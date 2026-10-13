Pronostic Galatasaray vs Barcelona 13/10/2026 : l'élan est du côté des visiteurs

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Barcelone reparte d'Istanbul avec les trois points.

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Les meilleurs paris pour Galatasaray vs Barcelona

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Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Galatasaray 1-3 Barcelona

Pronostic des buteurs : Galatasaray - Victor Osimhen ; Barcelona - Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Anthony Gordon

Galatasaray pensait avoir réalisé un début parfait en Ligue des Champions lors de la première journée face au Sporting CP. Les Turcs avaient pourtant ouvert le score dès la cinquième minute grâce à un but contre son camp de Goncalo Inacio. Malheureusement pour eux, leur chance s'est arrêtée là, puisque les Portugais ont répliqué par trois buts consécutifs pour renvoyer Galatasaray à la maison les mains vides.

Les hommes d'Okan Buruk ne se laisseront pas abattre par cette défaite inaugurale, la campagne de la saison dernière ayant débuté de façon similaire. Ils avaient rebondi avec deux victoires consécutives, face à Liverpool (1-0) puis Bodo/Glimt (3-1) à domicile. Galatasaray était allé jusqu'aux huitièmes de finale, où Liverpool les avait éliminés sur un score cumulé de 4-1. C'était leur première qualification pour la phase à élimination directe depuis la Ligue des Champions 2013/14, et ils ne comptent pas attendre aussi longtemps cette fois.

Barcelone a réalisé un début de saison incroyable, tant au niveau national qu'européen. Les Catalans ont enchaîné neuf victoires consécutives, du jamais-vu depuis la saison 1935/36. Les hommes de Hansi Flick ont conservé leur sans-faute ce week-end en dominant Getafe 3-0, leur permettant de compter cinq points d'avance en tête de la Liga.

La saison dernière, le Barça avait été éliminé en quarts de finale de la Ligue des Champions, mais espère cette fois aller au bout de l'aventure. Après une démonstration 5-1 face à Feyenoord lors de la première journée, le club catalan semble injouable. Même la réputation redoutable de l'ambiance turque pourrait ne pas suffire à arrêter le Barça.

Les effectifs probables pour Galatasaray vs Barcelona

Composition attendue de Galatasaray : Cakir, Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Leao, Osimhen

Composition attendue de Barcelona : J. García, Koundé, E. García, Martín, Cancelo, Olmo, Rodri, Pedri, Yamal, Gordon, Jesus

Deux équipes aux pieds prolifiques

Après la première journée, Barcelone est, aux côtés du Bayern Munich, la deuxième équipe la plus prolifique de la Ligue des Champions avec cinq buts. En Liga, les hommes de Flick ont inscrit un ahurissant total de 34 buts en seulement huit matchs, soit une moyenne de 4,25 buts par rencontre au niveau national.

Les 31 derniers matchs de Ligue des Champions du Barça ont produit en moyenne 4,55 buts par 90 minutes. Ils n'ont malheureusement pas gardé leur cage inviolée lors de leurs 16 dernières rencontres dans la compétition. Du côté de Galatasaray, aucune de leurs 40 dernières rencontres européennes ne s'est soldée par un score vierge.

Sept des huit matchs compétitifs de Galatasaray cette saison se sont terminés avec plus de deux buts inscrits. De leur côté, huit des neuf derniers matchs du Barça ont également produit plus de deux buts. Deux des trois dernières confrontations directes se sont terminées avec plus de deux buts, ce que l'on attend ici aussi.

Pronostic Galatasaray vs Barcelona 1 : Total de buts & Les 2 équipes marquent - plus de 2,5 buts & oui à la cote de 1,44 sur Unibet

Le Barça devrait dominer cette rencontre

Les résultats récents de l'équipe à domicile posent question quant à sa capacité à défier les visiteurs. Les hommes de Buruk ont gagné deux et perdu deux de leurs cinq derniers matchs à domicile, avec un match amical soldé par un nul. Par ailleurs, Galatasaray n'a remporté qu'une seule de ses 22 dernières rencontres face à des équipes espagnoles. Plus inquiétant encore, ils restent sur neuf matchs sans victoire depuis leur succès à domicile contre le Real Madrid en 2013.

La série de victoires actuelle de Barcelone est impressionnante, d'autant qu'ils ont été très performants à l'extérieur dans cette compétition. Les Blaugrana ont remporté trois de leurs six derniers déplacements en Ligue des Champions, ne concédant qu'une seule défaite sur cette période. Les hôtes, eux, restent sur cinq matchs sans victoire en phase de ligue de la Ligue des Champions, avec quatre défaites.

Les visiteurs peuvent également s'appuyer sur leur bilan favorable dans les confrontations directes contre Galatasaray. Barcelone a remporté six des dix dernières rencontres, ne s'inclinant qu'une seule fois, en 1994. Avec les champions de Liga ayant vu les deux équipes marquer lors de quatre de leurs cinq dernières sorties, ils devraient passer l'obstacle, mais sans garder leur cage inviolée.

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Yamal, un talent indéniable

Barcelone fait l'envie de la plupart des clubs européens, en particulier grâce à son secteur offensif. Raphinha a été l'homme fort de cette saison, inscrivant déjà 14 buts en seulement sept apparitions toutes compétitions confondues pour le club. Malheureusement, il sera absent pour le déplacement à Istanbul en raison d'une blessure à la cuisse contractée durant la trêve internationale.

Pour cette raison, le fardeau offensif pourrait reposer sur Lamine Yamal. Le jeune prodige a lui aussi été impressionnant cette saison, inscrivant sept buts et délivrant cinq passes décisives en seulement huit apparitions en Liga. Il reste sur une série de dix buts marqués et huit passes délivrées lors de ses dix derniers matchs, toutes compétitions et sélections confondues.

Yamal a également inscrit une douzaine de buts en Ligue des Champions en carrière alors qu'il n'est encore qu'adolescent, à seulement une unité du record détenu par Kylian Mbappé. Il avait délivré deux passes décisives lors de la première journée face à Feyenoord, ce qui en fait un candidat sérieux pour marquer ou offrir un but face à Galatasaray.

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