Pronostic Fribourg vs Bayern Munich 25/10/2026 : le Bayern fait le travail

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le Bayern Munich s'impose, dans une rencontre où les deux équipes devraient marquer.

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Les meilleurs paris pour Fribourg vs Bayern Munich

Bayern Munich vainqueur & Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 2,10 sur Winamax

Total de buts de Fribourg - plus de 1,5 but à la cote de 2,50 sur Winamax

Buteur à tout moment - Michael Olise à la cote de 2,20 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Fribourg 2-3 Bayern Munich

Pronostic des buteurs : Fribourg - Suzuki, Matanovic ; Bayern Munich - Kane x2, Olise

Le choc de Bundesliga de dimanche entre un Fribourg troisième et un Bayern Munich leader a tout d'un grand classique.

Fribourg a déjoué tous les pronostics cette saison pour pointer à la troisième place, à seulement un point du Bayern, tenant du titre. L'équipe de Julian Schuster semble y être parvenue sur le seul mérite sportif. FotMob la classe troisième meilleure formation du championnat, avec une note moyenne de 7,13. Elle affiche aussi le deuxième xG concédé le plus faible, 5,6, à peine plus que le Bayern (5,5).

Schuster devrait retrouver Yuito Suzuki pour la rencontre de dimanche, ce qui ajoute du punch offensif à son effectif. Suzuki et Igor Matanovic ont combiné pour sept buts et huit participations décisives en six matches. Florent Muslija, touché au genou, reste le seul absent de longue durée pour l'entraîneur.

Le Bayern Munich est passé tout près d'un succès historique en Ligue des Champions face aux finalistes de la saison passée, Arsenal, mercredi. Les exploits de Harry Kane devant le but semblaient avoir offert la victoire aux hommes de Vincent Kompany, avant qu'un but égalisateur tardif ne partage les points.

Sur le plan national, le Bayern évolue toujours dans une autre dimension. Il reste l'une des deux seules équipes invaincues en 2026/27, avec 22 buts marqués et seulement cinq encaissés. Luis Diaz demeure sur le flanc en raison d'une blessure, tandis que Kim Min-jae passe des examens pour un problème persistant à l'aine.

Les effectifs probables pour Fribourg vs Bayern Munich

Composition attendue de Fribourg : Backhaus, Makengo, Treu, Lienhart, Ginter, Engelhardt, Eggestein, Scherhant, Beste, Suzuki, Matanovic

Composition attendue du Bayern Munich : Neuer, Laimer, Brown, Tah, Upamecano, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Saibari, Kane

Le Bayern pour l'emporter de justesse dans un classique

La forme du Bayern à l'extérieur a été moins spectaculaire qu'à domicile. Le club a enregistré deux nuls et une victoire, dont des matches nuls frustrants contre Augsbourg et Schalke 04. À l'inverse, Fribourg affiche un bilan parfait à domicile et croira en ses chances de créer la surprise.

Le Bayern reste néanmoins invaincu lors de ses sept dernières confrontations de Bundesliga face à Fribourg. De son côté, l'équipe de Schuster n'a plus gardé sa cage inviolée contre le tenant du titre lors de ses vingt dernières confrontations.

Les deux équipes ont marqué lors de quatre de leurs cinq derniers matches. Par ailleurs, trois buts ou plus ont été inscrits lors de cinq de leurs six dernières confrontations. Malgré la cohésion et la confiance apparentes de Fribourg, il est difficile de parier contre le Bayern. Nous misons sur un succès étriqué du Bayern avec un but marqué de chaque côté, pour une probabilité implicite de 47,62 %.

Pronostic 1 Fribourg vs Bayern Munich : Bayern Munich vainqueur & Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 2,10 sur Winamax

Les hôtes pour inscrire deux buts dimanche

L'équipe à domicile a marqué onze buts lors de ses trois premiers matches à la maison cette saison. Cela représente l'essentiel de ses quinze buts inscrits au total en six rencontres. Ce bilan suggère que l'Europa-Park Stadion est un endroit où les hommes de Schuster se sentent à l'aise pour attaquer et pratiquer leur jeu naturel.

Fribourg a également réussi à marquer à deux reprises lors de deux de ses quatre dernières réceptions du Bayern en Bundesliga. On y trouve notamment une défaite 3-2 particulièrement spectaculaire face aux hommes de Kompany en avril dernier.

Nous anticipons un scénario similaire cette fois-ci. Le Bayern devrait tout de même avoir assez de qualité pour faire le travail. Toutefois, ses efforts en Ligue des Champions contre Arsenal pourraient laisser sa défense un peu émoussée. Un Fribourg capable de marquer deux fois à une probabilité implicite modeste de 40 % mérite l'attention.

Pronostic 2 Fribourg vs Bayern Munich : Total de buts de Fribourg - plus de 1,5 but à la cote de 2,50 sur Winamax

Un Olise reposé, valeur sûre pour briller à nouveau

Le Bayern aura le luxe de pouvoir aligner Michael Olise dans son onze de départ dimanche. Olise était suspendu pour le match de Ligue des Champions contre Arsenal. L'international français sera plus frais après ce repos, une mauvaise nouvelle pour les parieurs misant sur Fribourg.

Olise demeure le joueur vedette de l'équipe en Bundesliga 2026/27. Il affiche une moyenne de 8,55 selon FotMob, un chiffre supérieur à celui du taulier Harry Kane (8,18).

Olise est le meilleur buteur de l'équipe avec cinq buts à son actif, ainsi que deux passes décisives. Nous pouvons miser sur un Olise reposé et revigoré pour marquer à tout moment dimanche, à une probabilité implicite de 45,45 %. Son taux de réussite devant le but s'établit actuellement à 83,33 %. C'est sans conteste notre choix de valeur préféré parmi nos pronostics pour Fribourg vs Bayern Munich.

Pronostic 3 Fribourg vs Bayern Munich : Buteur à tout moment - Michael Olise à la cote de 2,20 sur Winamax

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