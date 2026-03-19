Pronostic Bayern Munich vs Union Berlin 21/03/2026 : Kane en tête d'affiche d'un festival de buts

Parier sur le Bayern est la seule option logique actuellement, mais nous nous attendons à ce que "Die Eisernen" vendent chèrement leur peau.

Les meilleurs paris pour Bayern Munich vs Union Berlin

Victoire du Bayern et les deux équipes marquent à une cote de 2.50 sur Winamax

Plus de 3,5 buts à une cote de 1.82 sur Winamax

Harry Kane buteur à tout moment à une cote de 1.65 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Bayern 3-1 Union Berlin

Pronostic des buteurs : Bayern – Harry Kane x2, Michael Olise ; Union Berlin – Rani Khedira

Le Bayern Munich a confirmé son excellente forme mercredi soir en s'imposant 4-1 face à l'Atalanta. Les hommes de Vincent Kompany ont remporté huit de leurs neuf derniers matchs et n'ont concédé qu'une seule défaite en Bundesliga sur l'ensemble de la saison. Avec cinq points d'avance en tête du classement, les Bavarois sont idéalement placés pour reconquérir le titre.

De son côté, l'Union Berlin continue de naviguer en eaux troubles. Si leur victoire le week-end dernier contre Fribourg les a hissés à la 9ème place, ils n'ont décroché que deux succès depuis le début de l'année 2026. Ils arrivent à l'Allianz Arena dans la peau de l'outsider total, une position d'autant plus délicate qu'ils évolueront à l'extérieur.

Les effectifs probables pour Bayern Munich vs Union Berlin

Composition attendue de Bayern Munich : Urbig, Laimer, Min-Jae, Upamecano, Bischof, Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Gnabry, Kane.

Composition attendue de l’Union Berlin : Ronnow, Nsoki, Doekhi, Querfeld, Haberer, Kemlein, Khedira, Kohn, Jeong, Ansah, Ilic.

Le Bayern fonce vers le titre

Le Bayern Munich n'est pas seulement l'équipe la plus forte d'Allemagne actuellement, c'est sans doute la meilleure d'Europe. Vincent Kompany réalise un travail exceptionnel à la tête du leader et semble bien parti pour soulever un nouveau trophée de Bundesliga. Leur forme à domicile est d'ailleurs impeccable cette saison, avec 17 victoires en 19 matchs disputés à Munich jusqu'à présent.

Cependant, les géants bavarois doivent composer avec quelques absences. Nicolas Jackson, Luis Díaz et Jonathan Tah sont tous indisponibles pour cause de suspension. La situation est plus rassurante au poste de gardien, Jonas Urbig ayant reçu le feu vert pour jouer contre l'Atalanta. Bien que des doutes subsistent quant à la condition physique de Jamal Musiala et d'Alphonso Davies, le Bayern dispose d'une profondeur d'effectif impressionnante.

De son côté, l'Union Berlin est privée d'András Schäfer, suspendu, tandis que leur gardien Matheo Raab s'est fracturé la main lors de ses débuts. Les visiteurs devraient vivre un après-midi difficile à l'Allianz Arena, mais on s'attend à ce qu'ils vendent chèrement leur peau. Notons qu'ils ont trouvé le chemin des filets lors de 14 de leurs 16 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Pronostic 1 Bayern Munich vs Union Berlin : Victoire du Bayern et les deux équipes marquent à une cote de 2.50 sur Winamax

Un festival offensif attendu à Munich

Les rencontres impliquant le Bayern ont été particulièrement spectaculaires cette saison. Emmenés par Harry Kane, les Munichois marquent à une fréquence folle et ne montrent aucun signe de ralentissement. Après avoir inscrit 10 buts en deux confrontations face à l'Atalanta, ils retrouvent le championnat avec un plein de confiance.

Les hommes de Kompany ont marqué 21 buts lors de leurs sept derniers matchs de Bundesliga et sont au sommet de leur forme. Jusqu'ici cette année, 77 % de leurs matchs à domicile ont généré plus de 3,5 buts. Malgré cela, des lacunes défensives subsistent, des failles que l'Union Berlin tentera d'exploiter.

Comme mentionné précédemment, la formation de Steffen Baumgart marque régulièrement, tandis que les hôtes n'ont réalisé que neuf "clean sheets" durant cette campagne 2025/26. Nous prévoyons une rencontre rythmée et prolifique en Bavière.

Pronostic 2 Bayern Munich vs Union Berlin : Plus de 3,5 buts à une cote de 1.85 sur Winamax

L'inimitable Harry Kane

Il existe actuellement très peu d'attaquants au monde aussi cliniques que le numéro 9 du Bayern Munich. Mercredi, Kane a inscrit ses 49e et 50e buts en Ligue des champions, portant son total pour la saison à 47 réalisations. De plus, il n'a échoué à être décisif (but ou passe décisive) que lors de huit matchs seulement toutes compétitions confondues cette saison.

Sans surprise, il est le favori des bookmakers pour trouver la faille dans cette rencontre. Kompany tiendra à éviter tout faux pas alors que le Borussia Dortmund reste en embuscade ; son attaquant vedette est donc attendu comme titulaire. Si l'avant-centre anglais est déjà assuré de remporter le trophée du Kicker-Torjägerkanone, il reste ambitieux malgré ses 30 buts déjà marqués en championnat.

Nous misons sur un nouveau but de la star des "Three Lions", qui représentera à coup sûr la menace principale pour Baumgart. Malheureusement pour les visiteurs, Kane n'est pas le seul atout offensif du Bayern, ce qui laisse présager un après-midi cauchemardesque pour la défense berlinoise.

Pronostic 3 Bayern Munich vs Union Berlin : Harry Kane buteur à tout moment à une cote de 1.65 sur Winamax

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