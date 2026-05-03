Pronostic Everton vs Manchester City 04/05/2026 : Les Skyblues en route vers le titre

Notre expert en paris sportifs mise sur une entame de match percutante des visiteurs pour sceller la victoire, avec un Erling Haaland une nouvelle fois décisif devant le but.

Les meilleurs paris pour Everton vs Manchester City

Mi-temps : Man City à la cote de 1,85 sur Winamax

à la cote de Erling Haaland buteur à tout moment à la cote de 1,65 sur Winamax

à la cote de Victoire de Man City & Moins de 4,5 buts à la cote de 1,80 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Everton 1-2 Manchester City

Pronostic des buteurs : Everton - Kiernan Dewsbury-Hall ; Manchester City - Erling Haaland x2

Les ambitions d'Everton de décrocher une qualification européenne en fin de saison ont pris un sérieux coup après deux revers consécutifs. Les Toffees ont notamment chuté 2-1 face à Liverpool lors du derby de la Mersey à domicile. Avec une seule victoire lors de ses cinq dernières sorties (un probant 3-0 contre Chelsea), la dynamique de l'équipe de Liverpool s'essouffle.

De son côté, Manchester City a connu un léger passage à vide en mars avec des nuls concédés face à Nottingham Forest et West Ham. Cependant, les hommes de Pep Guardiola ont parfaitement rectifié le tir en signant un sans-faute en avril avec trois victoires de rang. Le succès 2-1 contre Arsenal à l'Etihad Stadium il y a deux semaines a totalement relancé la course au titre.

Les effectifs probables pour Everton vs Manchester City

Composition attendue d’Everton : Pickford, Mykolenko, Tarkowski, Keane, O’Brien, Gueye, Garner, Ndiaye, Dewsbury-Hall, McNeil, Barry.

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Ait-Nouri, Guehi, Khusanov, Nunes, O'Reilly, Silva, Doku, Cherki, Semenyo, Haaland.

Man City pour prendre les commandes d'entrée

Neuf jours après leur qualification en finale de la FA Cup face à Southampton, les Cityzens arrivent frais et dispos. Ils devraient attaquer cette rencontre pied au plancher, une habitude sous l'ère Guardiola cette saison.

City affiche une différence de buts impressionnante de +28 en première période, contre +9 après la pause. Cette tendance est encore plus marquée à l'extérieur : s'ils marquent autant dans chaque acte (14 buts), 82 % de leurs buts encaissés loin de leurs bases interviennent en seconde mi-temps.

Les Skyblues menaient à la pause lors de 53 % de leurs déplacements, tandis qu'Everton était mené à la mi-temps dans 41 % de ses matchs à domicile. Parier sur un avantage des visiteurs dès la pause semble être le move le plus judicieux.

Pronostic 1 Everton vs Manchester City : Mi-temps - Man City à 1,85 sur Winamax

Haaland, le retour en grâce se confirme

Avec cinq buts inscrits lors de ses quatre dernières titularisations, Erling Haaland arrive lancé. Le Norvégien semble beaucoup plus tranchant physiquement depuis la dernière trêve internationale.

Malgré un léger creux au cœur de l'hiver, le colosse de 25 ans reste le meilleur buteur de Premier League. Cette saison, il tourne à une moyenne d'un but toutes les 112 minutes et domine le championnat au nombre de tirs par match (3,6).

Historiquement, Everton lui réussit plutôt bien : il a déjà trouvé le chemin des filets à 6 reprises en 5 confrontations face aux Toffees, ne restant muet qu'une seule fois.

Avec une probabilité implicite de 60,2 %, la cote de Haaland buteur offre une réelle valeur.

Pronostic 2 Everton vs Manchester City : Erling Haaland buteur à tout moment à 1,65 sur Winamax

Trois points cruciaux pour les visiteurs

Everton réalise une saison solide dans l'ensemble, qui pourrait devenir exceptionnelle en cas de qualification européenne. Cependant, le Hill Dickinson Stadium est loin d'être une forteresse imprenable pour les hommes de David Moyes.

Les Toffees ne récoltent que 1,29 point par match à domicile, contre 1,47 à l'extérieur. Ils se sont inclinés lors de 7 de leurs 13 dernières réceptions en Premier League.

Défensivement, Everton reste l'une des cinq meilleures écuries du pays avec seulement 1,21 but encaissé par match. Il est peu probable de les voir s'effondrer totalement, mais leur fragilité à domicile suggère une nouvelle défaite.

Le combiné "Victoire de City et moins de 4,5 buts" est passé dans 55 % des matchs des Cityzens cette saison.

Pronostic 3 Everton vs Manchester City : Victoire de Man City & Moins de 4,5 buts à 1,80 sur Winamax

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