Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Freiburg s'impose à nouveau à domicile face à une équipe de l'Union Berlin en méforme.

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Les meilleurs paris pour Freiburg vs Union Berlin

Handicap 3 voies - Freiburg -1 à la cote de 2,30 sur Betclic

Les 2 équipes marquent & Total de buts - oui & plus de 2,5 buts à la cote de 2,10 sur Betclic

Passe décisive - Vincenzo Grifo 1 ou plus à la cote de 3,60 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Freiburg 3-1 Union Berlin

Pronostic des buteurs : Freiburg - Suzuki, Holer, Scherhant ; Union Berlin - Haberer

Freiburg reçoit l'Union Berlin, 16e du classement, à l'Europa-Park Stadion ce dimanche. Les hôtes occupent fièrement la troisième place.

Les hommes de Julian Schuster ont été incroyablement efficaces à domicile cette saison, remportant trois de leurs quatre rencontres. Ils ont également inscrit 12 buts, soit une moyenne de trois par match devant leur public.

Freiburg affiche la sixième meilleure note moyenne d'équipe du championnat (7,02), ce qui suggère que ses résultats récents ne doivent rien au hasard.

Schuster doit résoudre quelques problèmes de composition pour dimanche. Igor Matanovic a disputé l'essentiel de la victoire de jeudi en Ligue Europa à Trabzonspor. Il pourrait être laissé sur le banc au profit de Lucas Höler. Patrick Osterhage (musculaire) et Florent Muslija (genou) sont tous deux absents.

L'Union Berlin reste invaincue lors de ses sept derniers matchs de Bundesliga face à Freiburg. Pourtant, le club occupe actuellement la troisième place en partant de la fin, avec le pire bilan à l'extérieur du championnat. Un seul but marqué et douze encaissés en trois déplacements en disent long.

L'Union a toutefois fait match nul à quatre reprises sur ses huit rencontres et peut encore offrir une résistance tenace à l'occasion. Felix Uduokhai est suspendu pour cette rencontre, tandis que Robert Skov (musculaire), Stanley Nsoki (mollet), Andrik Markgraf (genou) et Andrej Ilic (appendicite) sont tous indisponibles.

Les effectifs probables pour Freiburg vs Union Berlin

Composition attendue de Freiburg : Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Beste, Suzuki, Scherhant, Höler

Composition attendue de l'Union Berlin : Rönnow, Köhn, Friedrich, Bosch, Haberer, Khedira, Schäfer, Imeri, Aebischer, Burcu, Skarke

Les hôtes pour s'imposer avec deux buts d'écart ou plus

L'Union Berlin n'a pris qu'un seul point lors de ses trois derniers déplacements. Le club a été écrasé 7-0 par le Bayern Munich et a encaissé quatre nouveaux buts sans réplique au Bayer Leverkusen. Freiburg occupe actuellement la troisième place de Bundesliga et doit donc être considéré dans la même catégorie que Leverkusen en ce moment.

Les visiteurs n'ont également marqué qu'un seul but lors de leurs quatre matchs à l'extérieur, la pire production offensive à l'extérieur de toute la Bundesliga. Par ailleurs, Freiburg a remporté trois de ses quatre premiers matchs à domicile.

Les hôtes ont aussi surperformé leur xG de 4,1 buts, ce qui montre clairement qu'ils traversent une période de confiance devant le but en ce moment. Nous pouvons miser sur la formation en forme de Julian Schuster pour s'imposer avec deux buts d'écart ou plus, à une probabilité implicite de 43,48 %.

Pronostic 1 Freiburg vs Union Berlin : Handicap 3 voies - Freiburg -1 à la cote de 2,30 sur Betclic

Des buts attendus aux deux bouts du terrain

Freiburg a encaissé en moyenne plus d'un but par match cette saison. De plus, les deux équipes ont marqué lors de huit de leurs dix derniers matchs. La ligne des plus de 2,5 buts a été dépassée lors de neuf de leurs dix dernières rencontres.

Bien que cinq des six derniers matchs de l'Union Berlin n'aient pas dépassé la ligne des plus de 2,5 buts, c'est un pari que nous sommes prêts à considérer ce week-end. Quatre de leurs sept dernières confrontations à Freiburg se sont terminées avec trois buts ou plus. Les 2 équipes marquent s'est également vérifié lors de quatre de ces sept précédentes confrontations.

Bien que l'Union n'ait marqué que sept buts en huit matchs, son xG est encourageant : le club sous-performe de 6,9 buts à ce jour. Un retour à son niveau de performance offensive attendu pourrait lui permettre de trouver le chemin des filets une ou deux fois ce week-end.

Nous pouvons miser sur des buts aux deux bouts du terrain et trois buts ou plus, à une probabilité implicite de 47,62 %. La probabilité réelle devrait plutôt se situer entre 50 % et 55 %, ce qui en fait l'un des meilleurs paris de valeur de nos pronostics pour Freiburg vs Union Berlin.

Pronostic 2 Freiburg vs Union Berlin : Les 2 équipes marquent & Total de buts - oui & plus de 2,5 buts à la cote de 2,10 sur Betclic

Grifo, valeur sûre pour être le principal créateur de Freiburg

Le milieu de terrain expérimenté de Freiburg, Vincenzo Grifo, traverse une bonne période de forme pour les hôtes. Il a délivré deux passes décisives lors de ses trois derniers matchs. Il a été le joueur le mieux noté de Freiburg lors de la récente victoire 3-2 face à Wolfsbourg.

Grifo a disputé une heure de jeu lors de la victoire 1-0 de Freiburg face à Trabzonspor en Ligue Europa jeudi. Il a créé quatre grosses occasions cette saison, seul Derry Scherhant (5) faisant mieux.

L'Italien est en tête du classement de Freiburg avec 12,6 passes qui cassent les lignes par 90 minutes. Il est également en tête des statistiques de longs ballons précis par 90 minutes (3,4). Au total, son xA par 90 minutes s'élève à 1,28, loin devant Jan-Niklas Beste, deuxième avec 0,33.

Cela suggère que Grifo représente une belle valeur pour contribuer à un but ce week-end, à une probabilité implicite modeste de 27,78 %.

Pronostic 3 Freiburg vs Union Berlin : Passe décisive - Vincenzo Grifo 1 ou plus à la cote de 3,60 sur Betclic

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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