Cotes fournies par Winamax, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les hommes de Tuchel évitent au moins la défaite à Madrid, portés par une dynamique solide depuis leur revers à Wembley.

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Les meilleurs paris pour Espagne vs Angleterre

Angleterre +1 (Handicap 3 voies 1ère mi-temps) à la cote de 1,70 sur Winamax

Angleterre (Remboursé si match nul) à la cote de 3,80 sur Winamax

Plus de 3,5 buts à la cote de 2,20 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Espagne 2-2 Angleterre

Pronostic des buteurs : Espagne - Yamal, Oyarzabal ; Angleterre - Kane, Bellingham

Depuis leur défaite 3-2 face à l'Espagne à Wembley, les Anglais ont enchaîné quatre victoires de suite, gardant leur cage inviolée à trois reprises durant cette série.

L'Espagne reçoit l'Angleterre au Metropolitano dimanche soir, avec la première place du groupe A3 de la Ligue des Nations 2026/27 clairement en jeu.

Bien que les deux équipes soient déjà qualifiées pour les quarts de finale, terminer en tête devrait garantir un tirage plus favorable. L'Espagne a simplement besoin d'éviter la défaite face à l'Angleterre dimanche pour s'assurer la première place.

Les hommes de Luis de la Fuente se sont promenés face à la Tchéquie jeudi à Prague, s'imposant 2-0. Les buts d'Alex Baena et Marc Pubill ont suffi à sceller une victoire sans histoire. De la Fuente retrouvera également Lamine Yamal, de retour dans le groupe après un léger problème au genou.

En revanche, Rodri, Dani Olmo et Eric Garcia restent tous absents. Mikel Oyarzabal avait été écarté du groupe espagnol jeudi, forfait de dernière minute. Il devrait se remettre de sa maladie à temps pour être apte dimanche soir.

L'Angleterre a également décroché une victoire jeudi, venant à bout d'une Croatie accrocheuse sur le score de 2-1 à Wembley.

Le capitaine Harry Kane a inscrit le but de la victoire sur penalty, lors de sa 126e sélection, un record. Marc Guehi reste indisponible en raison d'une blessure à la hanche, tandis qu'Ezri Konsa pourrait faire son retour après un souci au genou.

Les effectifs probables pour Espagne vs Angleterre

Composition attendue de l'Espagne : Simon, Pubill, Huijsen, Cubarsi, Cucurella, Zubimendi, Pedri, Yamal, Baena, Nico Williams, Oyarzabal

Composition attendue de l'Angleterre : Pickford, Alexander-Arnold, Quansah, Burn, Hall, Rice, Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon, Kane

Les Three Lions ont pris l'habitude des entames rapides

L'Angleterre a démarré fort dans cette Ligue des Nations 2026/27. Morgan Rogers a frappé avant la 25e minute jeudi soir pour assurer un 1-0 à la pause face à la Croatie. Les Anglais menaient déjà 2-0 à la mi-temps face à la Tchéquie le mois dernier. Ils étaient même 4-0 à Rijeka lorsqu'ils ont écrasé la Croatie 7-0.

L'Espagne représentera évidemment un défi d'un tout autre calibre. Les Three Lions menaient 2-1 face à l'Espagne à la pause à Wembley en septembre. Ce pari est gagnant même si l'Angleterre se retrouve à égalité à la pause.

L'Espagne pourra une nouvelle fois compter sur son homme clé, Lamine Yamal. Le marché donne une probabilité implicite d'environ 59 % pour que l'Angleterre évite la défaite à la mi-temps. Nous pensons qu'elle devrait être plus élevée, ce qui en fait notre pari de valeur parmi nos pronostics pour Espagne vs Angleterre.

Pronostic 1 Espagne vs Angleterre : Angleterre +1 (Handicap 3 voies 1ère mi-temps) à la cote de 1,70 sur Winamax

La Roja n'a plus grand-chose à jouer à Madrid

Les deux équipes sont déjà qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Nations 2026/27. La rencontre de dimanche devient avant tout une question de revanche pour l'Angleterre. Le camp de Thomas Tuchel sera désireux de venger sa défaite 3-2 à Wembley.

La première place reste malgré tout l'enjeu ultime. Remporter le groupe garantirait en théorie un tirage plus favorable en quart de finale. Thomas Tuchel sera discrètement confiant quant à l'obtention d'un résultat. L'xG de l'Angleterre (14,5) est supérieur à celui de l'Espagne (11,6). L'absence de Rodri, Dani Olmo et Eric Garcia affectera l'ossature de La Roja.

Avec ce pari, la mise est remboursée en cas de match nul. Pourtant, la probabilité d'une victoire anglaise devrait être bien plus élevée que les 26 % de probabilité implicite fixés par les bookmakers.

Pronostic 2 Espagne vs Angleterre : Angleterre (Remboursé si match nul) à la cote de 3,80 sur Winamax

Les confrontations récentes n'ont pas manqué de buts

Trois des cinq dernières confrontations directes entre ces deux nations ont produit quatre buts ou plus. Avec les absences de Rodri et Eric Garcia, l'ossature espagnole sera sans aucun doute affectée. Cela devrait offrir davantage d'occasions de marquer aux Three Lions.

La défense anglaise est loin d'être rassurante. Marc Guehi manquera un deuxième match consécutif, tandis qu'Ezri Konsa est incertain. Dan Burn a livré une prestation solide face à la Croatie en leur absence jeudi, mais les visiteurs se sont procuré des occasions.

Avec les deux équipes déjà assurées d'une place dans le dernier carré des quarts de finale, nous attendons un choc vraiment divertissant. Miser sur plus de 3,5 buts à environ 45 % de probabilité implicite a du sens ici. C'est également une position de valeur, puisque trois de leurs cinq derniers matchs ont dépassé cette ligne.

Pronostic 3 Espagne vs Angleterre : Plus de 3,5 buts à la cote de 2,20 sur Winamax

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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