champions mercredi.

Ils avaient également corrigé Manchester United 4-1 à domicile en Ligue des Champions le mois dernier, de quoi confirmer qu'ils représentent une menace sérieuse. Fabregas devra une nouvelle fois se passer du trio blessé composé de Moise Kean (musculaire), Assane Diao (cuisse) et Trevoh Chalobah (musculaire).

Les effectifs probables pour Inter Milan vs Como

Composition attendue de l'Inter Milan : J. Martinez, Akanji, Bisseck, Bastoni, Diouf, Barella, Calhanoglu, Augusto, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez

Composition attendue de Côme 1907 : Butez, Couto, Ramon, Kempf, Valle, Perrone, Milla, Da Cunha, Paz, Baturina, Douvikas

Côme en mesure de repartir du San Siro avec un résultat

Côme ne compte que deux points et deux places de retard sur l'Inter, tenant du Scudetto. Les Lariani n'ont encaissé que huit buts en dix matches, égalant le bilan défensif de la Lazio, leader du championnat.

La formation de Cesc Fabregas n'a perdu qu'une seule fois cette saison, tout comme l'Inter. Les 13 buts encaissés par l'Inter constituent le pire total parmi les cinq premiers de Serie A. Cela laisse penser que Côme trouvera des occasions dans le dernier tiers. Après avoir inscrit neuf buts face à Lens mercredi, Côme aborde cette rencontre plein de confiance.

Le marché des paris présente ce match comme une confrontation déséquilibrée. Les deux derniers déplacements de Côme au San Siro se sont soldés par des défaites 4-0 et 2-0. Cela explique le scepticisme du marché à l'égard de Côme. Nous estimons néanmoins qu'il y a une réelle valeur à parier sur une absence de défaite de Côme, à une probabilité implicite de 50 %.

Inter Milan vs Como Pari 1 : Double chance - Nul ou Como à la cote de 2,00 sur Unibet

Paz en mesure de faire la différence pour les visiteurs

Nicolas Paz traverse une excellente saison. L'international argentin totalise six contributions décisives en neuf apparitions en Serie A cette saison. Il a également inscrit trois contributions décisives lors du succès 9-1 de Côme à Lens en milieu de semaine.

Le taux de contributions décisives de Paz s'élève à 66,67 % en Serie A cette saison 2026/27. On peut néanmoins le voir marquer ou délivrer une passe décisive dimanche à une probabilité implicite plus modeste de 45,45 %. Il s'agit probablement du meilleur rapport valeur de nos pronostics pour Inter Milan vs Como.

Certes, Côme et Paz affrontent cette fois le champion en titre de Serie A plutôt que Lens. Mais le joueur de 22 ans évolue sans complexe en ce moment. Il se délectera de l'occasion de faire taire le public nerazzurro.

Inter Milan vs Como Pari 2 : Nicolas Paz but ou passe décisive à la cote de 2,20 sur Unibet

Les buts à foison en milieu de semaine rendent cette ligne attractive

Les dix matches de Serie A disputés par l'Inter Milan cette saison ont produit 39 buts au total, soit une moyenne de 3,9 buts par rencontre. L'Inter affiche également le pire bilan défensif des cinq premiers du championnat, avec 13 buts encaissés.

Côme a inscrit 18 buts lors de ses dix premiers matches de la saison 2026/27. Ses huit buts encaissés constituent le total conjointement le plus bas du championnat, ce qui complique la donne.

Cependant, le succès 9-1 à Lens en milieu de semaine démontre que Côme peut se montrer explosif dans le dernier tiers. À domicile, l'Inter cherchera toujours à imposer son rythme. Ses supporters seront également impatients de réagir après la défaite face à l'AC Milan. C'est pourquoi nous sommes à l'aise pour parier sur plus de 3,5 buts, à une probabilité implicite de 46,51 %.

Inter Milan vs Como Pari 3 : Total de buts - plus de 3,5 buts à la cote de 2,15 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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