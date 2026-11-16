Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le Danemark l'emporte lors de cette dernière journée de groupe en Ligue des Nations face à la Norvège. À domicile, les Danois partent favoris pour décrocher la victoire.

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Les meilleurs paris pour Danemark vs Norvège

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Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Danemark 2-1 Norvège

Pronostic des buteurs : Danemark - Rasmus Hojlund, Mikkel Damsgaard ; Norvège - Erling Haaland

Le Danemark est bien placé pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations A. Les Rouge et Blanc ont surpris bien des observateurs en humiliant le Portugal 4-1 à Braga la semaine dernière. Cela signifie qu'il leur suffit d'éviter la défaite face à la Norvège pour obtenir une deuxième participation consécutive aux quarts de finale de la compétition.

L'équipe de Brian Riemer n'a pas encore validé sa qualification, car cette dernière journée pourrait les voir terminer soit en tête du groupe, soit en barrage de relégation. Cependant, après avoir dominé le Portugal à l'extérieur et pris un avantage de 4-0, les Danois peuvent aborder cette rencontre avec confiance. L'avantage du terrain constitue un facteur supplémentaire, les Danois espérant poursuivre leur marche en avant dans la compétition.

La Norvège a maintenu ses espoirs de qualification en s'imposant 3-1 à domicile face au Pays de Galles lors de la précédente journée. Cette rencontre met donc directement aux prises les deux rivaux nordiques pour la qualification. Les Vikings doivent battre le Danemark pour rester dans la compétition. Tout autre résultat les contraindra à se battre pour conserver leur statut en Ligue des Nations A.

Les visiteurs savent que le Portugal est déjà qualifié pour les phases finales, et que ce match désignera l'équipe qui les rejoindra. L'équipe de Stale Solbakken doit tout donner pour l'emporter afin de conserver son statut en Ligue des Nations A et valider sa qualification.

Les effectifs probables pour Danemark vs Norvège

Composition attendue du Danemark : Hermansen, Bah, Andersen, Provstgaard, Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Isaksen, Damsgaard, Daramy, Hojlund

Composition attendue de la Norvège : Selvik, Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe, Odegaard, Berge, Berg, Bobb, Nusa, Haaland

Les Danois excellent dans l'art d'ouvrir le score

L'avantage du terrain ajoute une dimension supplémentaire au potentiel offensif du Danemark. Les Danois sont les meilleurs buteurs du groupe en Ligue des Nations cette saison, avec 11 buts en cinq matchs. Ils affichent une moyenne de 2,2 buts par rencontre dans cette édition de la compétition, et n'ont encore jamais été muets devant le but.

La principale menace offensive de la Norvège se nomme Erling Haaland. Il a marqué et délivré une passe décisive lors de la dernière sortie face au Pays de Galles. Son registre lorsqu'il s'agit d'ouvrir le score mérite toutefois d'être souligné : un seul de ses dix derniers buts avec la Norvège a servi à débloquer la situation.

Le Danemark, de son côté, a systématiquement fait la différence en premier dans les matchs qu'il a remportés en Ligue des Nations. Dans toutes les rencontres du Danemark dans cette compétition, l'équipe qui a ouvert le score a fini par s'imposer, un signe encourageant pour les hôtes.

Pronostic 1 Danemark vs Norvège : Première équipe à marquer - Danemark à la cote de 1,90 sur Betclic

Nusa pour pousser la Norvège vers l'avant

Plusieurs joueurs sur le terrain peuvent influencer le cours du match. Cependant, pour dénicher de la valeur, mieux vaut se tourner vers un joueur qui attire moins l'attention. L'un de ces noms, côté norvégien, est Antonio Nusa.

Nusa a brillé lors de la victoire de la Norvège face au Pays de Galles, où il a inscrit le but d'ouverture pour les Vikings. Il a tenté quatre tirs, dont trois depuis l'intérieur de la surface, plus que n'importe quel autre joueur sur la pelouse. Le joueur du Leipzig a pris huit touches de balle dans la surface adverse, un total qui le place en tête pour la Norvège sur ce plan.

Il a également délivré deux passes clés lors de la dernière sortie et créé une grande occasion. Nusa compte trois buts et cinq passes décisives lors de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues. Dans la forme qui est la sienne, il mérite d'être suivi de près pour un but ou une passe décisive ce mardi.

Pronostic 2 Danemark vs Norvège : Joueur buteur ou passeur décisif - Antonio Nusa à la cote de 2,18 sur Betclic

Le Danemark pour profiter des difficultés norvégiennes à l'extérieur

Il n'y a pas eu de juste milieu pour les hôtes durant cette campagne. Ils ont remporté trois victoires et subi deux défaites. Après avoir récemment écarté le Portugal, la confiance sera au rendez-vous dans le vestiaire. Riemer poussera également ses troupes à s'imposer largement dans l'espoir de terminer en tête du groupe, ce qui constituerait un énorme accomplissement.

La Norvège a connu l'alternance dans cette compétition et aborde ce match après trois défaites entrecoupées de deux victoires. Cependant, les hommes de Solbakken feront valoir qu'ils ont déjà battu le Danemark lors de cette campagne et qu'ils peuvent recommencer. La principale inquiétude des visiteurs reste leur piètre forme à l'extérieur.

Les Vikings ont déjà perdu leurs deux déplacements en Ligue des Nations. Ils n'ont remporté aucun match à l'extérieur en 2026, hormis lors de la Coupe du monde. Avant cette victoire lors du match aller, la Norvège restait sur six confrontations sans victoire, toutes compétitions confondues entre les éliminatoires de l'Euro, de la Coupe du monde et la Ligue des Nations. Il convient de noter que les deux équipes ont marqué lors de leurs 13 derniers matchs à l'extérieur.

Pronostic 3 Danemark vs Norvège : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Danemark & oui à la cote de 3,65 sur Betclic

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