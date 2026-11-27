Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que l'équipe à domicile remporte tous les points, avec Pio Esposito et Federico Dimarco parmi les joueurs à surveiller.

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Les meilleurs paris pour Inter vs Genoa

Victoire de l'Inter & Les 2 équipes marquent - Non à la cote de 2,25 sur Betclic

Pio Esposito buteur à tout moment à la cote de 1,83 sur Betclic

Federico Dimarco 1+ passe décisive à la cote de 3,00 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Inter 2-0 Genoa

Pronostic des buteurs : Inter - Pio Esposito, Lautaro Martinez

Avec la Lazio et l'AS Roma toutes deux en forme, l'Inter n'occupe pour l'instant que la troisième place de Serie A. Les Nerazzurri viennent de négocier des matchs de championnat difficiles, perdant des points dans deux de leurs trois dernières rencontres. Un match nul 4-4 à Atalanta le week-end dernier est survenu après une importante victoire 2-0 à domicile face à Côme.

L'Inter était également à l'œuvre en Europe en milieu de semaine. Les Milanais sont sur une série de trois victoires consécutives en Ligue des Champions après être venus à bout de VfB Stuttgart 2-0.

Genoa aborde ce match avec une bonne dynamique, ayant remporté quatre de ses cinq derniers matchs de championnat. Un doublé de Milutin Osmajic a scellé une victoire 2-0 face à Sassuolo lors de la dernière sortie. Cependant, l'équipe de Daniele De Rossi s'est inclinée 2-1 face au Milan juste avant la trêve internationale.

Les effectifs probables pour Inter vs Genoa

Composition attendue de l'Inter : J. Martinez, Akanji, Bastoni, Augusto, Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco, Esposito, L. Martinez

Composition attendue de Genoa : Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Ehizibue, Traore, Frendrup, Ellertsson, Baldanzi, Messias, Osmajic

L'Inter en quête d'un sans-faute à domicile

L'excellente forme actuelle de Genoa doit servir d'avertissement à l'Inter. Les Nerazzurri ne peuvent pas se permettre de prendre ce match à la légère. Cependant, le Grifone a perdu ses quatre matchs cette saison face à des équipes actuellement dans le top 5. Ses déplacements à la Lazio et à l'AS Roma se sont tous deux soldés par des défaites sans marquer.

Les données sous-jacentes suggèrent également que Genoa est une équipe relativement limitée offensivement. Elle n'a créé que 12,3 xG en Serie A, le deuxième pire total du championnat derrière Parme.

La défense de l'Inter a été irrégulière cette saison. Les Nerazzurri ont été impliqués dans quelques matchs spectaculaires, dont une victoire 5-3 contre l'Udinese et le match nul 4-4 de dimanche dernier.

Cependant, ils n'ont encaissé qu'un seul but lors de leurs quatre derniers matchs à domicile toutes compétitions confondues. Avec un bilan parfait devant leur public en Serie A, les Nerazzurri représentent une valeur sûre pour une victoire sans encaisser.

Pronostic 1 Inter vs Genoa : Victoire de l'Inter & Les 2 équipes marquent - Non à la cote de 2,07 sur Betclic

Esposito, en pleine forme, pour frapper à nouveau

L'Inter ne manque pas d'options offensives en ce moment, avec Lautaro Martinez de retour à son meilleur niveau. Il offrira une forte concurrence à Esposito et à Marcus Thuram, auteurs chacun de six buts en Serie A cette saison.

Au vu de sa forme actuelle, Cristian Chivu aura du mal à se passer du moins expérimenté de ces trois attaquants. Esposito a marqué huit buts lors de ses six dernières apparitions en club et en sélection. C'est le jeune talent prometteur que le football italien attendait.

Le joueur de 21 ans se procure de nombreuses positions dangereuses. Son total de 5,53 xG est le troisième plus élevé du championnat. Malgré 16 tirs de moins que Thuram en Serie A, son nombre de buts est identique.

Lors d'un match favorable à domicile, Esposito pourra espérer ajouter à ce total. Il apparaît comme un pari intéressant pour un but à tout moment, avec une probabilité implicite de 55 %.

Pronostic 2 Inter vs Genoa : Pio Esposito buteur à tout moment à la cote de 1,83 sur Betclic

Dimarco pour jouer un rôle créatif clé

L'un des joueurs les plus en vue la saison dernière en Serie A était Federico Dimarco. Son total de sept buts et 17 passes décisives depuis le couloir gauche a été précieux pour l'Inter.

Le joueur de 29 ans n'a pas été tout à fait aussi influent cette saison, avec un nombre réduit de buts et de passes décisives. Sa forme a clairement baissé au début de la saison, mais il semble retrouver son meilleur niveau. L'international italien a délivré une passe décisive lors de trois de ses quatre derniers matchs en club et en sélection.

Dimarco n'a été introduit qu'à la 41e minute face à Stuttgart mercredi. Il a cependant joué un rôle crucial dans le retournement de situation de son équipe. Le natif de Milan a réussi quatre passes clés et a servi Martinez pour une finition à la 74e minute.

Avec une confiance clairement retrouvée, Dimarco pourrait vraiment marquer ce match de son empreinte. Miser sur une nouvelle passe décisive de sa part pourrait s'avérer judicieux, avec une probabilité implicite de 33 %.

Pronostic 3 Inter vs Genoa : Federico Dimarco 1+ passe décisive à la cote de 3,00 sur Betclic

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