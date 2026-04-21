Pronostic Burnley vs Manchester City 22/04/2026 : City reprend les commandes de la Premier League

Les hommes de Pep Guardiola ont parfaitement rempli leur mission face au leader Arsenal dimanche dernier. Désormais invaincus lors de leurs dix derniers matchs de championnat, les Skyblues affichent une forme étincelante au meilleur moment de la saison.

Les meilleurs paris pour Burnley vs Manchester City

Les deux équipes marquent (Non) à une cote de 1.75 chez Winamax

à une cote de Manchester City -2 (Handicap 3-way) à une cote de 2.00 chez Winamax

à une cote de Rayan Cherki passeur décisif (1 ou +) à une cote de 2.20 chez Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Burnley 0-3 Manchester City

Pronostic des buteurs : Burnley - N/A ; Manchester City - Haaland x2, Semenyo

La relégation de Burnley pourrait être quasiment scellée en cas de défaite face à un Manchester City en quête de titre ce mercredi soir.

Les Clarets vivent un calvaire depuis leur retour dans l'élite. Les hommes de Scott Parker n'ont remporté que 4 de leurs 33 matchs de Premier League, concédant en moyenne plus de deux buts par rencontre.

Avec cinq défaites lors de leurs six dernières sorties, les minces espoirs de maintien de Burnley se sont envolés. Leur dynamique à domicile s'est également effondrée, l'équipe étant restée muette lors de trois de ses quatre dernières réceptions. La tâche s'annonce herculéenne pour Parker face à une machine mancunienne qui a le titre en ligne de mire.

City a porté un coup terrible aux ambitions d'Arsenal dimanche après-midi. En s'imposant face aux Gunners à l'Etihad Stadium, les protégés de Guardiola sont revenus à trois points de la première place, avec ce fameux match en retard à disputer.

Cette rencontre bonus se joue ce mercredi contre une équipe de Burnley aux abois. City reste sur 14 victoires consécutives face aux Clarets toutes compétitions confondues et n'a plus perdu contre eux depuis 19 confrontations. Loin de leurs bases, les Citizens ont remporté trois de leurs quatre derniers déplacements, malgré un accroc récent à Tottenham.

Les effectifs probables pour Burnley vs Manchester City

Composition attendue de Burnley : Dubravka, Hartman, Walker, Ekdal, Esteve, Luis, Ward-Prowse, Anthony, Ugochukwu, Edwards, Flemming.

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, O’Reilly, Guehi, Khusanov, Rodri, Silva, Cherki, Doku, Semenyo, Haaland.

Miser sur un "clean sheet" des visiteurs

Burnley n'a inscrit que cinq petits buts lors de ses neuf dernières réceptions de City en Premier League, soit un taux de réussite de seulement 55,56%. Sur une période plus récente, les Clarets n'ont pas trouvé le chemin des filets lors de trois de leurs quatre derniers duels à domicile contre Guardiola.

La probabilité que City garde sa cage inviolée est estimée à 58,82%. Très motivés à l'idée de soigner leur différence de buts pour accentuer la pression sur l'Arsenal de Mikel Arteta, les Citizens devraient verrouiller derrière.

À noter que City n'a encaissé que deux buts lors de ses quatre derniers déplacements en championnat.

Pronostic 1 Burnley vs Manchester City : Les deux équipes marquent (Non) à une cote de 1.75 chez Winamax

City pour une victoire par au moins trois buts d'écart

Les hommes de Guardiola se sont imposés avec une marge de trois buts lors de deux de leurs quatre derniers déplacements à Turf Moor. Nous anticipons un scénario similaire pour ce mercredi.

Dans cette dernière ligne droite, la différence de buts pourrait s'avérer décisive pour le titre. Une victoire permettrait à City de doubler Arsenal au classement, mais un succès large leur offrirait un matelas de sécurité de deux ou trois buts supplémentaires par rapport aux Gunners.

Après avoir vu Burnley encaisser quatre buts contre Nottingham Forest dimanche, City ne devrait avoir aucun mal à percer ce verrou. Un but précoce forcerait le match à s'ouvrir, permettant aux meilleurs attaquants du pays de punir la défense la plus poreuse de la division.

Pronostic 2 Burnley vs Manchester City : Manchester City -2 (Handicap 3-way) à une cote de 2.00 chez Winamax

Une grosse valeur sur Cherki en maître d'œuvre

Le meneur de jeu de 22 ans, Rayan Cherki, marche sur l'eau actuellement. Il est impliqué sur quatre buts lors de ses trois dernières sorties, incluant une réalisation et une prestation d'homme du match face à Arsenal.

Cherki totalise 10 passes décisives en 16 titularisations (et 11 entrées en jeu). Trois d'entre elles ont été délivrées lors des quatre derniers matchs, soit un ratio d'efficacité de 75%. La probabilité de voir Cherki offrir un but mercredi est cotée à une probabilité de seulement 46,51%, ce qui représente une valeur réelle.

City devrait confisquer le ballon à Turf Moor. Cherki est le profil type pour faire sauter les blocs bas grâce à son équilibre et son centre de gravité bas, redoutable dans les petits espaces. L'international français monte en puissance au moment idéal, avec l'ambition de valider son ticket pour la Coupe du Monde 2026.

Pronostic 3 Burnley vs Manchester City : Rayan Cherki passeur décisif (1 ou +) à une cote de 2.20 chez Winamax

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