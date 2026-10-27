Pronostic Fleetwood Town vs Arsenal 27/10/2026 : les Gunners en visite à Highbury

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce qu'une place en quarts de finale de l'EFL Cup revienne au vainqueur de la rencontre de mardi à Highbury Stadium, avec la dernière équipe de League Two encore en lice. Ce pronostic Fleetwood Town vs Arsenal passe en revue les meilleures options de paris pour cette affiche de l'EFL Cup.

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Les meilleurs paris pour Fleetwood Town vs Arsenal

2e période (mi-temps avec le plus de buts) à la cote de 1,93 sur Unibet

Handicap 3 voies - Arsenal -2 à la cote de 1,77 sur Unibet

Buteur à tout moment - Max Dowman à la cote de 2,20 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Fleetwood Town 0-3 Arsenal

Pronostic des buteurs : Arsenal - Dowman, Merino, Eze

18e de League Two, Fleetwood Town accueille les champions en titre de Premier League à Highbury Stadium mardi soir. Le 4e tour de l'EFL Cup représente une chance pour Town d'atteindre les quarts de finale de la compétition.

Fleetwood avait signé une victoire surprenante 1-0 à domicile contre Sheffield United, pensionnaire de Championship, au 3e tour. Les Fleetwood n'ont toujours pas concédé le moindre but lors de leurs trois matches d'EFL Cup cette saison.

Les hommes de Matt Lawlor peinent à convaincre en League Two depuis le début de la saison 2026/27. Ils n'ont remporté que trois de leurs 13 matches de championnat. La victoire contre Sheffield United semble avoir coïncidé avec une baisse de forme en championnat : seulement quatre points pris lors de leurs sept derniers matches de League Two.

De son côté, l'Arsenal de Mikel Arteta continue de monter en puissance. La victoire 2-0 à domicile contre Everton a permis aux Gunners de revenir à hauteur de Manchester City en tête de Premier League. Si la Ligue des Champions reste un objectif prioritaire, un nouveau trophée en EFL Cup serait également le bienvenu.

Arteta pourrait néanmoins devoir se passer de plusieurs cadres pour ce déplacement dans le nord-ouest. Bukayo Saka pourrait manquer jusqu'à deux mois de compétition après une nouvelle blessure. Riccardo Calafiori, lui aussi touché contre Everton, ne devrait pas être pris de risque. C'est une belle opportunité pour les jeunes formés au club comme Max Dowman, Marli Salmon et Andre Harriman-Annous de se montrer.

Les effectifs probables pour Fleetwood Town vs Arsenal

Composition attendue de Fleetwood Town : Lynch, Rooney, Bennett, Potter, Cirino, McLean, Neal, Helm, Andrew, Coughlan, Evans

Composition attendue d'Arsenal : Kepa, Timber, Salmon, Mosquera, Hincapié, Zubimendi, Lewis-Skelly, Dowman, Merino, Eze, Harriman-Annous

Les jeunes Gunners pour faire sauter le verrou de Town

Fleetwood n'a pas encaissé le moindre but lors de ses trois réceptions en Carabao Cup cette saison. Chesterfield, Shrewsbury et Sheffield United ont tous quitté Highbury Stadium les mains vides.

Arsenal devrait procéder à une rotation massive. Declan Rice doit souffler, tandis que Bukayo Saka, William Saliba et Riccardo Calafiori sont absents. Les jeunes joueurs pourraient avoir besoin de temps pour venir à bout d'une défense compacte.

Fleetwood pourrait pâtir de la fatigue. Ce sera leur quatrième match en 11 jours après des défaites à Exeter et à Cheltenham. Les hommes de Lawlor pourraient avoir du mal à suivre le rythme physique de leurs adversaires de Premier League.

Kai Havertz et Viktor Gyokeres pourraient être appelés depuis le banc en cas de besoin. Une seconde période dominée par Arsenal paraît plausible, avec une probabilité implicite de 51,8 %. C'est sans doute le pari de valeur parmi notre trio de pronostics Fleetwood Town vs Arsenal pour ce pronostic Fleetwood Town vs Arsenal. Les locaux tenteront tout ce qu'ils peuvent pour gêner Arsenal dans les premiers échanges.

Fleetwood Town vs Arsenal Pari 1 : 2e période (mi-temps avec le plus de buts) à la cote de 1,93 sur Unibet

Une victoire des hommes d'Arteta avec au moins trois buts d'écart

L'écart de niveau est considérable. Arsenal est le champion en titre de Premier League, tandis que Fleetwood pointe à la 18e place de League Two.

Les Gunners restent invaincus lors de leurs cinq dernières sorties d'octobre. Ils ont battu Everton 2-0 et obtenu le match nul 2-2 à Munich face au Bayern. Fleetwood n'a remporté que trois de ses 13 matches de championnat.

Les locaux devront aussi se passer de leur meilleur élément. FotMob attribue la meilleure note de l'effectif à Lewis McCann (7,11), suspendu pour cette rencontre.

Arsenal avait signé une victoire 4-2 contre Ipswich, pensionnaire de Premier League, au tour précédent. Les Gunners devraient connaître un test moins exigeant face à une équipe de League Two. Toutefois, Arsenal n'a plus soulevé le trophée de l'EFL Cup depuis 1993. Une victoire par trois buts d'écart ou plus, à 56,5 % de probabilité implicite, paraît cohérente au vu de l'écart de niveau. Arsenal dispose d'un vivier de jeunes Gunners impatients de se mettre en valeur en coupe.

Fleetwood Town vs Arsenal Pari 2 : Handicap 3 voies - Arsenal -2 à la cote de 1,77 sur Unibet

Dowman, une valeur sûre après son 3e tour réussi

Le milieu de terrain Max Dowman avait inscrit un doublé lors de la victoire 4-2 d'Arsenal à Ipswich au tour précédent. Il s'agit encore de sa seule titularisation de la saison.

Le joueur de 16 ans compte deux buts en seulement 108 minutes toutes compétitions confondues. Il affiche une moyenne de 3,02 tirs et 3,74 dribbles réussis par 90 minutes sur ses 19 dernières apparitions.

Les défenseurs de League Two devraient être mis en difficulté. Dowman est déjà le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League. Il est également le plus jeune joueur à avoir disputé la Ligue des Champions.

Arteta a également laissé entendre qu'il comptait donner davantage de temps de jeu à Dowman, Saka étant gêné par une blessure à la cuisse. Nous pouvons nous attendre à ce que Dowman marque ici, à une probabilité implicite de 45,5 %.

Fleetwood Town vs Arsenal Pari 3 : Buteur à tout moment - Max Dowman à la cote de 2,20 sur Unibet

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